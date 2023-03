12 nejlepších dlouhodobých investic do kryptoměn, které mohou v příštích letech přinést masivní zisky

Kryptoměny jsou nejvýnosnější třídou aktiv v historii, a proto se tolik investorů neustále snaží odhalit nejlepší možnosti dlouhodobých zisků. Přestože s investováním do Web3 jsou spojena určitá rizika, v krypto světě existuje nespočet skvělých možností, protože některé z nejlepších kryptoměn, do kterých lze dlouhodobě investovat, obsahují vysoce převratné technologie.

S ohledem na výše uvedené vám zde přinášíme 12 nejlepších kryptoměn pro dlouhodobé investice v roce 2023:

1. AltSignals (ASI)

Tržní kapitalizace – $184k

Co je ASI?

AltSignals je velmi úspěšná online obchodní komunita, která od roku 2017 sdílí ziskové obchodní strategie. Platforma vydala AltAlgo™ , což je algoritmický obchodní protokol, který pomohl denním obchodníkům 10x zvýšit jejich portfolio v 19 z 32 zaznamenaných měsíců.

AltSignals nyní spouští nový a vylepšený obchodní stack s názvem ActualizeAI a nový token ASI je navržen tak, aby tento vývoj podpořil. ActualizeAI kombinuje strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka (NLP) a analyzuje obrovské množství cenových ukazatelů najednou. Protože je řízen umělou inteligencí, neustále se učí a zlepšuje, což mu pomáhá poskytovat obchodní signály se zvyšující se úrovní přesnosti v průběhu času.

Token ASI lze použít k získání přístupu do ActualizeAI i do klubu ActualizeAI Club. ActualizeAI Club poskytne komunitě AltSignals ještě více výhod, včetně přístupu k veřejným a soukromým prodejům tokenů pro nové kryptoměny, přístupu k obchodním turnajům, kde mohou účastníci získávat kryptoměnové odměny, a mnoho dalšího.

AltSignals pomáhá každému minimalizovat křivku učení při obchodování na kryptotrhu. Vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou vysoce volatilní třídou aktiv, může to investorům pomoci ušetřit čas i peníze. Ziskové obchodní nástroje, které platforma uvolnila, mohou také pomoci odborným obchodníkům maximalizovat jejich potenciál výnosů, protože stack ActualizeAI poskytne sekundární názor díky analýze většího množství dat, než je schopen jakýkoli jednotlivec.

Proč si koupit ASI?

Platforma AltSignals stojí v čele vývoje umělé inteligence založené na blockchainu . Obchodní nástroje, které platforma v minulosti vydala, měly velmi přesnou úspěšnost a nyní se zdá, že se bude dále rozvíjet.

Presale tokenu ASI by mohl být ideální příležitostí, jak se zapojit do nového slibného tokenu, dokud je ještě v plenkách. Tyto příležitosti často přinášejí investorům obrovské výnosy.

ASI se spouští za pouhých $0,012 za token, ale na zapojení je pouze omezený čas. Pro každého, kdo hledá, kterou kryptoměnu dnes koupit na delší dobu, se AltSignals rozhodně jeví jako skvělá volba.

2. Metacade (MCADE)

Tržní kapitalizace – $12,9m

Co je MCADE?

Metacade má možnost se stát největší hernou založenou na blockchainu, která bude nabízet široký výběr různých herních titulů na bázi play to earn (P2E) na jednom místě. Je všeobecně považována za jednu z nejzajímavějších novinek GameFi ve Web3, jelikož Metacade přináší komplexní herní zážitek a mnoho příležitostí k získání odměn v kryptoměnách.

Kromě toho si Metacade klade za cíl stát se ústředním centrem pro komunitu Web3. Tvůrci obsahu mohou získávat odměny přispíváním do platformy, která bude zobrazovat všechny nejnovější informace z oblasti blockchainových her. Uživatelé mohou zveřejňovat recenze her, sdílet alfaverze a mnoho dalšího, přičemž za odměnu získají tokeny MCADE.

Metacade bude také financovat další vlnu herních titulů prostřednictvím programu Metagrants. Komunita může hlasováním rozhodnout, které investiční návrhy jsou nejlepší, a teprve poté jsou vývojářům poskytnuty Metagrants, aby mohli novou hru uvést do herny metaverza. Metacade podporuje jak jednotlivé uživatele blockchainu, tak přímo vývojáře her, což by mu mohlo pomoci stát se časem jedním z nejhodnotnějších GameFi projektů na Web3.

Mezi další výhody zapojení do ekosystému Metacade patří možnost beta testování, kdy si hráči mohou zahrát nejnovější arkádové hry ještě před jejich oficiálním vydáním. Výměnou za hraní těchto titulů a poskytování zpětné vazby vývojovému týmu mohou hráči získat odměny v podobě tokenů MCADE.

Metacade také uvolňuje funkci Work2Earn , která propojí uživatele blockchainu s placenými pracovními příležitostmi v některých z nejžhavějších start-upů Web3. K dispozici budou pozice od práce na plný úvazek až po práci na částečný úvazek, což dává každému možnost nastartovat svou kariéru v blockchainu.

Proč si koupit MCADE?

MCADE byl nedávno spuštěn během presale akce, která v krátké době vynesla $12,9m. To odráží obrovský budoucí potenciál tokenu, protože je podpořen rozsáhlou užitečností v rámci ekosystému Metacade.

Cena MCADE je v současné době $0,02 poté, co byla původně spuštěna za pouhých $0,008 za token. Presale bude cenu MCADE průběžně zvyšovat, což znamená, že investoři mají omezený čas na jeho nákup za nejlepší možnou cenu. Metacade se bezpochyby jeví jako jedna z nejlepších kryptoměn k dlouhodobému nákupu.

3. Polkadot (DOT)

Tržní kapitalizace – $7,5 miliardy

Co je to DOT?

Polkadot, často označovaný zkratkou DOT, je kryptoměna a síťový protokol blockchainu, který má členům usnadnit posílání a přijímání tokenů napříč různými řetězci 1. vrstvy. Jako multiřetězcový protokol 0. vrstvy by Polkadot mohl díky svému inovativnímu technologickému řešení pomoci nastolit skutečný Web3.

Polkadot je veřejná síť s otevřeným zdrojovým kódem vyvinutá nadací Web3 Foundation. Umožňuje interoperabilitu mezi různými decentralizovanými sítěmi a vývojářům umožňuje vytvářet jedinečné aplikace s různorodými funkcemi. Tyto decentralizované aplikace mohou existovat na více blockchainech najednou, což pomáhá zlepšit uživatelský komfort všech řetězců, které jsou kompatibilní s Ethereum Virtual Machine (EVM) .

Polkadot je efektivní blockchainová platforma, jejímž cílem je odstranit překážky škálovatelnosti, včetně interoperability. Umožňuje vysoký počet transakcí za sekundu a její působivá všestrannost umožňuje v případě potřeby vytvářet vlastní parachainy, takže každý může nasadit vlastní blockchainy šité na míru svým potřebám.

Proč si koupit DOT?

DOT je díky své vysoce užitečné službě kryptoměnou z první dvacítky podle tržní kapitalizace. Tento blockchain podporuje nasazení decentralizovaných aplikací (dApps) ve více řetězcích EVM najednou, což vedlo k nárůstu počtu vývojářů a uživatelů této platformy.

DOT je v současné době oceněn na $6,30 – což je pokles z jeho předchozího historického maxima na úrovni $53. Projekt je obecně považován za jedno z nejlepších blockchainových řešení pro interoperabilitu, takže investoři si mohou být jisti, že se během příznivějších tržních podmínek vrátí na svá předchozí maxima. Síť Polkadot by mohla pomoci blockchainu oslovit uživatele v globálním měřítku, což z něj činí skvělou investici pro dlouhodobý růst.

4. Decentraland (MANA)

Tržní kapitalizace – $1,2 miliardy

Co je MANA?

Decentraland je decentralizovaná platforma pro virtuální realitu poháněná blockchainem Ethereum. Digitální měna Decentraland, MANA, slouží jako vstup do platformy Decentraland a prostředek směny v jejím rámci. Uživatelé mohou v rámci tržiště Decentraland nakupovat a prodávat řadu NFT, včetně avatarů, oblečení a mnoha dalších přizpůsobitelných předmětů pro použití v metaverzu.

Decentraland také umožňuje uživatelům nakupovat pozemky. Každý si může koupit virtuální pozemek v metaverzu a vybudovat na něm jedinečné 3D scény plné obsahu, jako je hudba, umění, hry nebo cokoli jiného, co si jeho fantazie vymyslí. Možnost vytvářet osobní obsah v metaverzu Decentraland vedla k tomu, že se jeho uživatelé mohou věnovat široké škále různých aktivit.

Kromě toho Decentraland umožňuje uživatelům vydělávat na svých výtvorech peníze prostřednictvím účasti na různých akcích nebo prostým prodejem svých herních uměleckých děl či virtuálních pozemků. Události mohou zahrnovat umělecké přehlídky NFT, krypto kasina, hry typu play-to-earn a mnoho dalšího.

Proč si koupit MANA?

Decentraland je dalším příkladem toho, jak technologie blockchain revolučně mění způsob, jakým se lidé zapojují do interaktivních mediálních platforem a jaké s nimi mají zkušenosti, což je důvod, proč je silně podporován institucionálními investory. Díky tomu, že Decentraland poskytuje svým uživatelům více pravomocí, se z něj stal rozlehlý svět virtuální reality, který je plný pracovních i volnočasových příležitostí.

MANA dosáhl svého historického maxima během býčího trhu v roce 2021, kdy se vyšplhal na cenu téměř $5 za token. Ačkoli nedávná price action byla pro MANA nepříznivá, zůstává jednou z nejlepších kryptoměn pro dlouhodobé investice a ze současné ceny $0,60 by mohl výrazně stoupnout.

5. Binance Coin (BNB)

Tržní kapitalizace – $47,8 miliardy

Co je BNB?

Binance Coin (BNB) je nativní token pro ekosystém Binance. Jeho hlavní funkcí je umožnit transakce napříč řetězcem Binance Chain, decentralizovanou burzou Binance (DEX) a centralizovanou burzou Binance (CEX) – jednou z největších centralizovaných burz v prostoru Web3. Kromě toho mohou uživatelé pomocí BNB optimalizovat své obchodní poplatky a používá se také k placení poplatků za transakce na Binance Chain.

Využitelnost BNB v rámci ekosystému Binance je obrovská. Jako jeden z nejvýznamnějších hráčů na Web3 má tento token obrovský potenciál růstu. Binance Chain podporuje rychle rostoucí počet transakcí a nových projektů, a to díky velikosti uživatelské základny CEX z hlediska počtu uživatelů i denního objemu obchodů.

Binance Chain byl původně vytvořen jako fork Etherea, což znamená, že je kompatibilní s EVM. Vývojáři mohou v síti spouštět vlastní dApps pomocí programovacího jazyka Solidity, což by časem mohlo vést k ještě většímu rozšíření tohoto ekosystému.

Proč si koupit BNB?

BNB zaznamenal dramatický nárůst hodnoty díky úspěchu burzy Binance, která je nyní největší CEX ve Web3. Binance nabízí rychlý, bezpečný a nákladově efektivní ekosystém, který má s rozvojem blockchainové technologie pojmout stále větší počet uživatelů.

V současné době se BNB obchoduje za $300, ale mnozí očekávají, že během nadcházejících býčích trhů s kryptoměnami překročí $1000. To z něj činí jednu z nejlepších kryptoměn pro dlouhodobé investice; skutečně pro každého, kdo hledá, jakou kryptoměnu dnes koupit s ohledem na dlouhodobé výnosy, by mohl být Binance Coin ideální volbou.

6. ChainLink (LINK)

Tržní kapitalizace – $3,7 miliardy

Co je LINK?

ChainLink, neboli LINK, je decentralizovaná oracle síť navržená speciálně k překlenutí mezery mezi externími zdroji dat (tzv. „ oracles “) a blockchainy. Inovativní technologie ChainLink odděluje oracles od inteligentních kontraktů, což vývojářům umožňuje snadno vytvářet nové vlastní integrace, aniž by museli přímo komunikovat s inteligentními kontrakty.

ChainLink byl oficiálně představen v roce 2017, čímž se stal jednou z prvních vytvořených blockchainových služeb, a od té doby se stal nedílnou součástí blockchainového ekosystému. Řešení ChainLinku poskytují bezpečný a spolehlivý zdroj off-chain dat pro inteligentní kontrakty, které lze využít pro řadu aplikací, včetně sledování dodavatelského řetězce, arbitrážních služeb, finančních nástrojů, platebních systémů a dalších.

Technologie ChainLinku způsobila revoluci v interakci vývojářů a podniků s blockchainovými sítěmi ve všech odvětvích. Rozšířila počet případů použití blockchainu díky své schopnosti zaznamenávat off-chain data on-chain, což poskytuje ještě více funkcí inteligentních kontraktů.

Proč si koupit LINK?

LINK zaznamenal v průbeho několika posledních let rychlý úspěch a stal se vedoucím blockchainovým projektem podle tržní kapitalizace. Díky svému jedinečnému a inovativnímu blockchainovému řešení se očekává, že v nadcházejících měsících a letech bude dále růst.

V současné době má token hodnotu $7,40 poté, co klesl ze svého předchozího historického maxima nad hranicí $50. To by mohla být skvělá vstupní úroveň pro každého, kdo hledá, kterou kryptoměnu koupit na delší dobu, protože LINK by mohl v blízké budoucnosti růst a dosáhnout nových maxim.

7. UniSwap (UNI)

Tržní kapitalizace – $5 miliard

Co je UNI?

UniSwap je decentralizovaná kryptoměnová burza postavená na platformě Ethereum, která se může pochlubit automatizovaným obchodním systémem, jenž uživatelům umožňuje efektivní výměnu a obchodování s tokeny. UniSwap prolomila pravidla, když byla v roce 2018 spuštěna, a poskytla rychlý a snadný přístup do světa kryptoměn bez nutnosti registrace účtů nebo poskytování osobních údajů.

Nativní token UniSwap UNI poskytuje uživatelům různé výhody a odměny, jako jsou snížené poplatky za obchody a také hlasovací práva. UniSwap se během posledních několika let rychle rozrostla v jednu z nejoblíbenějších a nejspolehlivějších burz v oblasti decentralizovaných financí a přivádí do světa blockchainové technologie stále více lidí.

DEX se místo knihy objednávek spoléhá na pooly likvidity, do kterých může kdokoli přidávat a odebírat prostředky výměnou za poplatek. UniSwap také umožňuje uživatelům sklízet výnosy z poolů likvidity UniSwapu prostřednictvím služby UniLend, která poskytuje výnosové hospodářství s efektivním řízením rizik, což uživatelům umožňuje snadný způsob, jak získat stabilní výnos ze svých kryptoaktiv.

Proč si koupit UNI?

UniSwap je důležitou službou v ekosystému Ethereum, které je druhou největší kryptoměnou a největší sítí aplikací na Web3. DEX podporuje přední blockchainy 2. vrstvy včetně Arbitrum, Optimism a Polygon a zdá se, že v nadcházejících letech bude hrát důležitou roli pro všechny uživatele blockchainu.

Token UNI dosáhl na svém vrcholu hodnoty $42 a nyní se nachází na ceně výrazně nižší. To z něj činí jednu z nejlepších dlouhodobých kryptoměn, protože řeší jedinečný problém v rámci Web3 a v současné době je na atraktivní cenové úrovni.

8. Ethereum (ETH)

Tržní kapitalizace – $200 miliard

Co je to ETH?

Ethereum je veřejný blockchain s otevřeným zdrojovým kódem, který může podporovat vývoj decentralizovaných aplikací (dApps). Ethereum není jen kryptoměna, ale lze si ho představit jako virtuální výpočetní prostředí, kde chytré kontrakty automaticky provádějí blockchainové transakce. To umožňuje spuštění mnoha dalších mincí a aplikací na síti.

Ethereum byl první blockchain, který vývojářům umožnil vytvářet vlastní tokeny, které se od té doby staly poměrně populárními v celé kryptografické sféře. Tento proces se opírá o Ethereum Virtual Machine, který se také používá k vytváření inteligentních kontraktů, dApps, DAO a většiny služeb, které lze nalézt v ekosystému Web3.

EVM podporují sítě Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain a mnoho dalších nezávislých blockchainových sítí. Využívá programovací jazyk Solidity a nabízí širokou škálu užitečných nástrojů, které vývojářům pomáhají vytvářet aplikace na blockchainu.

Ekosystém Ethereum je nyní domovem téměř 2000 nezávislých blockchainových projektů, které vydaly plně funkční aplikace. Tyto aplikace fungují stejně jako tradiční webové aplikace, jen využívají decentralizované technologie, aby se vyhnuly mnoha nevýhodám spojeným s centralizovanými webovými službami, včetně sledování, zásahů do soukromí a skrytých poplatků.

Proč si koupit ETH?

Ethereum je druhou největší kryptoměnou podle tržní kapitalizace z velké části proto, že jeho ekosystém podporuje tisíce nezávislých kryptoměnových projektů. Lze ji také použít jako prostředek směny, uchovatele hodnoty, investici do budoucnosti decentralizovaných služeb a k úhradě transakčních nákladů při interakci s různými blockchainy. To z něj dělá skvělou volbu pro dlouhodobé investory.

V roce 2021 dosáhl ETH na svém vrcholu téměř $5000. V současné době spočívá na klíčových úrovních podpory a během krachu trhu v roce 2022 si udržel větší část své hodnoty. Nyní je síť Ethereum díky The Merge rychlejší a úspornější než kdy dříve a v důsledku toho se jeví jako jedna z nejlepších kryptoměn pro dlouhodobé investice.

9. Solana (SOL)

Tržní kapitalizace – $8,5 miliardy

Co je SOL?

Solana je veřejný blockchain, jehož cílem je zlepšit problémy se škálovatelností, kterým čelí starší blockchainy. Původně byl uváděn na trh jako „zabiják Etherea“ díky své schopnosti zpracovávat až 50 000 transakcí za sekundu (TPS) v kombinaci s funkcemi inteligentních kontraktů. Inteligentní kontrakty na Solaně jsou programovány pomocí jazyka Rust namísto jazyka Solidity, což síti pomáhá podporovat složitější aplikace.

Solana nabízí důvěryhodnost, bezpečnost a globální pokrytí a je také rychlejší než mnoho srovnatelných protokolů. Její inovativní konsenzuální protokol zaručuje časy tvorby bloků v milisekundách, protože využívá efektivní framework pro sharding dat. Solana kombinuje důkaz o vlastnictví (proof-of-stake) a důkaz o historii (proof-of-history), což jí umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků a stát se jednou z nejlepších kryptoměn podle tržní kapitalizace.

Posláním Solany je představit vývojářům operační systém, který může škálovat s poptávkou a nabízet vysokou úroveň propustnosti, aby podpořil rychle rostoucí úroveň poptávky po blockchainových službách. Jeho jedinečná kombinace rychlosti a škálovatelnosti z něj činí výkonnou platformu pro moderní dApps.

Proč si koupit SOL?

Solana podporuje adopci uživatelů tím, že uvádí na trh skutečné zboží a služby, včetně mobilního telefonu, který je dokonale přizpůsoben k používání blockchainu. Většina mobilních operačních systémů se spoléhá na centralizované sítě, což ztěžuje volné transakce na blockchainu kvůli integrovaným daním, které mohou u mikrotransakcí v aplikacích činit až 30 %. Solana může pomoci tento problém vyřešit vydáním alternativy kompatibilní s blockchainem.

Cena SOL dosáhla v roce 2021 více než $200, ale během roku 2022 ztratila značnou část své hodnoty – částečně kvůli kolapsu FTX, jelikož FTX i Alameda Research byly hlavními podporovateli ekosystému Solana. Současná cena Solany je obecně považována za špatný odraz její vrozené hodnoty. Ambice Solany stát se jedním z nejlepších digitálních aktiv z ní činí jednu z nejlepších kryptoměn, do kterých lze v roce 2023 dlouhodobě investovat.

10. Shiba Inu (SHIB)

Tržní kapitalizace – $6,8 miliardy

Co je SHIB?

SHIB, blockchain forknutý z Etherea, se stal v kryptosféře populární díky svým jedinečným schopnostem meme mince. Shiba Inu podporuje mnoho užitečných služeb DeFi, včetně protokolů likvidity, jako je ShibaSwap, kde mohou uživatelé využívat výnosové farmaření, aby dosáhli konzistentního výnosu z digitálních aktiv.

Síť je navíc kompatibilní s Ethereum Virtual Machine (EVM), což vývojářům umožňuje vytvářet na síti inteligentní kontrakty a vlastní dApps. Platforma má stále více využití, včetně Shibaverse – metaverza, kde se držitelé Shiba Inu mohou připojit online.

Ve srovnání s ostatními meme coiny vyniká SHIB svou kompatibilitou s EVM. Tím se liší od Dogecoinu a většiny ostatních meme coinů, které postrádají užitečnost a svou hodnotu získávají především jako zábavný způsob transakcí na blockchainu nebo jako prostředek hazardních her – což by se nemělo podceňovat.

SHIB však může v příštích letech podporovat stále větší počet aplikací, protože je sám o sobě blockchainem 1. vrstvy. Používá původní protokol proof-of-work Etherea, díky němuž je vysoce bezpečný, a je to extrémně likvidní síť, která umožňuje rychlejší a levnější transakce.

Proč si koupit SHIB?

Shiba Inu spouští Shibarium , řešení pro škálování na 2. vrstvě, které pomůže blockchainu podporovat více uživatelů. Toto by mohlo být důležitým faktorem, protože síť se snaží nabízet své služby více uživatelům, což jí umožňuje rozšířit počet dostupných aplikací na síti bez ohrožení výkonu.

Aktuální cena SHIB je $0,0000124. Mezi současnou cenou SHIB a jejím historickým maximem se nacházejí významné úrovně odporu, ale investoři mohou stále dosáhnout značného zisku, protože Shiba Inu zůstává jednou z nejlepších kryptoměn pro dlouhodobé investice.

11. ApeCoin (APE)

Tržní kapitalizace – $1,8 miliardy

Co je APE?

ApeCoin je decentralizovaná autonomní organizace (DAO), která podporuje budoucnost decentralizovaných komunit. APE, její nativní token, funguje jako řídicí token pro DAO a pro nadaci ApeCoin Foundation, která je DAO pověřena mimo jiné poskytováním finanční podpory metaverzálním projektům.

Projekt byl inspirován sbírkou NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) společnosti Yuga Labs, jež vytvořila úzký kolektiv milovníků digitálního umění, kteří jsou stále aktivní na sociálních sítích. BAYC se stala jednou z nejcennějších sbírek NFT díky vzácnosti vlastnictví, což je podobná hnací síla, která zajišťuje vrozenou hodnotu značkového oblečení, sportovních automobilů a dalších luxusních předmětů.

Ekosystém ApeCoin je navržen tak, aby podporoval rozšiřování decentralizovaných komunit, které se sdružují kolem společného cíle. Klíčovým projektem je Otherside – kolosální herní platforma metaverza s otevřeným světem. Očekává se, že metaverzum se v příštích letech stane centrem společenských aktivit, protože se v něm budou moci setkávat podobně smýšlející jedinci bez ohledu na jejich geografickou polohu.

Proč koupit APE?

APE je hodnotný token, protože představuje důležité hnutí, které je hnací silou pokroku pro vysoce převratný vývoj, jenž by mohl navždy změnit online prostředí. Po svém spuštění v roce 2022 si APE rychle získal trakci a stal se kryptoměnou v první padesátce podle tržní kapitalizace.

Současná cena APE je $5, což je méně než jeho historické maximum $23. APE zatím nezažil býčí trh s kryptoměnami, protože byl spuštěn během extrémní volatility a série tržních krachů v roce 2022. V důsledku toho je APE nepochybně jedním z nejlepších dlouhodobých investic do kryptoměn v roce 2023, protože by mohl během následujících let vstoupit do fáze objevování ceny.

12. Cardano (ADA)

Tržní kapitalizace – $12,6 miliardy

Co je ADA?

Cardano (ADA) je decentralizovaný veřejný blockchain, který poskytuje bezpečné, nezměnitelné transakce a univerzální, nesoukromé inteligentní kontrakty. ADA, jeho nativní token, lze použít k okamžitému a bezpečnému posílání hodnoty po celém světě s nižšími náklady než u tradičních metod.

Blockchain využívá konsenzuální algoritmus proof-of-stake, jenž odměňuje uživatele, kteří vsadí tokeny ADA za účelem potvrzení transakcí. Jedná se o jeden z prvních příkladů využití konsenzuálního mechanismu proof-of-stake, díky němuž se Cardano stal jedním z nejvýkonnějších blockchainů při svém spuštění.

Celkově Cardano poskytuje dostupnou a pokročilou technologii distribuované účetní knihy (DLT), která podporuje vývoj vlastních aplikací. Ekosystém je domovem protokolů DeFi, jež umožňují komukoli využívat širokou škálu finančních služeb, které mají nulové byrokratické překážky, a také her, digitálních uměleckých děl a dalších aktiv založených na blockchainu.

Proč si koupit ADA?

Cardano se chystá spustit Hydru, unikátní řešení škálovatelnosti, které by mohlo zvýšit propustnost transakcí až na 1 milion transakcí za sekundu. Tím by se Cardano stal jedním z nejrychlejších blockchainů kompatibilních s EVM na Web3, což by mohlo časem vést k výraznému zvýšení jeho hodnoty.

Při současné ceně $0,35 se ADA jeví jako jeden z nejlepších kryptografických tokenů, do kterých lze investovat. Podle tržní kapitalizace zůstává v první desítce kryptoměn a zdá se, že v nadcházejícím desetiletí bude pokračovat v růstu.

Jak si vybrat nejlepší dlouhodobou kryptoměnu do svého portfolia:

Řízení rizik je klíčové při investování do jakékoli třídy aktiv, ale ve světě kryptoměn to platí obzvlášť. Existuje mnoho tisíc tokenů a rozdíly mezi nimi jsou často nejasné.

Například, při volbě investice do Bitcoinu nebo Etherea by měl investor vědět, že se extrémně liší v tom, čeho chtějí dosáhnout. Totéž platí pro většinu tokenů na Web3.

Je důležité, aby si investoři při rozhodování, do které kryptoměny dlouhodobě investovat, udělali vlastní průzkum. Mezi klíčové faktory, které je třeba zvážit, patří užitečnost a tokenomická struktura, protože potenciál budoucích výnosů je vůči tímto vlivům do značné míry druhotný.

Jakou kryptoměnu je nyní nejlepší koupit?

Jednou z nejzajímavějších novinek v oblasti Web3 je nyní AltSignals . Presale tokenu $ASI je napjatě očekávanou událostí, která projektu pomůže revolučně změnit způsob, jakým lidé obchodují na kryptoměnových trzích.

AltSignals kombinuje nástroje umělé inteligence s řadou cenových indikátorů a poskytuje tak vysoce přesné obchodní signály. To mu dává vysoce atraktivní užitnou hodnotu a jeho deflační tokenomika indikuje, že token ASI má velký potenciál budoucích výnosů.

Související nejčastější dotazy ke kryptoměnám

Musí se z kryptoměn platit daně?

Daňové předpisy závisí na zemi, ve které investor žije. V některých zemích jsou daně z kapitálových výnosů nižší než v jiných, v některých je dokonce sazba daně z veškerých kryptopříjmů 0 %. Většina zemí však vyžaduje, aby investoři přiznali své výnosy předtím, než je část z nich vybrána jako daň.

Jak se obchodování s kryptoměnami liší od obchodování s akciemi?

Kryptoměny jsou obvykle volatilnější než akcie, nicméně v tom, co způsobuje pohyb trhu, je jen málo rozdílů. Kryptoměny jsou obecně považovány za spekulativnější verze tradičních technologických akcií, a proto investice do této třídy aktiv obsahuje větší riziko.

Existují kryptoměnové burzovně obchodované fondy?

Ano, existuje mnoho ETF založených na kryptoměnách. Mohou poskytovat stabilní dlouhodobý výnos, protože profesionální investoři průběžně zajišťují, obchodují a rebalancují spravované portfolio.

Jsou kryptoměny stále dobrou dlouhodobou investicí?

Kryptoměny stále získávají na popularitě a teprve nedávno pronikly do povědomí veřejnosti. Transakce na blockchainu umožňují okamžité přeshraniční platby s nižšími náklady ve srovnání s tradičními metodami a počet případů využití technologie distribuované účetní knihy roste. Mnoho hlavních faktorů ukazuje na pokračující růst kryptoměn v nadcházejících letech.

Jakou hodnotu budou mít kryptoměny za 5 let?

Očekává se, že celková tržní kapitalizace všech kryptoměn do 5 let překročí hranici $10 bilionů.

Které kryptoměny zažijí v roce 2023 boom?

V roce 2023 by mohla vzrůst hodnota mnoha kryptoměn; klíčovými oblastmi rozvoje jsou však blockchainová umělá inteligence, hry a NFT. Investoři, kteří hledají velké zisky, by se měli zaměřit na nejrychleji rostoucí odvětví Web3, protože mnoho projektů v rámci těchto vertikál často přináší velké zisky.

