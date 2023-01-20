Genesis 申請破產，這對加密貨幣意味著什麼？

關鍵要點

Genesis 有超過 30 億美元的債務和 100,000 個債權人

由 Winklevoss 雙胞胎創立的交易所 Gemini 威脅要對未償還的 9 億美元貸款採取法律行動

SEC 還就未註冊的證券交易對 Genesis 提起訴訟

Genesis 的母公司是 DCG，這家公司運營著全球最大的 Bitcoin 基金 Grayscale Bitcoin 信託

蔓延繼續波及整個行業，投資者希望洗盤接近完成

DCG 擁有 200 多家加密貨幣公司的股份，包括 Circle、Kraken 和媒體公司 CoinDesk，後者目前正在尋求出售

在每個人都預見到的舉動中，加密貨幣平台 Genesis 的借貸部門終於申請破產。

這是 Sam Bankman-Fried 名單上的另一個受害者，因為 Genesis 成為最新一家屈服於 FTX 崩盤所引發的蔓延的公司。但加密貨幣投資者現在擔心這次可能會引發後續損害，因為 Genesis 的母公司是數字貨幣集團（DCG）——這家公司擁有全球最大的 Bitcoin 基金 Grayscale Bitcoin 信託。

讓我們分析一下這一切意味著什麼。

巨額破產申請

查看破產文件，Genesis 列出了超過 100,000 名債權人。據報導，它的債務超過 30 億美元。

此次申請醞釀已久。在令人震驚的 FTX 崩盤之後，它於 11 月 16 日暫停了提款。然而，它確認它“沒有計劃”申請破產，並將尋求“協商一致”的方式來解決這一問題。

然後，它爭先恐後地籌集資金，以避免不可避免的事情發生。據報導，它向 Binance 尋求投資，但由於利益衝突而被拒絕。它還接觸了幾家私募股權公司，但最終申請了第 11 章破產保護。

Gemini 會發生什麼？

在提出申請的同一周，美國證券交易委員會就未註冊的證券交易對 Genesis 及其前合作夥伴 Gemini 提起訴訟。

Gemini 是由 Winklevoss 雙胞胎創立的加密貨幣交易所，並為許多這些加密貨幣貸方提供類似的“Earn”產品。問題是，它是與 Genesis 合作的。根據 Earn 的條款，客戶向 Gemini 發送加密貨幣以期獲得收益。Gemini 為了獲得收益來支付給這些客戶，將存款轉移給了 Genesis，而 Genesis 將這些存款進行了投資。

Winklevoss 雙胞胎說，Gemini 通過 Earn 產品欠其 9 億美元。Gemini 的 Earn 產品的提款服務目前已暫停。

Cameron Winklevoss 在 Twitter 上回應了 Genesis 申請破產的消息，威脅要採取法律行動，除非 DCG 和首席執行官 Barry Silbert 向債權人提出“公平的報價”。他指責 Silbert “欺詐”並要求他辭去首席執行官一職。

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG 處於忙碌之中

對於更廣闊的市場，DCG 的介入才是真正最令人擔憂的。

這家數字資產公司持有 200 多家加密貨幣公司的股份，包括加密貨幣交易所 Kraken 和穩定幣發行人 Circle。最引人注目的是 Grayscale Bitcoin 信託的母公司，而 Grayscale Bitcoin 信託是世界上最大的 Bitcoin 基金。在 FTX 崩盤和 DCG 面臨動蕩之後，它的儲備安全受到越來越多的審查。

該基金的交易價格一直低於其資產淨值，在 FTX 之後，差異飆升至 50%。兩週前，在其反彈後，我對趨勢進行了分析，當時交易折價為 37%。目前折價為 40%。

DCG 還擁有加密貨幣新聞出版物 CoinDesk。它目前正在探索潛在的出售。具有諷刺意味的是，這家最初發布了 FTX 獨家新聞的新聞網站引發了 DCG 的困境。

“在過去的幾個月裡，我們收到了許多對 CoinDesk 感興趣的入主指示”，首席執行官 Kevin Worth 本週表示。

至於 Silbert，這位陷入困境的首席執行官上週在 Twitter 上寫道：“在花了十年時間將一切都投入到這家公司（DCG 和這個領域，不懈地專注於以正確的方式做事）之後，我的誠信和善意受到了質疑，這很有挑戰性”。

DCG 通過削減股息來應對混亂，告訴股東它正在專注於加強自己的資產負債表。

“為應對當前的市場環境，DCG 一直專注於通過減少運營支出和保持流動性來加強我們的資產負債表。因此，我們決定暫停 DCG 的季度股息分配，直至另行通知，” DCG 在週二宣布.

這對加密貨幣意味著什麼？

至於整個市場，這是 FTX 崩盤災難的延續。考慮到 FTX 的資產負債表上有 80 億美元的漏洞，蔓延總是不可避免的。事實上，加密貨幣行業在這方面的表現令人驚訝。

Bitcoin 同比上漲了 25%，ETH 上漲了 27%，兩者的交易價格與破產前的價位大致相同。宏觀環境看起來比幾個月前更加樂觀，因為疲軟的通脹數據導致投資者打賭央行將比之前預期的更早地放棄高利率政策。

回到危機最嚴重的時候，Bitcoin 搖擺不定，但堅守在 15,000 美元上方。

也許這裡最大的影響是對加密貨幣聲譽的持續打擊。 機構採用的回落可能會很嚴重，未來的修復過程將持續很長時間。

隨著高利率的負擔繼續從市場吸走流動性，世界經濟正徘徊在衰退的邊緣。除此之外，儘管過去幾個月的情況看起來更加樂觀，但由於全球範圍內的生活成本危機，通脹仍然居高不下。然後還有個小問題，就是歐洲的戰爭。

這些都是市場面臨的巨大挑戰，並全面壓低了價格。不確定性與 2008 年金融危機以來一樣高。然而，除了這些巨大的逆風之外，加密貨幣還在不斷傷害自己，使混亂局面更加嚴重。

投資者希望 2022 年的醜聞洗禮不會再帶來任何驚喜。宏觀形勢如此嚴峻，已經不需要更多的自我傷害了。