Huobi 安全嗎？為什麼客戶應該撤資

關鍵要點

據報導，加密貨幣交易所 Huobi 將裁員 20%，並要求員工以穩定幣形式領取工資

據報導，為了平息不滿情緒，內部溝通已被暫停

客戶正在從交易所撤出資金，而交易量下降了 23%

它的原生代幣下跌了 10%。此前有報導指出，Huobi 是最依賴其原生代幣來為其儲備計價的交易所

雖然沒有具體證據表明客戶儲備發生了任何不良情況，但考慮到去年加密貨幣行業發生的其他事情，投資者在塵埃落定之前撤回資金是明智的做法

這是加密貨幣的土撥鼠日。另一個中心化的加密貨幣交易所又火了一把，這次是 Huobi。

Huobi 發生了什麼？

中國加密貨幣企業家孫宇晨是加密貨幣 Tron 的創始人，也是 Huobi 董事會成員，他宣布該交易所將裁員約 20%。

進一步的報導稱，除了大幅裁員外，員工還被要求以穩定幣的形式領取工資，同時關閉內部溝通渠道以平息不滿情緒。

雖然新聞還在不斷出現，但這顯然……不是什麼好事。許多員工試圖進入系統並相互溝通的截圖在整個 Twitter 上被分享出來。可以理解的是，有報導稱，如果員工拒絕接受穩定幣的薪水，他們將被解僱，這讓他們感到憤怒。

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

資金迅速離開 Huobi

市場還沒有時間做出反應。雖然沒有確鑿的證據表明 Huobi 的儲備或償付能力有任何問題，但對於加密貨幣投資者來說，這是艱難的一年，FTX 和 Sam Bankman-Fried 的倒閉對很多人來說都是非常殘酷的。

結果，資金迅速從 Huobi 撤出。下圖來自 DefiLlama，顯示美元流出量增加。自 12 月 15 日收到 8790 萬美元流入以來，已經有超過 2 億美元的資金流出。在過去的 24 小時內，這些資金流出量達 7510 萬美元。

在過去 24 小時內，交易所的交易量也從 5.1 億美元下降 23% 至 2.95 億美元。

Huobi 的交易所代幣也感受到了痛苦。考慮到 FTT 在 FTX 崩盤中的作用，以及越來越明顯的事實，即如此多的代幣僅用於最低限度的目的，加密投資者將對這些原生代幣特別敏感。

Huobi 代幣自 10 月下旬以來減半。自從 Huobi 裁員的新聞出現以來，它在過去 24 小時左右的時間裡下跌了 10% 以上。

持有 Huobi 資產安全嗎？

雖然有關裁員、員工不滿和交易量下降的戲劇性事件令人擔憂，但這對 Huobi 的安全性應該沒有任何影響。至少，理論上它不應該。但這是加密貨幣，如果說今年教會了我們什麼的話，那就是事情往往不像表面看起來那樣。

正如我反複寫到的那樣，對於這些中心化加密貨幣玩家來說，透明度是令人厭惡的。根本無法確定他們其中任何一個的幕後發生了什麼。

交易所代幣的存在也使這潭水變得渾濁。該代幣是否被接受為負債的抵押品？同樣，沒有證據表明它是，但也沒有證據表明它不是。

從區塊鏈分析平台 Nansen 的數據來看，Huobi 的原生代幣佔其總配置的 32%，而孫宇晨的 TRX 代幣又佔 17%。CryptoQuant 的一份報告還顯示，在所有交易所中，Huobi 最依賴自己的代幣來為其儲備計價。

同樣，雖然沒有證據表明這裡發生了任何不好的事情，但原生代幣的影響肯定會使這潭水變得渾濁。

客戶撤資是正確的選擇

由於對該平台的質疑和去年加密貨幣行業最近的混亂，客戶撤資是完全有理有據的。類似於 FTX 崩盤後從交易所撤走如此大量資金的方式，這只是合理的風險管理。

如果 Huobi 完全安全並且一切恢復正常——同樣，沒有任何具體跡象表明它不會崩盤——那麼客戶只需將資金存回平台即可。但這是一個不受監管、不透明的實體，無法對其進行任何形式的財務評估。它意味著這是一種風險，鑑於過去 24 小時的所有瘋狂行為，從風險管理的角度來看，至少暫時撤資並等待塵埃落定，這是一個相當明智的決定。