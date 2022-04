XRP har för närvarande ökat med mer än 5% under de senaste 24 timmarna, vilket överträffar den bredare kryptovalutamarknaden.

Kryptovalutamarknaden har underpresterat under de senaste timmarna. Marknaden har tappat mer än 2% av sitt värde under de senaste 24 timmarna, och det totala börsvärdet har återigen fallit under tröskeln på 1,9 biljoner dollar.

Bitcoin försökte klättra mot motståndsnivån på $43k men handlas nu runt $40k igen. Om det baisseartade momentumet fortsätter kan Bitcoin sjunka under $40 000 för första gången på en vecka.

XRP, den inhemska tokenen för Ripple-blockkedjan, har ökat med mer än 5% under de senaste 24 timmarna, vilket gör den till den bästa presterande bland de 10 främsta kryptovalutorna efter börsvärde.

Den primära katalysatorn bakom XRP:s pågående positiva resultat är tillkännagivandet av Ripples vd Brad Garlinghouse att Ripple vinner i sitt pågående fall med United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Garlinghouse sa till CNBC att han förväntar sig att fallet snart kommer att avslutas med en seger för Ripple.

Nyckelnivåer att titta på

XRP/USDT 4-timmarsdiagrammet är hausse trots att den bredare marknaden för närvarande är i en baisseartad trend. De tekniska indikatorerna visar att XRP håller på att återhämta sig från sin senaste svacka.

MACD-linjen är på väg mot den neutrala zonen, vilket indikerar att XRP inte längre är i baisseartat territorium. 14-dagars relativa styrkeindex på 59 indikerar att XRP snart kan komma in i den överköpta regionen om rallyt fortsätter.

Vid presstillfället handlas XRP för $0,7646 per mynt. Det kan överträffa den första stora motståndsnivån på $0,8111 innan dagens slut.

XRP skulle dock behöva stöd från den bredare kryptomarknaden om den har för avsikt att överträffa motståndsnivån på $0,8652 på kort sikt.