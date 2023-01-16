加密貨幣價格在 9 個月內最強勁的反彈中飆升，但為什麼呢？

關鍵要點

Bitcoin 回到 20 年代，Ethereum 已突破 1,500 美元，替代加密貨幣在 9 個月內最大的加密貨幣反彈中上漲

在通脹數據降溫後，美聯儲將比預期更早退出高利率政策的樂觀情緒高漲

加密貨幣市場的下一個重要日子是 2 月 1 日，屆時美聯儲將決定最新的利率政策

Solana 自年初以來上漲了 130%，領跑替代加密貨幣

就連迷因幣也在興起，Dogecoin 和 Shiba Inu 再次發力

一些分析師擔心，市場對美聯儲政策早於預期調整的期待還為時過早

加密貨幣市場在今年伊始散發出濃濃的熟悉氣息，創下了 9 個月來最強勁的漲勢。

Bitcoin 的交易價格接近 21,000 美元，Ethereum 的價格為 1,500 美元，而替代加密貨幣也在強勁上漲。

上週的這一天，當市場在新一年開局火爆並反彈開始時，我拍了一張市場快照。一周後，方向仍然是一樣的——但漲勢更上一層樓。下圖顯示了今年年初的加密貨幣價格回報，一片上漲趨勢：

是什麼導致價格上漲？

在過去的一年裡，通貨膨脹可能已經取代疫情成為我們最討厭的詞。但這是有充分理由的，因為全球正陷入自 1970 年代以來從未見過的通脹危機。

但在過去的幾周里，對通脹已經見頂的樂觀情緒已經滲入市場。這導致投資者都在打賭，美聯儲將比之前預期的更早停止加息。而市場正在做大多數人可能都忘記的事情——上漲。

市場普遍上漲。標準普爾 500 指數上漲近 5%。加密貨幣價格可以在幾分鐘內上漲 5%，但股市的波動性顯然較小，5% 是一個強勁的走勢——在整個 2022 年非常動蕩的時期，只有四次市場在一周內上漲這麼多。

利率是加密貨幣市場的關鍵。替代加密貨幣交易就像對 Bitcoin 的槓桿押注，而 Bitcoin 在過去一年左右的時間裡，交易一直像對標準普爾 500 指數的槓桿投注一樣。自 2022 年 4 月開始加息以來，Bitcoin 價格一直在直線下跌。

儘管加密貨幣市場本身存在動盪（我想到了 LUNA 死亡螺旋、Celsius 崩盤和驚人的 FTX 崩盤），但關鍵變量無疑是緊縮的貨幣政策抑制了所有風險資產的價值。在美聯儲轉向之前，Bitcoin 將不會被允許上漲，而在過去的一周裡，投資者轉向了一種立場，即預計這種轉向比以前來得會更早。

上漲會繼續下去嗎？

下一個關鍵日期是 2 月 1 日，屆時美聯儲將開會決定最新的利率政策。這些 FOMC 會議以及月度 CPI 報告一直是過去一年市場的主要推動力。

五天前，我寫了在 CPI 報告發布的那一周，我們該如何應對波動性。該報告如期而至，但反映了通貨膨脹率又一個月下降，如前所述，這推動了市場上行。

儘管如此，考慮到美聯儲主席 Jerome Powell 迄今所說的話，價格的飆升還是有些令人驚訝。他一直堅稱，轉折點尚未到來，甚至對市場認為貨幣政策將再次放鬆的過早假設進行了猛烈抨擊。

事實上，去年市場出現了很多錯誤的開端，投資者一再打賭美聯儲在加息的幅度和速度上是在虛張聲勢。這是後續下行如此猛烈的部分原因。

事實上，下圖比千言萬語更能說明問題：

替代加密貨幣做出更大的動作

正如我們在整個加密貨幣歷史中反复看到的那樣，高貝塔替代加密貨幣的收益明顯高於 Bitcoin。當然，這來自較低的基數——較高貝塔值的缺點是，在艱難時期，痛苦會更加嚴重，而替代加密貨幣在整個加密貨幣寒冬肯定要經歷過這種情況。

漲幅由 Solana 領頭，即使按照加密貨幣標準，第 1 層也經歷了動蕩的一年。兩週前我對它進行了深入研究，但該代幣一度從僅次於 Ethereum 和 Bitcoin 的第三位暴跌到勉強進入前 20 名。

反復中斷、頂級項目轉移到競爭對手的區塊鏈以及與聲名狼藉的 Sam Bankman-Fried 的密切聯繫，這些因素共同促使 Solana 從 260 美元的歷史高點下跌了 97%，到 2022 年底的交易價格為 7.70 美元。

但在典型的加密貨幣標準中，由完全無法解釋的迷因幣 BONK 所引發的情緒轉變幫助提振了該代幣，該代幣目前的交易價格為 23.40 美元，在過去兩週內上漲了一倍多。

迷因幣一直在享受全線收益。通常我會分析一下原因，但我們現在知道，迷因幣熱潮並沒有真正的模式，所以我將簡單地列出回報。Shiba Inu 上漲了 29%，而它們的鼻祖 Dogecoin 上漲了 20%，目前市值達到 112 億美元。

接下來會發生什麼？

目前，投資者正在享受收益，他們只是想在整個 2022 年努力生存下來。但縱觀市場，雖然價格飆升，但波動性仍然很低，交易量仍遠低於疫情期間的水準。

自 FTX 內爆以來，市場一反常態地平靜，這是第一個具有任何意義的真正舉措。儘管樂觀情緒顯而易見，但投資者仍保持謹慎態度，價格自去年同期以來仍受到極大壓制。

在下跌了 75% 之後再上漲 20%，仍然相當於下跌了 70%。因此，儘管今天早上的上漲對交易者來說很漂亮——而且早就應該出現了——但對加密貨幣的破壞規模仍然很嚴重。無數醜聞可能嚴重削弱了機構的採用率，仍有可能有更多的多米諾骨牌落入 FTX 蔓延圈中，宏觀/通脹環境仍然高度不確定。

過去兩週，不僅對加密貨幣，而且對整個經濟來說都是一些急需的積極消息。投資者正在用飆升的圖表來慶祝這一點，但現在這仍是一個不確定的時期，未來還會有許多曲折。