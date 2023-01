Що означають звільнення в Crypto.com? Криптозима триває

Crypto.com стала останньою криптокомпанією, яка збирається звільняти своїх співробітників. У п’ятницю вони повідомили, що скоротять 20% свого персоналу. Причиною такого скорочення генеральний директор Кріс Маршалек назвав «ринкові умови та нещодавні події в галузі», аналогічно висловилися й інші генеральні директори криптобірж, оскільки ведмежий ринок продовжує завдавати шкоди.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023