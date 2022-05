Topp 3 mynt att köpa när kryptomarknaden faller

Den bredare kryptomarknaden sjönk kraftigt i början av maj. De flesta mynt i topp tio har alla fallit dubbelsiffrigt sedan början av månaden. Nedgången innebär dock att investerare kommer att ha en anständig chans att köpa lovande mynt till ett mycket rabatterat pris. Här är varför du bör köpa:

Kryptomarknaden har visat sig vara ganska motståndskraftig under de senaste 5 månaderna.

Marknaden har varit tvungen att hantera allvarliga ekonomiska och geopolitiska chocker.

Krypto kommer sannolikt att återhämta sig och stiga på medellång och längre sikt.

För dippjägarna där ute har vi en lista med tre mynt nedan som borde vara värda att titta på i maj.

Terra (LUNA)

Terra (LUNA) är en av de ledande stablecoin-plattformarna i världen. Bara under maj månad har myntet tappat över 30% av sitt värde. Vi förväntar oss inte att LUNA återhämtar sig omedelbart. Detta är dock ett projekt som stöds av mycket anständiga grunder.

För dig som letar efter anständiga långsiktiga investeringar i krypto, kommer du inte att hitta ett lämpligare alternativ än LUNA. Myntet är väldigt billigt just nu, med tanke på potentialen det erbjuder. Det är dags att skaffa det.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) är en innovativ blockkedja designad för att möta några av de utmaningar som är förknippade med Proof of Work-nätverk. I huvudsak erbjuder KDA säkerheten för proof of work-modeller samtidigt som höga hastigheter och skalbarhet bibehålls. Myntet har fallit med över 25% de senaste dagarna. Det är en stor tillgång just nu för globala dippköpare.

Oasis Network (ROSE)