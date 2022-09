ราคา ETH ตกลงหลังจากการ Merge: นี่คือที่ที่จะซื้อ Ethereum

การอัปเกรด Merge ที่รอคอยมานานของเครือข่าย Ethereum เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้โดยนักพัฒนา Ethereum ขึ้นอยู่กับแฮชเรตของ Ethereum

การอัปเกรด Merge จะสร้างเครือข่ายบล็อคเชนที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น เนื่องจาก Ethereum ได้เปลี่ยนจากการเป็นเครือข่ายบล็อคเชนแบบพิสูจน์การทำงาน (PoW) เป็นเครือข่ายแบบพิสูจน์การถือหุ้น (PoS) อย่างไรก็ตาม ราคาของ Ether (ETH) ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการควบรวมกิจการ และในช่วงเช้าของวันศุกร์ ราคาซื้อขายอยู่ที่ $1,474.20 ลดลงประมาณ 7.93% จากระดับราคาในวันพฤหัสบดี

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อนักลงทุนคลายการป้องกันความเสี่ยงที่พวกเขาได้ซื้อโดยคาดว่าจะมีอาการสะอึกในการเปิดตัว จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการรายงานปัญหาเกี่ยวกับการผสาน สิ่งที่น่าจะทำให้เกิดความมั่นใจในหมู่นักลงทุนและอาจผลักดันให้ราคาสูงขึ้น

Jon Charbonneau นักวิจัยจากบริษัทวิจัย crypto Delphi Digital กล่าวว่า Merge เป็น “เหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดใน crypto นับตั้งแต่การสร้าง bitcoin และ Ethereum สมมติว่าทุกอย่างยังคงดี ความสนใจจะเปลี่ยนไปสู่การอัพเกรด Ethereum ในอนาคต”

Ethereum เป็นเครือข่ายบล็อคเชนแห่งที่สองที่ได้รับการพัฒนาต่อจาก Bitcoin ซึ่งเป็นบล็อคเชนแรกที่ถูกพัฒนา โทเค็นดั้งเดิม/cryptocurrency Ether (ETH) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองตามมูลค่าตลาด

ในการเปิดตัว ทั้ง Bitcoin และ Ethereum ได้รับการออกแบบให้ใช้กลไกฉันทามติ PoW ในการยืนยันธุรกรรมภายในเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม กลไก PoW ได้พิสูจน์แล้วว่าใช้พลังงานจำนวนมากส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม Ethereum ได้เริ่มเปลี่ยนไปใช้กลไก PoS ที่ไม่เกี่ยวข้อง ใช้พลังงานน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากกว่า PoW

Ethereum ประสบความสำเร็จในการโยกย้ายเข้าสู่ระบบ PoS ผ่านการ อัปเกรด Merge ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน

หลังจากการควบรวมกิจการของ Ethereum แคมเปญโฆษณาใหม่กำลังมุ่งเป้าไปที่การใช้พลังงานของ Bitcoin เนื่องจากกลไกการพิสูจน์การทำงาน (PoW) ฉันทามติ

สมมติว่าคุณต้องการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในกรณีนั้น ETH อาจเป็นทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการอัปเกรด Merge สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนอย่างมาก และคุณควรลงทุนอย่างระมัดระวัง

แม้ว่าราคาจะร่วงลงหลังจากการควบรวมกิจการ นักวิเคราะห์คาดว่าราคาของ Ethereum จะเพิ่มขึ้นเหนือ 2,000 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เมื่อนักลงทุนคลายสถานะการป้องกันความเสี่ยงของตน เนื่องจากขณะนี้ไม่มีการสะดุดใด ๆ ที่บันทึกไว้หลังจากการอัปเกรดการผสาน

