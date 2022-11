FTX v insolvenci – co dál s kryptoměnami?

Před třemi týdny jsem publikoval analýzu, v níž jsem se obával, že Bitcoin je jedna špatná zpráva od propadu k 15 000 USD.

A sakra, to se nám to povedlo.

Teď jsem to tak úplně nepředvídal. Můj kus neodkazoval na nic společného s FTX. Nejen to, ale v minulosti jsem lyrizoval o Bankman-Friedově bystrosti. Špatně jsem vyčetl jeho postavu a velmi jsem se mýlil.

Při zkoumání platební schopnosti FTX zveřejněném v pondělí ráno jsem stále věřil, že je vysoce nepravděpodobné, že by FTX byla insolventní.

Také jsem mnohokrát opakoval stejné staré přísloví: hrát si s Bitcoiny v krátkodobém horizontu je podobné roztočení rulety.

Ale když jsme se pohybovali kolem 20 000 dolarů a zamířili do zimní záplavy se zlověstnými proměnnými, jako je energetická krize, vysoká inflace, ošklivé geopolitické klima a politické otřesy v USA, Velké Británii a mnoha zemích po celé Evropě, riziko bylo extrémně vysoké.

A pak externí proměnná – implodace FTX. A slovy úžasných Black Eyed Peas, „teď to klesá a ani o chvíli později“.

Je na čase koupit dip?

Tato otázka se mi nelíbí ze dvou důvodů.

První je, že jako náhodný chlapec na internetu, jak to mám vědět? Jak jsem řekl před pár větami, krátkodobé sázení na Bitcoiny je jako roztočení rulety. Můj názor na to, jestli se mi líbí červená nebo černá, by byl stejně platný jako to, co si myslím o krátkodobé akci Bitcoinu.

Druhým důvodem je, že tato otázka je téměř reakcí svalové paměti na klesající ceny kryptoměn. Předpokládám, že se zrodil z kultury ve vesmíru. Ústředním bodem jsou lidé poukazující na minulé cykly a odkazující na to, jak se Bitcoin vždy vrátil. Ale něco si neuvědomují.

Bitcoin byl spuštěn v lednu 2009, do jednoho z nejdelších a nejvýbušnějších bull runů v historii. Od letošního roku to již neplatí. Volné peníze byly vypnuty – poté Federální rezervní systém zvýšil úrokové sazby historicky rychlými sazbami s inflací na úrovních, které nebyly vidět od 70. let.

Je to vůbec poprvé, co Bitcoin zažil širší ekonomický medvědí trh. A z toho důvodu jsou všechny sázky mimo. A nyní se obchoduje na nižších úrovních, než tomu bylo před pěti lety v prosinci 2017.

Neexistuje nic takového jako kupovat dipy a smát se cestou do banky. Pohled na výše uvedený graf ukáže, kolik propadů letos bylo. Tato věc je složitá. Obchodování je složité. Krypto je volatilní hra. Na každý snímek obrazovky se 100násobným ziskem, který vidíte na Twitteru, připadá 100 dalších lidí, kteří o všechno přišli.

Nespouštějte oči z širší ekonomiky

Implodování FTX je divoké. A to je neuvěřitelně medvědí pro krypto ekonomiku obecně. Očekávejte, že se z toho zvlní nějaká nákaza, protože zatím nevíme, kdo byl komu vystaven – ale FTX, jako tak velký hráč v oboru, s sebou bezpochyby stáhne pár těl.

Nespouštějte ale oči z většího trendu. Crypto sleduje akciový trh. Aktiva s modrými čipy, jako jsou Bitcoiny a Ethereum, jsou psí ocas, přičemž pes je akciový trh. A tento akciový trh osciluje tam a zpět nad údaji o inflaci a nad přístupem Federálního rezervního systému k úrokovým sazbám.

Minulý měsíc jsem psal o tom, jak je tato korelace mezi akciemi a Bitcoiny tak vysoká, jako nikdy nebyla. V dubnu 2022, když jsme přešli na toto prostředí s vysokými úrokovými sazbami, výrazně vzrostla.

V krátkodobém horizontu se tato epizoda FTX musí odehrát. Nákaza se bude vlnit, novinky se rozběhnou, překvapení se objeví. A pak je to zpět ke sledování akciového trhu. Pokud to již nebylo jasné – krypto trhy jsou nemilosrdné. Nezapomeňte na to a opatrujte se.