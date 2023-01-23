隨著投機價格行為的繼續，關於 Bitcoin 的“對沖”說法已經死了

關鍵要點

由於預期利率可能比預期更早下調，加密貨幣已經在今年開始上漲

這與加密貨幣不相關的觀點形成對比，證明它是錯誤的

通過疫情和隨後的加息週期評估加密貨幣的價格行為，表明這是一種風險極高的資產類別，其走勢與其他投機資產類別一致

在過去的幾個月裡，由於全球通脹數據走軟，市場已經轉為上升趨勢。加密貨幣並沒有被排除在邀請名單之外，數字資產迎來了 9 個月以來最強勁的反彈。

如果有任何疑問（到現在為止，真的不應該有），這一次證明，關於加密貨幣是一種不相關資產的說法已經死了。

疫情牛市走勢

快速回顧一下加密貨幣領域的過去幾年，隨著全球央行奉行超低利率政策，該資產類別最初急劇上升。

隨著經濟因最終黑天鵝 COVID-19 疫情而停滯不前，各國在 2020 年第一季度面臨著高度不確定的前景。然後隨著全球範圍內的封鎖，各國央行被迫盡其所能刺激這些突然關閉的企業社團。

規模空前的刺激計劃出台了。

有了所有這些刺激措施和最廉價的貨幣下，風險資產變得瘋狂起來。其中最大的領導者是加密貨幣。一些人認為，由於所有這些擴張性貨幣政策將不可避免地導致通貨膨脹，因此資產正在上漲，因為加密貨幣是對法定系統的對沖。而這個論點是不成立的。

向新利率模式的過渡

2022 年確實帶來了通脹飆升，而這一次中央銀行被迫反其道而行之——隨著生活成本的不斷攀升而大幅加息。

按照劇本，這已經控制了風險資產。流動性被吸出系統，抑制了需求。投資者現在有了其他工具來存放他們的財富並賺取收益，政府擔保的國庫券現在提供了合理的替代方案，而不是以前的零利率（或在某些國家/地區為負利率）。

但加密貨幣跟隨世界其他地區的風險資產下跌。不僅如此，該行業崩盤的規模與我們長期以來在主要資產類別中看到的任何情況都不一樣。Bitcoin 的市值縮水了四分之三以上，雖然與替代加密貨幣相比，它的表現還不錯，其中許多替代加密貨幣的市值大幅縮水。

而現在，過去幾個月帶來了更樂觀的通脹數據。這些數字仍然很可怕，但只有一點點積極情緒已經悄悄出現，因為最壞的情況可能已經成為過去。當然，歐洲仍在進行一場戰爭，現在人們越來越擔心經濟衰退可能迫在眉睫（如果現在還沒有到來的話），但是，我們先來慶祝我們能取得的勝利吧。

隨著市場預期高利率將比先前預期更早停止，股市謹慎地向上攀升。

唯一的問題是，加密貨幣也上漲了。不僅如此，它還公布了收益，將股票市場的走勢打得落花流水。

你知道，這表明它可能根本不是通脹對沖。隨著通貨膨脹率回落以及較低利率和另一個擴張期的可能性增加，加密貨幣隨之上升。想想看吧。

與股市的相關性仍然很高

證據就在這裡。只需查看標準普爾 500 指數與 Bitcoin 的價格圖表，就可以清楚地看出這裡的相關性非常明顯——關鍵的潛在變量是利率。

從字面上看，加密貨幣是不相關資產的對立面——在過去幾年裡，它一直與股市同步發展。

然而，有趣的是，它也有脫鉤的時期。不幸的是，它們是在特定於加密貨幣的崩盤中出現的。為了證明這一點，我繪製了過去幾年 Bitcoin/標準普爾 500 指數與 Bitcoin 價格的相關性。

除了幾個值得注意的時期外，相關性一直很高——都發生在 Bitcoin 價格暴跌時。最近的例子是 2022 年 11 月，當時加密貨幣在 FTX 崩盤中搖擺不定。

這裡真的沒有爭論。加密貨幣是一種高度相關的極端風險資產。唯一的問題是，它能否在長期擺脫這個綽號。但目前，任何認為它不是瘋狂投機的想法都是大錯特錯的。