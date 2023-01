Huobi 安全嗎？為什麼客戶應該撤資

這是加密貨幣的土撥鼠日。另一個中心化的加密貨幣交易所又火了一把,這次是 Huobi。

中國加密貨幣企業家孫宇晨是加密貨幣 Tron 的創始人,也是 Huobi 董事會成員,他宣布該交易所將裁員約 20%。

進一步的報導稱,除了大幅裁員外,員工還被要求以穩定幣的形式領取工資,同時關閉內部溝通渠道以平息不滿情緒。

雖然新聞還在不斷出現,但這顯然……不是什麼好事。許多員工試圖進入系統並相互溝通的截圖在整個 Twitter 上被分享出來。可以理解的是,有報導稱,如果員工拒絕接受穩定幣的薪水,他們將被解僱,這讓他們感到憤怒。

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023