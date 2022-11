5 FTX alternativ, se kterými můžete investovat uprostřed současné krize FTX

Kdysi gigant směnárny kryptoměn FTX čelí nejisté budoucnosti po současné krizi likvidity a finanční nestabilitě. Situace eskalovala poté, co Binance odstoupila od nezávazné dohody o odkoupení FTX.

Podle zdrojů obeznámených s vývojem Binance ustupuje od svého záměru převzít FTX poté, co prošla své finanční knihy.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

