為什麼加密貨幣價格上漲？ 2023 年開局火爆

關鍵要點

在積極的宏觀消息下，加密貨幣市場在今年年初躍升

下一個通脹數據將於週四公佈，這將導致進一步的波動

抗通脹任重而道遠，投資者尚未走出困境

自元旦以來，Solana 上漲了 65%，但之前曾大幅下跌，問題依然存在

委婉地說，2022 年是加密貨幣相當令人失望的一年。之後，新的一年有了一個積極的開端。

Bitcoin、Ethereum 和所有其他朋友在去年都遭受了重創，但進入 2023 年的第 9 天，市場上出現了暴漲。我們來看看這是為什麼，以及我們是否會看到更多相同的情況，或者價格走勢是否會逆轉回到 2022 年的痛苦。

宏觀環境為加密貨幣上行提供動力

今年加密貨幣飆升的最大原因與去年拉低整個領域的原因相同：宏觀環境。

股市在新的一年開局良好。這是在全球通脹數據低於預期的情況下出現的。儘管與這場猖獗的生活成本危機作鬥爭還有很長的路要走，但最新數據給了投資者希望，央行可能會比之前預期的更早地放棄高利率政策。

在經歷了十年的低利率之後，世界在 2022 年過渡到新的利率模式，為應對通脹危機而大幅上調利率。這是為了控制需求，最終使價格飆升。結果，所有風險資產都回落了，沒有什麼比加密貨幣更具風險了。所以，市場下跌了。

Solana 與市場脫鉤

當然，雖然宏觀環境顯然是這裡的主要驅動力，但加密貨幣領域仍然存在特殊風險和事件。看看去年，當時三個事件（Luna、Celsius 和 FTX）導致股市大幅下跌和偏離，表現出股市與 Bitcoin 擁有極高的相關性。

今年伊始，我們看到 Solana 一路領先，迄今取得了 65% 的驚人回報，今年開盤價為 10 美元，目前交易價格為 16.50 美元。

上週我寫了一篇深入探討 Solana 的文章，但我只想說這個代幣存在很大的問題。在反復中斷之間，已經看到幾個大型項目逃離了區塊鏈，並且還因與名譽掃地的 Sam Bankman-Fired 的密切聯繫而遭受損失。下圖顯示，雖然這次反彈看起來很大，達到 65%，但與它經歷的自由落體相比，它仍然是滄海一粟。

上週的上漲可能至少部分歸因於 Bonk，這是我上週也分析過的最新迷因幣現象。到目前為止，我們知道不要過多解讀狗狗代幣，但儘管如此，這次的上漲至少減輕了 Solana 投資者的一些痛苦。

什麼使 Bitcoin 繼續上漲？

至於未來，那是任何人都能猜到的。下一個重要的日子是星期四，屆時將公佈最新的 CPI 數據。如果美國的通脹低於預期，您可以預期市場會因新的希望而上漲。

這實際上與去年的情況相同：只有美聯儲放棄目前的強硬利率政策，加密貨幣市場才會出現有意義的反彈。

反過來，美聯儲堅持認為，只要通脹上升，利率就會繼續上升。由於就業市場仍然吃緊，核心通脹依然頑固（總體利率因能源價格而部分下降，而核心通脹通常是立法者關注的數字），還有很長的路要走。

最終，加密貨幣市場的 2023 年可能會根據美聯儲與通脹之間的這場鬥爭所發生的情況來決定。不過，在這種備受幻想的轉變真正發生之前，數字市場可能仍將面臨艱難時期。