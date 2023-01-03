Solana 死了嗎？頂級項目逃離區塊鏈

關鍵要點

Solana 市值縮水 95%，從 545 億美元跌至 44 億美元

它與 Sam Bankman-Fried 的關聯導致了進一步的看跌價格行動

今年頂級項目紛紛逃離區塊鏈，對 Solana 的長期未來感到擔憂

對於加密貨幣投資者來說，2022 年是值得忘記的一年。

而在所有痛苦中，Solana 的粉絲也比大多數人受到的傷害更大。 2022 年初，Solana 還是全球第五大加密貨幣，市值為 545 億美元。而如今，它排在第 16 位，比峰值下跌了 95% 以上，現在價值 44 億美元。

Solana 發生了什麼事？

首先，顯而易見的是，宏觀環境在過去一年發生了不可估量的變化。在十年的基準利率和自由流動的印鈔機之後，美聯儲拔掉了插頭。

就這樣，在加密貨幣的短暫歷史中，它第一次面臨更廣泛的經濟熊市。在前十年的爆炸性牛市中，一切有脈搏的事物都獲得了令人眼花繚亂的回報。但現在，派對結束了。

話雖如此，將 Solana 與 Bitcoin 進行對比可以看出其表現有多糟糕。

Solana 的中斷是一個大問題

第一個問題是不斷的中斷。我曾在 6 月份寫過 Solana 如何讓我想起了我的破耳機。你知道，當它們運作得很好時是很棒的，但考慮到我需要不停地轉動耳機、斷開連接和重新連接才能聽音樂，它們對我來說也就很糟糕了。

Solana 就像那些耳機。它已經運行了其市場領先的 TPS 和低廉的礦工費一段時間，將自己定位為“ETH 殺手”，並因此在疫情期間獲得了大量的興趣和高額收益。

當然，正如我上面所說，這是在所有風險資產擴張的時期，替代加密貨幣領域的盡職調查並不像它應該的那樣精細。Solana 的引擎蓋下曾經存在，並且現在也仍然存在著嚴重的問題，因為中斷以無情的速度繼續存在。

我想知道，如果區塊鏈經常關閉，它還有什麼用？

回到 6 月份的那篇文章，我寫道：“在討論 Solana 時，我有點厭倦了使用‘潛力’、‘可能’和‘也許’這些詞”。從那以後，它的價格又暴跌了 70%，市場似乎幾乎放棄了 Solana 實現相關性的希望。

第 2 層的興起也威脅到 Solana 的核心前提，攻擊其核心用例。第 2 層運作，這是一個簡單的陳述，而 Solana 現在根本無法為自己辯護。

Sam Bankman-Fried

唉，在過去的一個月裡，談論任何與加密貨幣相關的事情，很難不說到 Sam Bankman-Fried，他從金騎士變身大反派。但不幸的是，他的落魄給 Solana 帶來了可怕的後果。

這位 FTX 的恥辱創始人是 Solana 的堅定早期支持者，當 FTX 在最後一刻拼命尋找投資者時，該代幣甚至出現在 FTX 廣為宣傳的資產負債表上。事實上，Bankman-Fried 是 Solana 的最大支持者。

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3. Sell me all you want. Then go fuck off. — SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021

批評者現在認為， SOL 在疫情期間的垂直上升部分是由 Bankman-Fried 的干預造成的。SOL 代幣的發行也因 VC 重倉而臭名昭著，這意味著鯨魚錢包很可能比其他加密貨幣更能影響其價格。

在 FTX 崩盤後的近兩個月裡，Solana 比其他加密貨幣更加掙扎。

鑑於 FTX 閉門事件的曝光，投資者擔心 Bankman-Fried 對 SOL 的部分支持來自欺詐活動。Alameda 首席執行官兼 Bankman-Fried 的密友 Caroline Ellison 向美國證券交易委員會表示，Bankman-Fired 故意操縱了 FTT 代幣。在這種情況下，有什麼理由說他沒有為 SOL 做同樣的事情？

無論如何，僅僅與欺詐者的聯繫就足以削弱 Solana 的前景。

項目和資金正在離開 Solana

看看 DeFi，Solana 區塊鏈上鎖定的總價值（TVL）現在為 2.17 億美元，而 2021 年底則超過 100 億美元。

也許更令人擔憂的是項目從 Solana 遷移到競爭對手的區塊鏈。著名的 NFT 系列 DeGods 和 y00ts 在上周宣布，他們將分別遷移到 Ethereum 和 Polygon，這對 Solana 的忠實用戶來說是一個沉重的打擊。

“有一種說法認為（DeGods）已經達到了 Solana 峰值，”DeGods 項目負責人和 y00ts 的創建者 Rohun Vora 在 Twitter Spaces 中說。“這很難接受，但我們很難以想要的速度增長。如果 Ethereum 是我們為了保持增長而必須去的地方，那麼這就是我們必須做的。”

Solana 的下滑如此明顯，以至於即使是它最大的競爭對手、Ethereum 創始人 Vitalik Buterin 也插嘴說了幾句好話。它充分說明了 SOL 的衰落，因為就 TVL 而言，它現在甚至不在區塊鏈的前 10 名之列，因此甚至很難再將其稱為 Ethereum 的競爭對手。

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future. Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾 — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 29, 2022

它還能反彈嗎？

現在的問題是，所有這些問題是否都是終結性的。SOL 能否反彈？那麼，這裡的問題有兩個方面。正如 Vitalik 所說，“可怕的機會主義者已經被洗掉了”。這雖然如前所述顯著損害了 SOL，但確實指向了一個短期問題。

另一方面，在 Bankman-Fried 傳奇之前就有無數問題，並且仍然存在。Solana 的市場領先的 TPS 和低廉的費用是很好的，但它們是以安全性和穩定性為代價的，這是用戶在過去一年中對廣為人知的問題的強烈感受。

就我個人而言，我認為 Solana 的道路非常艱難。對於整個替代加密貨幣領域，潮流已經退去，現在很明顯，這些項目的價值是基於零利率和疫情的 FOMO 狂潮。由於通脹仍然居高不下，地緣政治氣候脆弱，還有更多利空變量和不確定性，宏觀氣候不會很快改變。

這使得任何替代加密貨幣都成為冒險的賭注。但特別是對於 Solana 來說，它正在進行一場額外的戰鬥，一些最大的項目放棄它，它最著名的支持者是一個欺詐者並可能操縱它的價格，還有一波負面情緒，前景變得特別陰暗。

我希望開發人員堅持下去，潛在的潛力最終能得到實現。但在這種情況下，目前根本不存在促使價格回升至原來價位的催化劑。