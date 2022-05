LUNA är en av de sämst presterande bland de stora kryptovalutorna efter börsvärde.

Den baisseartade känslan på marknaden växer större eftersom marknaden förlorat över 100 miljarder dollar under de senaste 24 timmarna. Kryptomarknaden har tappat mer än 2% av sitt värde under de senaste 24 timmarna och det totala börsvärdet ligger nu under 1,5 biljoner dollar.

Bitcoin sjönk en kort stund mot den psykologiska nivån på $30 000 innan den återhämtade sig för att nu handlas till $31 800 per mynt. Ether fortsätter att handlas över $2 400 och är upp med mindre än 1% trots att den bredare marknaden är i en baisseartad situation.

Den största förloraren bland de 20 främsta kryptovalutorna efter börsvärde är dock LUNA, den inhemska tokenen för Terra-ekosystemet.

LUNA har fallit med 44% under det senaste dygnet och har tappat sin plats bland de 10 främsta kryptovalutorna efter börsvärde. Myntet upptar nu 13:e plats på marknaden.

Den baisseartade utvecklingen kom efter att Terras UST stablecoin halkade under sin dollarpeg två gånger igår. UST sjönk till $0,69 i går, vilket resulterade i frågor om stablecoins stabilitet.

UST:s knipa ledde till att LUNA tappade mer än 40% av sitt värde under de senaste 24 timmarna.

Nyckelnivåer att titta på

LUNA/USDT 4-timmarsdiagrammet är ett av de mest baisseartade bland de 20 bästa kryptovalutorna efter börsvärde.

MACD-linjen ligger under den neutrala zonen, vilket indikerar baisseartad fart. Dessutom visar 14-dagars RSI på 21 att LUNA för närvarande är översålt.

Vid skrivtillfället handlas LUNA för $33,05 per mynt. Om den baisseartade trenden fortsätter kan den snart falla under stödnivån på $30.

LUNA har dock visat tecken på återhämtning under de senaste timmarna och kan gå förbi den första stora motståndsnivån på $39 innan dagens slut.