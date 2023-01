Solana ตายแล้วเหรอ? โครงการชั้นนำกำลังจะไปจาก blockchain

สำหรับนักลงทุน cryptocurrency ปี 2022 เป็นปีที่ต้องลืม

แต่ท่ามกลางความเจ็บปวดทั้งหมด แฟน ๆ ของ Solana ก็ยังเจ็บปวดมากกว่าคนส่วนใหญ่ ในช่วงต้นปี 2022 Solana เป็นสกุลเงินดิจิทัล ที่ใหญ่เป็นอันดับห้า ของโลกด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ 54.5 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 16 โดยร่วงกว่า 95% จากจุดสูงสุด ซึ่งขณะนี้มีมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์

ประการแรกที่ชัดเจน สภาพภูมิอากาศในระดับมหภาคได้พลิกผันไปนับไม่ถ้วนในปีที่แล้ว หลังจากทศวรรษของอัตราดอกเบี้ยระดับชั้นใต้ดินและเครื่องพิมพ์เงินที่หมุนเวียนอย่างเสรี ธนาคารกลางสหรัฐก็ถอนตัว

และเช่นเดียวกับที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สั้น ๆ ของ cryptocurrency มันกำลังเผชิญกับตลาดหมีในระบบเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ในช่วงที่กระทิงดุเมื่อทศวรรษก่อน ทุกสิ่งที่เต้นเป็นจังหวะกลับมีความสุขอย่างน่าเวียนหัว แต่ตอนนี้ปาร์ตี้จบลงแล้ว

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ การวางแผน Solana กับ Bitcoin แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่ต่ำกว่านั้นเป็นอย่างไร

ปัญหาแรกคือการหยุดทำงานไม่หยุดหย่อน ฉันเขียนเมื่อเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับวิธีที่ Solana เตือนฉันเกี่ยวกับ หูฟังที่หัก คุณรู้ไหม ดีมากเมื่อมันใช้งานได้ แต่การที่ฉันต้องบิดหูฟัง ถอดและเชื่อมต่อใหม่เพื่อฟังเพลง มันไม่ดีสำหรับฉันเลย

Solana เป็นเหมือนหูฟังเหล่านั้น ได้ยืดหยุ่น TPS ที่เป็นผู้นำตลาดและค่าธรรมเนียมก๊าซราคาถูกมาระยะหนึ่ง โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็น “นักฆ่า ETH” และมีความสุขกับความสนใจและผลกำไรที่สูงส่งในช่วงการระบาดใหญ่อันเป็นผลมาจากสิ่งนี้

แน่นอน ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น นี่เป็นช่วงที่มีการขยายตัวของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในพื้นที่ altcoin ของสกุลเงินดิจิทัลก็ไม่ละเอียดเท่าที่ควร มีปัญหาร้ายแรงภายใต้ประทุนของ Solana เนื่องจากการหยุดทำงานยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ไขปริศนาให้ฉันฟัง – บล็อกเชนมีประโยชน์อย่างไรหากปิดบ่อย

ย้อนกลับไปในบทความนั้นเมื่อเดือนมิถุนายน ฉันเขียนว่า “ฉันเริ่มเบื่อที่จะใช้คำว่า ‘ศักยภาพ’, ‘สามารถ’ และ ‘บางที’ เมื่อต้องพูดถึง Solana” ตั้งแต่นั้นมาราคาก็พุ่งขึ้นอีก 70% โดยตลาดดูเหมือนจะหมดหวัง แต่ Solana ที่จะบรรลุความเกี่ยวข้อง

การเพิ่มขึ้นของเลเยอร์ 2 ยังคุกคามแกนหลักของ Solana โดยโจมตีกรณีการใช้งานหลัก การทำงานของเลเยอร์ 2 ซึ่งเป็นคำง่าย ๆ ที่ Solana ไม่สามารถโต้แย้งได้ในตอนนี้

ถอนหายใจ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ crypto และไม่พูดถึงวายร้ายอัศวินทองคำที่กลายเป็นตัวร้ายอย่าง Sam Bankman-Fried แต่โชคไม่ดีที่การเสียชีวิตของเขาส่งผลร้ายแรงต่อ Solana

ผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอายเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในช่วงต้นของ Solana โดยที่โทเค็นยังปรากฏในงบดุลที่มีการเผยแพร่มากของ FTX เนื่องจากต้องการนักลงทุนในนาทีสุดท้าย ในความเป็นจริง Bankman-Fried เป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Solana

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021