Solana 死了嗎？頂級項目逃離區塊鏈
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Solana 死了嗎？頂級項目逃離區塊鏈

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀

關鍵要點

  • Solana 市值縮水 95%，從 545 億美元跌至 44 億美元
  • 它與 Sam Bankman-Fried 的關聯導致了進一步的看跌價格行動
  • 今年頂級項目紛紛逃離區塊鏈，對 Solana 的長期未來感到擔憂

對於加密貨幣投資者來說，2022 年是值得忘記的一年。

而在所有痛苦中，Solana 的粉絲也比大多數人受到的傷害更大。 2022 年初，Solana 還是全球第五大加密貨幣，市值為 545 億美元。而如今，它排在第 16 位，比峰值下跌了 95% 以上，現在價值 44 億美元。

Solana 發生了什麼事？

首先，顯而易見的是，宏觀環境在過去一年發生了不可估量的變化。在十年的基準利率和自由流動的印鈔機之後，美聯儲拔掉了插頭。

就這樣，在加密貨幣的短暫歷史中，它第一次面臨更廣泛的經濟熊市。在前十年的爆炸性牛市中，一切有脈搏的事物都獲得了令人眼花繚亂的回報。但現在，派對結束了。

話雖如此，將 Solana 與 Bitcoin 進行對比可以看出其表現有多糟糕。

Solana 的中斷是一個大問題

第一個問題是不斷的中斷。我曾在 6 月份寫過 Solana 如何讓我想起了我的破耳機。你知道，當它們運作得很好時是很棒的，但考慮到我需要不停地轉動耳機、斷開連接和重新連接才能聽音樂，它們對我來說也就很糟糕了。

Solana 就像那些耳機。它已經運行了其市場領先的 TPS 和低廉的礦工費一段時間，將自己定位為“ETH 殺手”，並因此在疫情期間獲得了大量的興趣和高額收益。

當然，正如我上面所說，這是在所有風險資產擴張的時期，替代加密貨幣領域的盡職調查並不像它應該的那樣精細。Solana 的引擎蓋下曾經存在，並且現在也仍然存在著嚴重的問題，因為中斷以無情的速度繼續存在。

我想知道，如果區塊鏈經常關閉，它還有什麼用？

回到 6 月份的那篇文章，我寫道：“在討論 Solana 時，我有點厭倦了使用‘潛力’、‘可能’和‘也許’這些詞”。從那以後，它的價格又暴跌了 70%，市場似乎幾乎放棄了 Solana 實現相關性的希望。

第 2 層的興起也威脅到 Solana 的核心前提，攻擊其核心用例。第 2 層運作，這是一個簡單的陳述，而 Solana 現在根本無法為自己辯護。

Sam Bankman-Fried

唉，在過去的一個月裡，談論任何與加密貨幣相關的事情，很難不說到 Sam Bankman-Fried，他從金騎士變身大反派。但不幸的是，他的落魄給 Solana 帶來了可怕的後果。

這位 FTX 的恥辱創始人是 Solana 的堅定早期支持者，當 FTX 在最後一刻拼命尋找投資者時，該代幣甚至出現在 FTX 廣為宣傳的資產負債表上。事實上，Bankman-Fried 是 Solana 的最大支持者。

批評者現在認為， SOL 在疫情期間的垂直上升部分是由 Bankman-Fried 的干預造成的。SOL 代幣的發行也因 VC 重倉而臭名昭著，這意味著鯨魚錢包很可能比其他加密貨幣更能影響其價格。

FTX 崩盤後的近兩個月裡，Solana 比其他加密貨幣更加掙扎。

鑑於 FTX 閉門事件的曝光，投資者擔心 Bankman-Fried 對 SOL 的部分支持來自欺詐活動。Alameda 首席執行官兼 Bankman-Fried 的密友 Caroline Ellison 向美國證券交易委員會表示，Bankman-Fired 故意操縱了 FTT 代幣。在這種情況下，有什麼理由說他沒有為 SOL 做同樣的事情？

無論如何，僅僅與欺詐者的聯繫就足以削弱 Solana 的前景。

項目和資金正在離開 Solana

看看 DeFi，Solana 區塊鏈上鎖定的總價值（TVL）現在為 2.17 億美元，而 2021 年底則超過 100 億美元。

也許更令人擔憂的是項目從 Solana 遷移到競爭對手的區塊鏈。著名的 NFT 系列 DeGods 和 y00ts 在上周宣布，他們將分別遷移到 Ethereum 和 Polygon，這對 Solana 的忠實用戶來說是一個沉重的打擊。

“有一種說法認為（DeGods）已經達到了 Solana 峰值，”DeGods 項目負責人和 y00ts 的創建者 Rohun Vora 在 Twitter Spaces 中說。“這很難接受，但我們很難以想要的速度增長。如果 Ethereum 是我們為了保持增長而必須去的地方，那麼這就是我們必須做的。”

Solana 的下滑如此明顯，以至於即使是它最大的競爭對手、Ethereum 創始人 Vitalik Buterin 也插嘴說了幾句好話。它充分說明了 SOL 的衰落，因為就 TVL 而言，它現在甚至不在區塊鏈的前 10 名之列，因此甚至很難再將其稱為 Ethereum 的競爭對手。

它還能反彈嗎？

現在的問題是，所有這些問題是否都是終結性的。SOL 能否反彈？那麼，這裡的問題有兩個方面。正如 Vitalik 所說，“可怕的機會主義者已經被洗掉了”。這雖然如前所述顯著損害了 SOL，但確實指向了一個短期問題。

另一方面，在 Bankman-Fried 傳奇之前就有無數問題，並且仍然存在。Solana 的市場領先的 TPS 和低廉的費用是很好的，但它們是以安全性和穩定性為代價的，這是用戶在過去一年中對廣為人知的問題的強烈感受。

就我個人而言，我認為 Solana 的道路非常艱難。對於整個替代加密貨幣領域，潮流已經退去，現在很明顯，這些項目的價值是基於零利率和疫情的 FOMO 狂潮。由於通脹仍然居高不下，地緣政治氣候脆弱，還有更多利空變量和不確定性，宏觀氣候不會很快改變。

這使得任何替代加密貨幣都成為冒險的賭注。但特別是對於 Solana 來說，它正在進行一場額外的戰鬥，一些最大的項目放棄它，它最著名的支持者是一個欺詐者並可能操縱它的價格，還有一波負面情緒，前景變得特別陰暗。

我希望開發人員堅持下去，潛在的潛力最終能得到實現。但在這種情況下，目前根本不存在促使價格回升至原來價位的催化劑。

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