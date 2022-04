Solana vs Avalanche: Vilken är ett bättre köp mellan SOL och AVAX?

Solana (SOL) och Avalanche (AVAX) är två av de största Ethereum-mördarna i branschen. Solana-tokenen värderas till över 33 miljarder dollar medan Avalanche har ett börsvärde på över 20 miljarder dollar. Under de senaste månaderna har de två tokensen varit under press, där AVAX föll med över 47% från sin högsta punkt 2021. Solana har varit sämre med tanke på att dess token har fallit med 61% från sin högsta punkt någonsin. I denna Solana vs Avalanche-artikel kommer vi att titta på det bästa alternativet mellan SOL och AVAX.

Fallet för Solana

Solana är ett ledande blockkedje-projekt som är känt för sin snabbhet och effektivitet. Enligt sin hemsida kan Solana hantera så många som 2 000 transaktioner per sekund. Plattformen har använts för att bygga några av de mest kända applikationerna i världen.

Till exempel har den använts för att bygga Brave Browser, en plattform som används av mer än 50 miljoner människor varje månad. Den har också använts för att skapa StepN, den snabbväxande fitness- och NFT-plattformen. StepNs GMT-token har stigit med mer än 20 000% under de senaste veckorna. En annan app byggd med hjälp av Solanas plattform är Audius, företaget som stör musikströmningsbranschen.

Solana har också använts flitigt inom branschen för decentraliserad finans (DeFi). Den har ett totalt värde låst (TVL) på mer än 6,77 miljarder dollar, vilket är lägre än dess rekordnivå på över 14 miljarder dollar. Några av de bästa applikationerna som byggs i Solana är bland annat Marinade Finance, Serum och Raydium.

Därför, medan Solanas ekosystem växer, finns det tecken på att antalet transaktioner i nätverket minskar. Detta kan vara en risk för nätverket.

Fallet för Avalanche

Avalanche är ett annat blockkedje-projekt som är ute efter att störa Ethereums nätverk. Liksom Solana är den allmänt känd för sina blixtsnabba hastigheter. Nätverket har varit i stark tillväxt de senaste månaderna. Som ett resultat har dess totala värde låst i DeFi stigit till mer än 10 miljarder dollar, vilket gör det till det fjärde största nätverket i branschen.

Liksom Solana har Avalanche använts av några av de mest kända utvecklarna i branschen som AAVE, Trader Joe, BENQI och Curve. Det har också anammats av ledande plattformar som 1inch, Alliance Block, Arweave, Atlantis World och Avalaunch bland andra.

Mellan Solana och Avalanche är jag benägen att tro att Avalanche är en bättre investering. Nätverket har en högre genomströmning och växer exponentiellt tack vare sina incitamentsprogram.