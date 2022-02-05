Медведєв – колишній президент і прем’єр-міністр Росії, а нині заступник голови Ради безпеки.

Намір Росії заборонити криптовалюти викликав реакцію з усіх сторін, і багато людей з різних причин виступають проти такого кроку.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який, окрім того, займав посаду прем'єр-міністра країни, приєднався до багатьох тих людей, хто вважає, що з боку Москви це не буде найкращим варіантом.

Медведєв також є заступником голови Ради безпеки Росії.

В інтерв'ю ТАСС він зазначив, що вірить, що регулятори центробанку знайдуть кращий спосіб вирішення цієї проблеми. Однак він повідомив, що, на його думку, такі обмеження не принесуть те, чого прагнуть регуляторні органи.

За словами Медведєва, заклики Банку Росії щодо регулювання криптовалют, які мають на меті заборонити криптовалютну діяльності, можуть закінчитися тим, що виникне ситуація, протилежна бажаним результатам.

«Чесно кажучи, коли ти намагаєшся щось заборонити, дуже часто це призводить до протилежного результату», — повідомив він ТАСС .

Така заборона сповільнить інновації та відсуне Росію на задній план

Коментарі Медведєва з'явилися через кілька днів після того, як президент Росії Володимир Путін попросив центральний банк та інші державні регулятори досягти консенсусу щодо запропонованого регулювання криптовалют.

У своєму звіті про криптовалюту та пов’язану з нею діяльність у Росії, який оприлюднили 21 січня, центральний банк зазначив так звані ризики та загрози і запропонував повністю заборонити криптовалюти. Якщо уряд зробить цей крок, у країні заборонять торгівлю, майнінг та використання криптоактивів.

Серед тих, хто виступає проти такої пропозиції: міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв і депутат Держдуми Анатолій Аксаков. Російська асоціація електронних комунікацій (RAEC) також оприлюднила заяву, де вона виступила проти таких планів і зазначила, що заборона ризикує відсунути Росію на задній план та сповільнити інновації в країні.

За словами Шадаєва, через повну заборону країна може втратити експертів та спеціалістів в інноваційному просторі. Тим часом Аксаков хоче, щоб криптовалюти визнали легальними, а уряд запровадив механізми суворого моніторингу та нагляду за цією галуззю.

Росія не єдина країна, яка розглядає можливість заборони криптовалюти або запровадити більш суворі правила.

На початку року в Індії переглянули законопроєкт про заборону криптовалют, а у 2021 році Китай розпочав використовувати жорсткі заходи, спрямовані на криптосектор. Через репресії в Китаї майнери та великі криптокомпанії були змушені переїхати до інших країн, адже влада заборонила майнінг і торгівлю криптовалютами.

США поки що не зважилися на такий крок, але експерти галузі стверджують, що в країні можуть запровадити більш жорсткі правила у зв'язку з нещодавніми звітами стосовно цього сектору.

Незважаючи на регуляторну невизначеність, багато гравців криптосектору та представників провідних організацій вважають, що криптовалюта та базова блокчейн-технологія «залишаться з нами надовго».