Через деякий час передбачивши поворот подій, жереб кинуто. Після кількох місяців зростання напруженості Росія почала широкомасштабне вторгнення в сусідню Україну. Крипторинок бурхливо відреагував на цю новину, і вартість біткоїну (BTC) різко впала. Зараз багато людей очікують, чи оголосить Захід жорсткі санкції. Однак, на думку експертів, Росія може скористатися криптовалютою, щоб значною мірою обійти ці санкції.

Росія і санкції

Росія здійснила неспровоковане вторгнення в Україну, і тепер майже напевно, що Росія стане мішенню далекосяжних санкцій Заходу. Метою цих санкцій буде ізолювати Росію від іншої частини світу, особливо вони націлені на фінансовий сектор цієї країни.

І ЄС, і Велика Британія, і Сполучені Штати вже оголосили про перший новий пакет санкцій, які будуть більш потужними, ніж ті, які ввели в 2014 році після анексії Криму Росією. Однак президент Володимир Путін, здається, не збентежений, і російський уряд поки що не висловлює занепокоєння.

«У Росії було багато часу, щоб подумати над цим конкретним наслідком. Було б наївно думати, що вони не передбачали саме такий сценарій».

Легалізація криптовалют

Минулого понеділка за кілька днів до вторгнення в Україну Мінфін Росії подав проєкт закону щодо регулювання криптовалют.

Згідно із цим законопроєктом, буде зберігатися діюча заборона на оплату товарів та послуг криптовалютою, встановлюється обмеження на кількість рублів, які люди можуть інвестувати в криптовалюту, а також обмежується майнінг криптовалют.

На початку лютого російський крипторинок оцінювався у понад 200 мільярдів доларів, що становить близько 12% світового ринку. За даними російського уряду, щороку в цій країні здійснюється 5 мільярдів транзакцій з використанням криптовалют, а загальна вартість криптовалют, яким володіє населення, становить близько 26,5 мільярдів доларів (населення країни складає 144 мільйони).

20 січня ЦБ РФ закликав повністю заборонити криптовалюти в Росії, але до цього не дійшло. До дискусії долучився і президент Путін. Він визнав ризики інвестування в криптовалюту, але ЦБ не повинен стояти на шляху технічного прогресу. Міністр фінансів Антон Сілуанов прогнозує, що цей закон набуде чинності до кінця 2022 року.

Криптовалюти в Росії

Можливо, це пов’язано з тим, що Росія має актив, що дозволить країні значною мірою обійти санкції Заходу. За повідомленням New York Times, цей актив має відношення до криптогалузі.

«Після анексії Росією Криму у 2014 році Сполучені Штати заборонили американцям вести бізнес з російськими банками, компаніями, що займаються розробкою нафти і газу, та іншими компаніями, і цей удар по російській економіці був швидким і величезним. За підрахунками економістів, санкції, введені західними країнами, коштують Росії 50 мільярдів доларів на рік. Відтоді світовий ринок криптовалют та інших цифрових активів просто вибухнув. Це погані новини для тих, хто вводить санкції, і гарні новини для Росії».

На думку експертів, західні санкції неминуче зачеплять використання біткоїну та інших криптовалют. Оскільки криптовалюти не мають кордонів, це дає шанси, що Росія зможе досить легко оминути всі санкції.

CryptoRuble

Ще один напрямок, який розробляє Росія, — це запуск власної національної криптовалюти під назвою CryptoRuble. Коли вперше оголосили про можливість санкцій, радник Путіна з економічних питань Сергій Глазьєв припустив, що введення такої валюти допоможе обійти санкції Заходу.

Нова цифрова валюта насправді буде нічим іншим, як цифровою версію рубля. Уряд хоче мати власну криптовалюту, яку не можна буде майнити. Крім того, російський уряд зможе уважно стежити за використанням цієї валюти.

Раніше заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв і заступник голови ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорили, що їм не потрібна така криптовалюта. Однак, враховуючи поточну ситуацію, думки чиновників можуть змінитися і прискорити розвиток CryptoRuble.

Плани від 2015 року

Ця тема широко обговорювалася у 2015 році. На той час платіжний провайдер Qiwi вже замислювався над ідеєю запуску національної російської криптовалюти. Потім Qiwi розповіла про BitRuble.

У Росії є офіційна робоча група, яка наразі вивчає можливі ризики такого запуску та яке регулювання слід запровадити, якщо план вдасться реалізувати.

Раніше надходили повідомлення про заборону криптовалюти. Сьогодні позиція, здається, змінюється, і Росія збирається врегулювати цифрові валюти.