Den ikoniska rapparen Ice Cube ansluter sig till Dogecoin-tåget

Ice Cube (O’Shea Jackson Sr), en ikonisk rappare, har anslutit sig till Dogecoin-tåget och stöder en ”otrolig och historisk” DOGE-transaktion. Hans intåg i Dogecoin-världen är nära relaterad till BIG3, en basketliga som han var med och grundade.

BIG3 har före detta NBA-stjärnor i en tre-mot-tre-formation till skillnad från de vanliga fem-mot-fem-basketmatcherna.

Förra månaden lanserade BIG3 en ny ägarligamodell som låter vart och ett av de 12 lagen sälja sina tokeniserade insatser. Varje lag tilldelas 1000 Non-Fungible Tokens (NFT:er), det vill säga 975 ”Guld”-NFT:er värda $5 000 vardera och 25 ”Fire”-NFT:er på $25 000 vardera.

I onsdags twittrade Bill Lee, MyDoge-plånbokens medgrundare, till Ice Cube ”om du diggar DOGE, kommer jag och DogeArmy att ta en också”, med hänvisning till Ice Cubes tidigare inlägg om att Snoop Dogg köpte två team.

Som svar till Lee twittrade Ice Cube ”kom igen med det Bill, du vet att jag är med DogeArmy.”

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022