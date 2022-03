Livepriset på Ren idag är $0,40 med en 24-timmars handelsvolym på $113,5 miljoner. Ren har gått upp 7,33% under de senaste 24 timmarna. Om du attraheras av unika egenskaper och vill lära dig hur och var du kan köpa Ren, är den här guiden för dig.

Ren är ett öppet protokoll byggt för att ge interoperabilitet och likviditet mellan olika blockkedje-plattformar. Protokollets inhemska token REN fungerar som en bindning för de körnoder som driver RenVM, känd som Darknodes.

Ren strävar efter att utöka interoperabiliteten, och därmed tillgängligheten, för decentraliserad finans (DeFi) genom att ta bort hinder som är involverade i likviditet mellan blockkedjor.

Ren är i slutändan designad för att övervinna hinder för inträde och investeringar för DeFi-projekt. Som en plug-in tillåter det DeFi-projekt att ta med utländska kryptovalutatillgångar till sina erbjudanden.

Mer allmänt kan användare byta vilken token som helst mellan två blockkedjor utan mellansteg som att använda så kallade "inpackade" versioner av tokens.

CoinQuora är hausse på Ren. De förutspår att den kommer att nå $2 i slutet av 2022 om upptrenden fortsätter. Under första halvåret 2022 kommer den att visa snabb tillväxt, upp till $0,9. Sedan kommer tillväxten att sakta ner, men utan större fall.

År 2024 kommer Ren att ha nått $10 tack vare förväntade partnerskap och integrationer, vilket kommer att höja priset.

Token Terminal is an underappreciated resource in the DeFi space. Good to see sustainable protocols highlighted @tokenterminal

Ren is right behind Ethereum with a 29.3x P/S ratio ⚖️ pic.twitter.com/ubNvXLZhkK

— Ren (@renprotocol) February 14, 2022