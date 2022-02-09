Одним із ключових питань у робочій групі президента з криптовалют є регулювання стейблкойнів.

Заступниця міністра фінансів США з питань внутрішніх фінансів заявила, що Конгресу потрібно швидко приймати закони, що стосуються ринку стейблкойнів, який швидко розвивається.

У вівторок Неллі Лян відзначила це під час інтерв'ю Bloomberg і повідомила, що законодавці повинні створити регуляторні огорожі, які забезпечуть інновації, а також гарантуватимуть захист споживачів.

За словами Лян, ця справа є негайною, варто лише згадати, як швидко зростав ринок криптовалют протягом останніх двох років.

Чиновниця заявила Bloomberg, що відсутність ясності у цьому питанні шкодить інноваціям та створює регуляторні ризики. Вона додала, що на даний момент регулятори США не можуть належним чином урегулювати всі ризики, які, можливо, виникнуть, коли визнають стейблкойни.

Представниця Мінфіну вважає, що Конгрес може протягнути руку допомоги Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Конгрес може допомогти закрити «прогалини у нормативно-правових актах», деякі з яких вже відмітили у звіті Президентської робочої групи (PWG) щодо криптовалют та стейблкойнів.

Окрім того, під час інтерв’ю Лян зазначила, що звіт PWG є частиною більш загальних спроб уряду США врегулювати криптовалюти. Також вона вважає, що адміністрація Байдена надасть додаткові відомості про те, як влада планує вирішувати питання, щоб сприяти інноваціям та фінансовій інклюзії.

Однак Неллі Лян стверджує, що «потенціал» використання стейблкойнів для здійснення платежів пов'язаний з «цілою низкою проблем», зокрема їх використання в незаконних фінансових операціях.

Наразі ринок стейблкойнів є багатомільярдною галуззю, яка з 2020 року зросла в п’ятнадцять разів через те, що стабільні монети почали більше використовувати на роздрібному та інституційному рівнях.

Минулого тижня Meta Platforms завершила свій стейблкойн-проєкт Diem, посилаючись на регуляторні проблеми. Засновник Facebook продав інтелектуальну власність та активи Diem компанії Silvergate Capital, яка планує далі розробляти цю інновацію.