Yuga Labs ersätter transaktionskostnader för misslyckad försäljning

Yuga Labs, Bored Ape Yacht Clubs (BAYC) NFT-samlingsskapare, meddelade på Twitter att de har ersatt gasavgifter eller transaktionskostnader för varje person som inte kunde köpa digital mark av Yuga Labs kommande metaverse (Otherside) på grund av tekniska problem.

Yuga Labs bekräftade detta i en tweeter-tråd och sa:

”Vi har återbetalat gasavgifter till alla som gjorde en transaktion som misslyckades på grund av nätverksförhållanden orsakade av myntverket. Avgifterna har skickats tillbaka till plånböckerna som användes för den initiala transaktionen.”

Präglingen av Otherdeed-non-fungible tokenen (NFT) gav Yuga Labs-företaget 320 miljoner dollar för försäljningen under helgen.

Data från Etherscan visade att företaget spenderade totalt 90,57 ETH ($265 000) för att ersätta nästan 650 individer med den största återbetalningen på 2,6 ETH ($7 500) som gick till en enskild individ.

För att företaget skulle säkerställa att processen var effektiv använde de en MultiSender, en dApp som inte behöver en plånbok för att interagera med eller ens bekräfta avtalet innan de fick en betalning, för att dela ut pengarna till sina respektive ägare.

I fallet med flera misslyckade transaktioner kombinerade MultiSender-appen det med en enda återbetalning.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Den mycket efterlängtade Yuga Labs NFT-markförsäljningen av ”Otherside”, har skakat Ethereum-blockkedjan genom att bli en av de största NFT-myntpräglingarna i NFT-världens historia. Dessutom har det skickat gasavgiften till månen genom att sätta dem till rekordnivåer med några av köparna som betalade tusentals dollar för en enda NFT de inte fick.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022