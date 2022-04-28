Центральний банк Куби (BCC) заявив, що даватиме ліцензії як кубинським, так і міжнародним постачальникам послуг віртуальних активів, зокрема організаціям, фізичним та юридичним особам. Таку резолюцію також опублікували іспанською мовою в офіційному віснику Куби.

Ці ліцензії на діяльність будуть дійсні протягом одного року, а потім їх можна буде продовжити ще на рік.

The Central Bank of Cuba, @BancoCentralCub, will issue licenses for virtual asset service providers, it announced Tuesday. @andresengler reportshttps://t.co/Eaxcuo7nlF — CoinDesk (@CoinDesk) April 27, 2022

У резолюції зазначено, що постачальники послуг зможуть працювати лише з віртуальними активами, схваленими BCC.

«Віртуальні активи не є цифровим відображенням фіатної валюти, цінних паперів та інших фінансових активів, які широко використовуються в традиційних банківських і фінансових системах, які контролюються іншими законами Центрального банку Куби».

У четвер BCC нагадав, що у попередній постанови банку дозволили видавати ліцензії постачальникам послуг на ті операції з активами, що пов’язані з обміном, інкасацією, фінансовою чи платіжною діяльністю на національному рівні та за його межами.

Попри те, що державні установи будуть використовувати віртуальні активи виключно для транзакцій (і то за умови що BCC дозволить це), у поточній резолюції не розглядається питання, як кубинський уряд буде оподатковувати транзакції з віртуальними активами.

Однак уряд заявив, що BCC відмовить або задовольнить запит на ліцензію протягом дев’яноста робочих днів після того, як обговорять ліцензію з Crypto Assets Group.

Окрім того, постачальники послуг віртуальних активів зможуть працювати лише після схвалення BCC. Міністерство фінансів та цін, спираючись на кубинські стандарти фінансової звітності, також вимагатиме від них вести бухгалтерський облік їхньої діяльності.