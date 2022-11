Avalanche (AAVE) a Polkadot (DOT) upevňují svůj postoj, zatímco předprodej společnosti Metacade (MCADE) přitahuje zájem investorů

Příběh tří kryptoměn – dva staří známí versus silný nováček usilující o dominanci v oblasti projektů metaverse. Tokeny Avalanche (AAVE) a Palkadot (DOT) zaznamenaly v poslední době stabilitu, i když nás nejvíce mohou zajímat také vycházející hvězdy. Pečlivě se podíváme na token nástroje Metacade, $MCADE, a zjistíme, co je v nabídce před jeho nadcházejícím předprodejem.

AAVE – Blockchainová platforma a token pro konkurenční Ethereum

AAVE je token patřící Avalanche , decentralizovanému systému půjčování, kde uživatelé přebírají role dlužníků nebo vkladatelů. Je to token AAVE, který usnadňuje všechny transakce – funguje jako podkladová kryptoměna pro platformu. V současné době má AAVE tržní kapitalizaci 1 miliardu USD a oběžnou zásobu 14 miliard AAVE.

Token AAVE také slouží k povolení hlasovacích práv na platformě Avalanche. Je používán komunitou Avalanche k navrhování a hlasování o změnách týkajících se platformy a jakýchkoli rozhodnutí týkajících se protokolu Avalanche – podobně jako u jiných projektů metaverse. Každá mince AAVE nese hlasovací práva rovnající se jednomu hlasu, takže v podstatě čím více tokenů uživatel drží, tím větší hlasovací právo má.

Od září jsme svědky stabilizace cen po volatilním období v červenci a srpnu. Po počátečních maximech kolem 114 USD se zdá, že se ceny ustálily kolem 75–76 USD za token – i když o tom, zda toto dno vydrží, zůstává polemika. Vzhledem k současnému medvědímu sentimentu se zdá poněkud nepravděpodobné, že ceny opět stoupnou na svá dřívější maxima, ale čas ukáže.

DOT – Užitečný propojovací protokol a token

Ve své nejjednodušší podobě je Polkadot protokol, který umožňuje vzájemně nesouvisejícím blockchainům propojit se bezpečným způsobem, což umožňuje přenos mezi nimi. V minulosti takové převody často vyžadovaly řadu zprostředkovatelských kroků (obvykle makléřů), což prodloužilo jak dobu zpracování, tak poplatky. Pokusem o centralizaci procesu se Polkadot snaží snížit režii těchto převodů.

Token Polkadot (DOT) má několik utilit, mimo jiné jako nástroj správy – takže držitelé mohou hlasovat o budoucím vývoji. Používá se také pro vytyčování jako pomoc při usnadňování ověřování v síti. DOT token má také speciální funkci – bonding, což je proces připojování a odpojování v rámci jejich sítě. Dalo by se samozřejmě tvrdit, že je užitečný i jako investiční příležitost.

V současné době má tržní kapitalizaci více než 6 miliard USD a existuje oběžná nabídka ve výši více než 1,1 miliardy DOT. Přestože se ceny zdaleka neblíží svému historickému maximu na trhu, od začátku roku 2022 zůstávají stabilní. V současné době Polkadot nemá žádné konkrétní plány na další expanzi a spoléhá se na nápady své komunity, které doplní systém, jenž již v podstatě dokončil svůj plán.

MCADE – Token utility pro Metacade

Pojďme se podívat na Metacade a jeho MCADE token. Z toho, co jsme odhalili, má velký potenciál stát se jedním z nejvíce vzrušujících metaverse projektů, jaké jsme dosud viděli. Metacade, relativně nováček na scéně, má některé nové funkce, které jsou na první pohled zajímavé, ale co je důležitější, nabízí udržitelnou expanzi do budoucnosti.

Metacade je označován za ultimátní herní komunitu Web3 metaverse a představuje prostor s arkádovou tématikou, kde se mohou volně stýkat kryptoměnoví fanatici, hráči a vývojáři gentuziaame. Platforma je zaměřena na to, aby si jejich uživatelé vyměňovali nápady, spolupracovali na projektech a samozřejmě hráli hry. Jedním zvláště jedinečným aspektem je plán hostit na platformě řadu metaverse her.

Zvolenou měnou pro Metacade je její MCADE token, který má na platformě řadu utilit.

Plánuje se jeho použití v arkádových sadách Play to Earn a Pay to Play, vstupech a odměnách do turnajů, komunitou schválenému financování vývoje her a v budoucnu potenciální platbě za pracovní příležitosti související s metaverse.

Metacade také hodlá používat svůj MCADE token pro sázky – vydělávat příjmy z ověřování transakcí ve své síti a také poskytovat hlasovací práva pro svou komunitu, přičemž později ve vývoji plánuje přechod na DAO.

Co dělá MCADE dobrým pro budoucnost?

Na rozdíl od Polkadot a Avalanche je MCADE token nástroje, jehož případy použití lze snadno rozšířit, protože Metacade v průběhu času implementuje funkce. Kromě jedinečných aspektů spojených s virtuální arkádou, jako je více titulů a integrovaný vývoj her, by MCADE mohl být potenciálně použit také pro další transakce na platformě spojené s reklamou nebo dokonce merchandisingem.

Vzhledem k tomu, že kryptosféra nadále vytlačuje nové protokoly a služby založené na technologii blockchain, je stále důležitější brát v úvahu životnost metaverse projektů, jak dozrávají. Zatímco tokeny dostupné na platformách jako Avalanche a Polkadot jsou transformativní, stále stojí za zvážení, zda dopad, který mohou mít, je udržitelný a jaký dopad to na ně může mít jako životaschopné investice.

Silná udržitelnost vyžaduje hluboké úrovně inovací, což je důvod, proč jsou projekty jako Metacade – nabízet komunitně řízenou platformu v rychle rostoucím sektoru, jako je hraní her, jak zajímavé. Díky úzkému propojení tokenu MCADE s různými funkcemi Metacade je v jeho designu zabudována úroveň inherentní podpory, která je v současné době pro DOT nebo AAVE nedostupná. Důrazně doporučujeme, abyste se podívali na MCADE, abyste zjistili více o jeho výjimečném potenciálu.