Genesis 申請破產，這對加密貨幣意味著什麼？

在每個人都預見到的舉動中,加密貨幣平台 Genesis 的借貸部門終於申請破產。

這是 Sam Bankman-Fried 名單上的另一個受害者,因為 Genesis 成為最新一家屈服於 FTX 崩盤所引發的蔓延的公司。但加密貨幣投資者現在擔心這次可能會引發後續損害,因為 Genesis 的母公司是數字貨幣集團(DCG)——這家公司擁有全球最大的 Bitcoin 基金 Grayscale Bitcoin 信託。

讓我們分析一下這一切意味著什麼。

查看破產文件,Genesis 列出了超過 100,000 名債權人。據報導,它的債務超過 30 億美元。

此次申請醞釀已久。在令人震驚的 FTX 崩盤之後,它於 11 月 16 日暫停了提款。然而,它確認它“沒有計劃”申請破產,並將尋求“協商一致”的方式來解決這一問題。

然後,它爭先恐後地籌集資金,以避免不可避免的事情發生。據報導,它向 Binance 尋求投資,但由於利益衝突而被拒絕。它還接觸了幾家私募股權公司,但最終申請了第 11 章破產保護。

在提出申請的同一周,美國證券交易委員會就未註冊的證券交易對 Genesis 及其前合作夥伴 Gemini 提起訴訟。

Gemini 是由 Winklevoss 雙胞胎創立的加密貨幣交易所,並為許多這些加密貨幣貸方提供類似的“Earn”產品。問題是,它是與 Genesis 合作的。根據 Earn 的條款,客戶向 Gemini 發送加密貨幣以期獲得收益。Gemini 為了獲得收益來支付給這些客戶,將存款轉移給了 Genesis,而 Genesis 將這些存款進行了投資。

Winklevoss 雙胞胎說,Gemini 通過 Earn 產品欠其 9 億美元。Gemini 的 Earn 產品的提款服務目前已暫停。

Cameron Winklevoss 在 Twitter 上回應了 Genesis 申請破產的消息,威脅要採取法律行動,除非 DCG 和首席執行官 Barry Silbert 向債權人提出“公平的報價”。他指責 Silbert “欺詐”並要求他辭去首席執行官一職。

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023