Що означають звільнення в Crypto.com? Криптозима триває

Основні тези

Crypto.com звільняє 20% свого персоналу додатково до тих 5%, кого скоротили минулого літа

За минулий місяць біржі Coinbase, Kraken, Huobi та Swyftx також звільнили частину своїх працівників

Загалом в технічному секторі проходять масові звільнення, серед найбільш гучних імен: Amazon, Salesforce, Meta та Twitter

Криптосектор неправильно оцінив свою вразливість до руху ринкових цін та платить за свою зарозумілість

Компанії агресивно розширювалися під час пандемії COVID та не звертали уваги на мінливість біткоїну

Crypto.com стала останньою криптокомпанією, яка збирається звільняти своїх співробітників. У п’ятницю вони повідомили, що скоротять 20% свого персоналу. Причиною такого скорочення генеральний директор Кріс Маршалек назвав «ринкові умови та нещодавні події в галузі», аналогічно висловилися й інші генеральні директори криптобірж, оскільки ведмежий ринок продовжує завдавати шкоди.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

У криптогалузі відбуваються масові звільнення

Crypto.com далеко не єдина біржа, яка була змушена звільнити своїх працівників. Протягом останнього місяця звільнення проходять на біржах Kraken, Swyftx та Huobi. Kraken скоротив 30% свого персоналу, австралійська біржа Swyftx звільнила 40% працівників, а Huobi – 20%. Раніше цього тижня Coinbase також оголосила, що скорочує 20% свого персоналу, хоча в червні вони вже звільнили 18%.

Проте страждають не лише криптокомпанії. Загалом вся технологічна галузь похитнулася. Amazon, Twitter, Meta та Salesforce – ось лише деякі компанії, які вже скоротили тисячі людей.

Технологічний сектор славиться своєю нестабільністю, і за останній рік він постраждав від зростання відсоткових ставок. Оскільки багато технологічних компаній не можуть отримати прибутки, їх часто оцінюють, враховуючи майбутнє зниження грошових потоків по відношенню до сьогоднішнього дня. Коли відсоткові ставки були нульовими, компанії оцінювалися високо на всіх ринках.

Однак із зростанням інфляції центральні банки були змушені агресивно підвищувати ставки. Це зменшило вартість цих дисконтованих грошових потоків і знизило ціни компаній.

«Зараза» в індустрії криптовалют

Окрім проблем макроклімату, криптовалюта зіштовхується з власними складнощами. Коли Маршалек говорить про «нещодавні події в галузі», можна навести безліч прикладів, останнім з яких є приголомшливий крах FTX.

Ця біржа була однією з трьох лідерів поряд з Coinbase та Binance, і її обвал викликав нову хвилю зараження в галузі.

Хоча через скандал із FTX було втрачено клієнтських активів на суму 8 млрд доларів, та травневий крах LUNA, мабуть, був ще більш руйнівним, оскільки екосистема вмить втратила 60 млрд доларів після смертельного віражу її не такого стабільного стейблкоїну UST.

Це спровокувало низку банкрутств та обвалів по всій галузі, зокрема мова йде про криптокредитора Celsius і хедж-фонд Three Arrows Capital.

В результаті цих скандалів ціни обвалилися. Через падіння цін, обсягів і відсотків, а також через згадані вище макроекономічні проблеми, щоб вижити, криптокомпанії були змушені скорочувати операції.

Біржа Crypto.com розширювалася занадто швидко

Crypto.com критикують за те, що біржа розширювалася надто швидко під час істерики бичачого ринку, що розгорталася в період пандемії (ця критика стосується й інших компаній).

«На початку 2022 року ми амбітно зростали, бо отримали неймовірний імпульс, і ми рухалися паралельно тенденціям всієї галузі. Ця траєкторія швидко змінилася, як тільки з’явилася низка негативних економічних подій», – заявив генеральний директор Маршалек.

Кількість користувачів Crypto.com колосально зросла до 70 млн. Однак на цьому шляху робилися помилки. У лютому біржу широко розкритикували за погану рекламу за участю Метта Деймона на Суперкубку. Цей рекламний ролик коштував 10 млн доларів, і вже через чотири місяці після цього Crypto.com звільнив 5% свого персоналу, це стало найбільшим сигналом того, що компанія неправильно оцінила бичачий забіг.

«Скорочення, які ми провели минулого липня, дозволили нам витримати макроекономічний спад», – сказав Маршалек.

Однак він додав, що «це не пояснює нещодавній крах FTX, який серйозно підірвав довіру до всієї галузі. Саме тому, оскільки ми продовжуємо зосереджуватися на розумному фінансовому управлінні, ми прийняли важке, але необхідне рішення провести додаткове скорочення штату, щоб компанія могла здобути довгостроковий успіх».

Криптокомпанії неправильно оцінили природу кореляції

Хоча ці події іноді називають «непередбачуваними», та деякі аналітики вказують на неправильне управління ризиками, адже вся галузь дуже пов’язана з ціною біткоїну. Так склалося історично, що біткоїн нестабільний, і на графіку нижче видно, скільки разів галузь просідала.

Під час пандемії COVID-19 ширилися оптимістичні настрої, що криптовалюта нарешті подолала цю тенденцію бурхливих ведмежих ринків. Зрештою, це було помилкою, бо такі оптимістичні прогнози значною мірою спиралися на дешеві гроші та активну роботу друкарського станка.

Підвищення ставок Федерального резерву призвело до вилучення ліквідності з системи, і ризикові активи різко впали. Є декілька активів, які ще більш ризикові, ніж криптовалюта, і вони просто знищені.

Щоб зрозуміти, як швидко може погіршитися ситуація на криптовалютних біржах, потрібно лише подивитися на курс акцій Coinbase протягом 2022 року. З моменту виходу на біржу в квітні 2021 року Coinbase втратила майже 90% своєї вартості.

На графіку, який добре ілюструє, наскільки біржі вірять криптобогам, зображено ціни на акції Coinbase та біткоїну.

Між ними є надзвичайна кореляція: коли ціна біткоїну знижується, спостерігається падіння обсягів торгів та інтересу до галузі, і зрештою, менший дохід у криптобірж.

Заключні думки

Звичайно, заднім числом все виглядає досить непогано. Мало хто прогнозував падіння такого масштабу, і, як було сказано вище, не лише криптовалюта, а й вся технологічна галузь зазнає удару.

Безперечно, біржа Crypto.com припустилася помилок, там неправильно оцінили, наскільки вони вразливі до загального рівня цін і нестабільності крипторинку, та тут вони далеко не єдині.

За останній рік макроклімат значно змінився, і швидке підвищення відсоткових ставок несподівано зачепило всіх гравців. Таке ніколи не йшло на користь криптовалюті, навіть якщо не брати до уваги всі ті скандали, що сколихнули простір.