Основні тези

Binance знову знаходиться в гущі подій.

Найбільша у світі криптобіржа зіштовхнулася з безпрецедентним виводом коштів зі своєї платформи. Згідно з мережевими даними, протягом останнього тижня з платформи вивели понад 3 млрд доларів.

Це стало наслідком кількох історій, які налякали інвесторів. Першим було повідомлення про те, що проти її генерального директора Чанпена Чжао можуть висунути кримінальні обвинувачення, пов’язані з багаторічним розслідуванням справи з відмивання грошей.

Потім заморозили виведення стейблкоїну USDC через неочікувано високий відтік коштів, що відбувався в неробочий для банків час (свопи мали здійснюватися через банки Нью-Йорка). Потім знову дозволили виводити USDC у звичайному режимі, а загальний простій станови близько 8 годин.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Однак справжньою причиною масових відтоків коштів стало те, що феноменальний крах FTX, через який у понеділок заарештували колишнього гендиректора біржі Сема Бенкмана-Фріда, знизив довіру до криптогалузі.

Це не обов’язково стосується чесних фірм, але це має сенс. Клієнти повинні в першу чергу подбати про себе, і цілком логічно вивести кошти прямо зараз, доки пил не вляжеться, адже немає нічого погано в тому, щоб це зробити.

Офіційне підтвердження резервних адрес Binance свідчить, що відтік біткоїнів також значно зріс за останні 48 годин:

Окрім того, Binance ніяк не допомагає собі своєю поганою спробою підтвердити резерви, адже вона не змогла придушити хвилювання в галузі. Розкриття інформації не відображає зобов’язань, тобто це зайве, коли мова йде про справедливу оцінки того, чи всі активи забезпечені.

Занепокоєння, яке виникло через припинення виведення USDC та брак прозорості з підтвердженням резервів, зрештою, стало тією краплею, яка зламала спину верблюду, тобто довіра зазнала удару, й інвестори кинулися до виходу.

Звичайно, відтоки коштів – це цілком нормально. Тобто немає підстав вважати, що це не так, якщо все відкрито та легально. Тим не менш, той факт, що клієнти не можуть отримати підтвердження і повинні довіряти слову генерального директора, якось зовсім не заспокоює.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022