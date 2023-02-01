一月回顧：牛市重回巔峰，但所有人都盯著美聯儲

關鍵要點

加密貨幣銀行在近十年來最好的一月

68% 的 Bitcoin 供應獲利，而 1 月初為 50%

Bitcoin 與風險資產相關性接近歷史高位，美聯儲利率政策繼續成關鍵

慶祝勝利很重要，對吧？哇，加密貨幣投資者需要一場勝利。在經歷了充滿破產、逮捕、裁員和下跌的一年之後，新的一年有了一個美好的開始。

事實上，1 月是加密貨幣自 2013 年以來最好的月份。讓我們深入研究並查看這個輝煌月份的匯總統計資料，並在我們翻到 2 月時了解一下情況。

融資利率為正

Bitcoin 本月開盤價為 16,600 美元，1 月收盤價為 23,100 美元，漲幅高達 39%。

融資利率是交易者在期貨市場上做多或做空資產所支付的價格。如果融資利率為正，則意味著多頭交易占主導地位，多頭交易者正在向空頭交易者支付頭寸。反之亦然，負融資利率意味著空頭交易者正在向多頭交易者付款。

這意味著，雖然遠非完美，但它是衡量市場情緒的一個不錯的指標。從整個 1 月份的融資利率來看，除了兩天之外，其他所有交易日都為正，因為多頭占主導地位。

Bitcoin 交易者重新獲利

總結本月加密貨幣市場運勢最好的方式就是看盈利的供應量。去年，Bitcoin 交易的結局相當慘烈，1930 萬個 Bitcoin 流通供應量中有一半獲利。

而快進到 31 天後，這個數字上升到 68%。

回頭路漫漫

當然，我 昨天 才寫到 2022 年造成的破壞有多嚴重。這不是稍微小心就能扭轉市場命運的情況。該行業仍然被壞消息所包圍，如果過去幾周可以作為參考的話，裁員和破產遠未結束。

加密貨幣比以往任何時候都更簡單地遵循宏觀經濟。沒有其他原因導致這次反彈。隨著美聯儲今天下午召開會議，概述其最新的利率政策，這種反彈可能會很快就被逆轉，又或者是進一步提振，這取決於主席 Jerome Powell 的發言。

相關性仍然很高

不相信我的話，快速瀏覽一下這裡的相關性，就可以看出 Jerome Powell 在多大程度上控制著 Bitcoin。

這裡面有諷刺意味；一大群加密貨幣交易者緊張地等待中央銀行主席的話，以發現 Bitcoin 和其他市場的走向。那之前的 對沖說法 又是什麼？

如果市場和 Bitcoin 之間的相關性很高，你可以打賭 Bitcoin 和市場其他部分之間的相關性更高。自從我們在 2022 年 4 月左右過渡到這個加息的新時代以來，美聯儲一直握著 Bitcoin 的手越來越緊，而 Bitcoin 一直握著其他所有加密貨幣的手。

最後的想法

對於加密貨幣來說，這是一個輝煌的月份，讓人想起了它在過去的牛市美好時光中的爆發性運行。

隨著美聯儲今天下午宣布最新的利率政策，市場可能會出現波動，推動最近的反彈，同時突然縮減，這取決於主席 Jerome Powell 的基調。

從長遠來看，該領域仍在為過去一年的眾多負面事件所困擾，Bitcoin 交易就像對納斯達克的槓桿押注一樣，遠非理想。

儘管基本面看起來與商品相似，並且對未來有著遠大的夢想，但 Bitcoin 目前仍然是一種高度投機的資產。至於其他的加密貨幣？只需複製並粘貼 Bitcoin 分析，同時將波動性提高一個（或三個）等級。