Мангер заявив, що Китай вчинив «мудріше», коли заборонив криптоторгівлю, і що бездіяльність США – це все одно, що випустити «поганого джина з пляшки».

Чарлі Мангер, віце-голова Berkshire Hathaway, стверджує, що уряд США зробив «велику помилку», бо не заборонив торгівлю криптовалютою, і зазначив, що «поганий джин» виліз із пляшки.

Голова Daily Journal повідомив це в інтерв'ю Yahoo Finance у середу.

В обширному інтерв’ю Мангер сказав Енді Серверу з Yahoo Finance, що, хоча біткоїн і користується величезним успіхом протягом багатьох років, і все більше людей визнають його, та він залишається ідеальною валютою для вимагання, рекету та інших лихих справ.

Інвестор-ветеран, який продовжує критикувати біткоїн та торгівлю криптовалютами, вважає, що уряд повинен був розправитися з цим сектором.

«На мою думку, не добре, що наша країна сходить з розуму від біткоїну та подібних йому», — додав він.

Він зазначив, що не розуміє, чому «цивілізований уряд» хоче дозволити біткоїну влитися в платіжну систему, беручи до уваги той факт, що ним «керує купа людей, які хочуть швидко розбагатіти і при цьому роблять дуже мало для цивілізації?»

На його думку, Китай вчинив «мудріше» ніж США, коли заборонив криптоторгівлю.

Коли його попросили поділитися своїми прогнозами щодо того, що, на його думку, відбудеться в галузі регулювання криптовалют у США, Мангер був ще більш критичним.

«Бог знає, що станеться, якщо випустити поганого джина з пляшки. Я вважаю, це була величезна помилка, коли її взагалі дозволили», — зауважив він.

Окрім того, віце-голова Berkshire розкритикував працівників регуляторних органів, які приєднуються до криптокомпаній після того, як звільняються з урядової посади, і зазначив, що через це органам влади важко приймати «мудрі рішення щодо чогось на кшталт біткоїну».

Коментарі Мангера схожі на коментарі Уоррена Баффета, мільярдера-інвестора і голови Berkshire Hathaway. Раніше Баффет назвав біткоїн «отрутою для щурів в квадраті».

Ці зауваження пролунали в той час, коли уряд США намагається врегулювати криптосектор, але в 2021 році ФРС і Комісія з цінних паперів та бірж США заявили, що вони не розглядають можливість заборони криптовалют.

Окрім Китаю, серед країн, які наблизилися до заборони криптоторгівлі, є Росія та Індія. Проте обидві ще не пішли китайським шляхом.