Solana 死了嗎？頂級項目逃離區塊鏈

對於加密貨幣投資者來說,2022 年是值得忘記的一年。

而在所有痛苦中,Solana 的粉絲也比大多數人受到的傷害更大。 2022 年初,Solana 還是全球第五大加密貨幣,市值為 545 億美元。而如今,它排在第 16 位,比峰值下跌了 95% 以上,現在價值 44 億美元。

首先,顯而易見的是,宏觀環境在過去一年發生了不可估量的變化。在十年的基準利率和自由流動的印鈔機之後,美聯儲拔掉了插頭。

就這樣,在加密貨幣的短暫歷史中,它第一次面臨更廣泛的經濟熊市。在前十年的爆炸性牛市中,一切有脈搏的事物都獲得了令人眼花繚亂的回報。但現在,派對結束了。

話雖如此,將 Solana 與 Bitcoin 進行對比可以看出其表現有多糟糕。

第一個問題是不斷的中斷。我曾在 6 月份寫過 Solana 如何讓我想起了我的破耳機。你知道,當它們運作得很好時是很棒的,但考慮到我需要不停地轉動耳機、斷開連接和重新連接才能聽音樂,它們對我來說也就很糟糕了。

Solana 就像那些耳機。它已經運行了其市場領先的 TPS 和低廉的礦工費一段時間,將自己定位為“ETH 殺手”,並因此在疫情期間獲得了大量的興趣和高額收益。

當然,正如我上面所說,這是在所有風險資產擴張的時期,替代加密貨幣領域的盡職調查並不像它應該的那樣精細。Solana 的引擎蓋下曾經存在,並且現在也仍然存在著嚴重的問題,因為中斷以無情的速度繼續存在。

我想知道,如果區塊鏈經常關閉,它還有什麼用?

回到 6 月份的那篇文章,我寫道:“在討論 Solana 時,我有點厭倦了使用‘潛力’、‘可能’和‘也許’這些詞”。從那以後,它的價格又暴跌了 70%,市場似乎幾乎放棄了 Solana 實現相關性的希望。

第 2 層的興起也威脅到 Solana 的核心前提,攻擊其核心用例。第 2 層運作,這是一個簡單的陳述,而 Solana 現在根本無法為自己辯護。

唉,在過去的一個月裡,談論任何與加密貨幣相關的事情,很難不說到 Sam Bankman-Fried,他從金騎士變身大反派。但不幸的是,他的落魄給 Solana 帶來了可怕的後果。

這位 FTX 的恥辱創始人是 Solana 的堅定早期支持者,當 FTX 在最後一刻拼命尋找投資者時,該代幣甚至出現在 FTX 廣為宣傳的資產負債表上。事實上,Bankman-Fried 是 Solana 的最大支持者。

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021