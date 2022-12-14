Основні тези

Протягом останнього тижня з платформи Binance вивели 3 млрд доларів

Виведення USDC були заморозили, але зараз вже відновили

Відтік коштів підкреслює, наскільки низька довіра до криптогалузі

Binance знову знаходиться в гущі подій.

Найбільша у світі криптобіржа зіштовхнулася з безпрецедентним виводом коштів зі своєї платформи. Згідно з мережевими даними, протягом останнього тижня з платформи вивели понад 3 млрд доларів.

Це стало наслідком кількох історій, які налякали інвесторів. Першим було повідомлення про те, що проти її генерального директора Чанпена Чжао можуть висунути кримінальні обвинувачення, пов’язані з багаторічним розслідуванням справи з відмивання грошей.

Потім заморозили виведення стейблкоїну USDC через неочікувано високий відтік коштів, що відбувався в неробочий для банків час (свопи мали здійснюватися через банки Нью-Йорка). Потім знову дозволили виводити USDC у звичайному режимі, а загальний простій станови близько 8 годин.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

Клієнти панікують після краху FTX

Однак справжньою причиною масових відтоків коштів стало те, що феноменальний крах FTX, через який у понеділок заарештували колишнього гендиректора біржі Сема Бенкмана-Фріда, знизив довіру до криптогалузі.

Це не обов’язково стосується чесних фірм, але це має сенс. Клієнти повинні в першу чергу подбати про себе, і цілком логічно вивести кошти прямо зараз, доки пил не вляжеться, адже немає нічого погано в тому, щоб це зробити.

Офіційне підтвердження резервних адрес Binance свідчить, що відтік біткоїнів також значно зріс за останні 48 годин:

Окрім того, Binance ніяк не допомагає собі своєю поганою спробою підтвердити резерви, адже вона не змогла придушити хвилювання в галузі. Розкриття інформації не відображає зобов’язань, тобто це зайве, коли мова йде про справедливу оцінки того, чи всі активи забезпечені.

Занепокоєння, яке виникло через припинення виведення USDC та брак прозорості з підтвердженням резервів, зрештою, стало тією краплею, яка зламала спину верблюду, тобто довіра зазнала удару, й інвестори кинулися до виходу.

Чжао попереджає, що попереду чекає «вибоїста» дорога

Звичайно, відтоки коштів – це цілком нормально. Тобто немає підстав вважати, що це не так, якщо все відкрито та легально. Тим не менш, той факт, що клієнти не можуть отримати підтвердження і повинні довіряти слову генерального директора, якось зовсім не заспокоює.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us. I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪 1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

Особливо коли, знаєте, інший генеральний директор спалив всю галузь минулого місяця.

Але нинішня ситуація не така, як була з FTX.

«Зараз однозначно з Binance виводять більше, ніж зазвичай. І тому, безумовно, варто стежити за цим, але, наскільки я можу судити на даний момент, нинішня ситуація дуже відрізняється від ситуації з FTX», — заявив Алекс Сваневік, генеральний директор компанії блокчейн-аналітики Nansen, в інтерв’ю каналу CNBC.

Генеральний директор Binance Чжао підтвердив, що, хоча попереду на них чекають труднощі, та все буде добре в Binance. «Хоча ми й очікуємо, що наступні кілька місяців будуть складними, та ми подолаємо цей непростий період і лише станемо сильнішими», — написав Чжао у внутрішній записці, з якою ознайомився Bloomberg.

Криптогалузь має змінитися

Суть в тому, що щоб ви там не думали про Binance, та реальність полягає в тому, що тут бракує прозорості, а інвестори стали параноїками через ту низку скандалів, які сколихнули галузь цьогоріч.

Ті крихти довіри, що залишилися після фіаско LUNA, в результаті якого обвалилося багато компаній (зокрема криптокредитор Celsius), зникли після колосального, масштабного краху FTX.

Тепер, коли Binance займає домінуючу частку ринку, ця біржа зобов’язана дотримуватися високих стандартів. На даний момент її зусилля підтвердити свої резерви були недостатніми, і криптосвіт знову покладається на твіти генерального директора, який запевнить, що все йде добре.