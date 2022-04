Vad gör att Avalanches pris stiger när majoriteten faller?

Avalanches AVAX-pris stiger vid en tidpunkt då dess jämnlika är på en veckas långa dipp. Avalanche gjorde en plötslig ökning och nådde en daglig topp på $90,05 innan den drog tillbaka till cirka $87,77 i skrivande stund.

AVAX handlas fortfarande i grönt med en ökning på 1,67% under de senaste 24 timmarna.

Så, vad är faktorerna bakom den nuvarande Avalanche-prisuppgången? Den här artikeln fördjupar sig i att förklara bakom kulisserna vad som får priset på AVAX att stiga när en majoritet av mynten inklusive Bitcoin och Ethereum är i minus.

Anledningen till dagens Avalanche-prisstegring är Terra Luna Foundations tillkännagivande att de har lagt till Avalanche (AVAX) till sin UST-reserv. Terra gick vidare och köpte AVAX-mynt värda 100 miljoner dollar.

Flytten gjorde Avalanche till den andra större digitala tillgången med 1 lösning som läggs till UST-reserven, där den första var Bitcoin.

Terra Luna Foundation avslöjade genom en tweet där det stod:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Förutom att lägga till Avalanche till sin UST Reserve och köpa AVAX-mynt, har Terra också samarbetat med Avalanche för att utveckla ett nytt spelundernät med hjälp av Avalanches-undernät. Terra Luna Foundation gick förbi Ethereum för att välja Avalanche eftersom de tror att Avalanche upplever snabb tillväxt och har en bred fanskara.

Don Kwon, som är grundaren av Terra sa:

"Avalanche är fortfarande ett växande ekosystem … mycket av det drivs av lojalitet till AVAX-tokenen och användarna känner mycket samhörighet med en tillgång som är i linje med AVAX. För den genomsnittlige Ethereum-användaren betyder det inte så mycket att anpassa sig till Ether.

Teamet på Terra Luna Foundation gick också vidare och twittrade om att Terra samarbetade med Avalanche om det nya spelundernätet och sa att "Avalanches undernät är en kraftfull metod för att bygga nästa generations skalbara Web3-applikationer inom nischade användningsfall."

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022