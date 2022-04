Центральний банк Куби (BCC) заявив, що даватиме ліцензії як кубинським, так і міжнародним постачальникам послуг віртуальних активів, зокрема організаціям, фізичним та юридичним особам. Таку резолюцію також опублікували іспанською мовою в офіційному віснику Куби.

Ці ліцензії на діяльність будуть дійсні протягом одного року, а потім їх можна буде продовжити ще на рік.

The Central Bank of Cuba, @BancoCentralCub, will issue licenses for virtual asset service providers, it announced Tuesday. @andresengler reportshttps://t.co/Eaxcuo7nlF

— CoinDesk (@CoinDesk) April 27, 2022