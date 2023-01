Prisprognos av The Sandbox (SAND) – Därför kommer Metacade (MCADE) att överträffa SAND 2023

The Sandbox är en av pionjärerna bland metaverse-krypto, men dess stora fall under björnmarknaden 2022 har gjort vissa investerare oroade. Undrar du vad som väntar denna ledande metaverse-krypto? Nedan hittar du en prisprognos för The Sandbox för 2023 och får bättre koll på Metacade – ett projekt som många har förutspått kan avsevärt överträffa SAND i år.

The Sandbox (SAND) har misslyckats med att locka spelare

The Sandbox är en Ethereum-baserad virtuell värld där användare kan äga och tjäna pengar på sina skapelser. Plattformen är en öppen värld i vilken spelare kan utforska sin kreativitet och använda ett urval av verktyg för att skapa uppslukande upplevelser för andra att spela.

The Sandbox använder NFT:er som representerar tillgångar i spelet, som LAND och ASSETS, vilket gör att de kan köpas och säljas på den öppna marknaden. Tillsammans med Decentraland är detta metaverse-kryptoprojekt ett av de ledande. Dess kryptovaluta SAND ökade rejält i pris efter att Facebook, nu Meta, tillkännagav sin satsning på metaverse.

Men hajpen försvann under 2022 års björnmarknad, vilket fick priset på SAND att rasa. Efter att ha nått en högsta topp på $8,48 i november 2021, har SAND nyligen nått den lägsta nivån på $0,37 – en minskning med ungefär 95,6 %.

Detta beror delvis på en brist på antagande av vanliga spelare. Sedan början av 2021 har The Sandbox kämpat för att locka mer än 1 000 användare per dag under en längre tidsperiod, och har ofta bara haft ett hundratal användare (enligt DappRadar). Jämför det med traditionella metaverse-spel som Roblox och Fortnite, som har miljontals dagliga aktiva användare, och du förstår att The Sandbox ser lite övervärderat ut.

Prisprognos för The Sandbox (SAND)

SAND har sett något av ett uppsving i januari. Efter att ha nått sin lägsta nivå på $0,37, har SAND nu nått en topp på $0,71 på cirka två veckor. Vidare från denna prisnivå förväntas dock betydande motstånd, enligt prisprognoser för The Sandbox. På kort sikt har många prisprognoser för The Sandbox satt upp mål på så lågt som $0,54. På längre sikt förutspår vissa analytiker att SAND kan kollapsa till $0,24 om antalet användare inte ökar snart.

Metacade (MCADE) sätter standarden för spelcommunitys

Metacade är ett communitynav centrerat kring Play-to-Earn (P2E) och syftar, liksom The Sandbox, till att revolutionera ägande inom spel. Men istället för att ge spelarna äganderätt till sina tillgångar i spelet, ger Metacade dem befogenhet att verkligen äga communityn de kallar hem.

I grunden har Metacade allt du kan förvänta dig av en social spelplattform, såsom forum, recensioner, topplistor och turneringar. Genom att utnyttja fördelarna med krypto och decentralisering förväntas det kickstarta ett nytt paradigm i hur sociala plattformar drivs.

Som exempel kan nämnas att projektet lanserar Metagrant-programmet sent i år. Metagranter ger MCADE-innehavare rösträtt för att avgöra vilka spelutvecklare som ska tilldelas finansiering från Metacades kassan. En mängd utvecklare kommer att tävla mot varandra om att få flest röster i varje Metagrant-tävling, där vinnaren får finansiering för att bygga sin vision. De har till och med möjlighet att använda Metacades interna testmiljö för att få feedback på sina spel från dess mest hängivna supportrar.

Dessa community-stödda titlar läggs sedan till i Metacades virtuella arkad för alla att spela. Metacade har potentialen att stå bakom skapandet av några av de bästa P2E-spelen världen någonsin har sett, vilket innebär att plattformen snart kan få allas blickar riktade mot sig – det krävs bara att endast ett spel tar fart.

2024 kommer Metacade att bli en decentraliserad autonom organisation (DAO) och slutföra sitt sista steg mot att bli världens första spelarägda virtuella arkad. Härifrån kommer inriktningen för projektet att bestämmas av communityn, där medlemmarna steppar upp för att ta ledarroller. De kommer att kunna bestämma vilka uppgraderingar som ska implementeras, om de ska acceptera nya partnerskap och till och med ställa in bränningshastigheten för kryptoutbudet – ett drag som stadigt kan öka priset på MCADE över tid.

Prisprognos för Metacade (MCADE)

I jämförelse med The Sandbox prisprognos förväntas Metacade överträffa SAND i år. MCADE:s pre-sale har varit en stor succé då krypto för över $1,12 miljoner har sålts i beta-fasen. För närvarande, i fas 2 av dess pre-sale, har Metacade samlat in över $3,2 miljoner. Priset på MCADE har ökat hela 50 %, som planerat, till $0,012 från dess initiala pris på $0,008. När denna pre-sale är över förutspås priset klättra så högt som $0,02, vilket innebär att de tidigaste investerarna kan göra vinster på 150 %!

I och med att GameFi-branschen sannolikt kommer att ta betydande steg framåt under 2023, kan Metacade mycket väl vara marknadens hetaste P2E-krypto. Analytiker har börjat prognostisera priser på $0,20 i slutet av året, och vissa förutspår till och med att det kan nå $0,50 – en ökning med 2 400 % från det prognostiserade slutliga priset i dess pre-sale.

Metacade (MCADE) ser ut att överträffa The Sandbox

Vid det här laget är det tydligt att MCADE är ett bättre investeringsalternativ än SAND. Även om The Sandbox verkligen har banat väg för kryptobaserade metaverse-plattformar, är det osannolikt att dess brist på antagande kommer att förändras snart. Därför förutspår många prisprognoser för The Sandbox att en återgång till nivåer på $8 är ett nästan omöjligt mål under de närmaste åren; det finns helt enkelt inte tillräckligt stor efterfrågan.

Samtidigt har Metacade allt att vinna och praktiskt taget ingenting att förlora. MCADE:s pre-sale har redan lockat tusentals investerare och massor av uppmärksamhet från media, och det verkar som att de redan nu insamlade $3,2 miljonerna bara är början. Om du funderar på att investera i SAND bör du tänka om. Ta istället en stund att bläddra igenom Metacades whitepaper så kommer du själv att förstå varför vissa kallar det för 2023 års bästa P2E-krypto.

Du kan köpa The Sandbox (SAND) på eToro här .