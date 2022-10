Dělí Bitcoin jedna událost od světa bolesti?

Bitcoin se už nějakou dobu pohybuje kolem této úrovně 20 000 $ – nebo blízko ní.

Je legrační, jak věci fungují. Obchodujte několik týdnů bokem a všichni obchodníci jsou netrpěliví.

Ale lidé: buďte opatrní, co si přejete. Existuje důvod se domnívat, že na současné flirtování Bitcoinu s 20 000 dolary se někdy brzy bude dívat jako na „staré dobré časy“.

Co můžeme odvodit z předchozích cyklů?

Když se podíváme zpět na předchozí cykly, je pozoruhodné, že Bitcoin se zřídkakdy vrací za vrchol předchozího býčího trhu. V tomto případě předchozí býčí trh vyvrcholil těsně před Vánocemi v roce 2017, kdy Bitcoin explodoval směrem nahoru a obchodoval za 19 345 USD.

Je tedy patrné, že jsme nyní klesli pod tuto úroveň – i když jen o malou částku. Při pohledu na graf můžete vidět, že to představuje historicky odlehlou hodnotu.

Podporu a rezistenci nevěnuji příliš pozornosti – věřím, že v současném prostředí je hrozivé makroklima jediné, na čem záleží. Bitcoin se vedle akciového trhu pohybuje pouze na hodnotách inflace a slovech Jeroma Powella.

Bylo by však nedbalé zcela přehlížet psychologické rozmary. Hrají faktor ve všech pohybech trhu a v kryptoměnách mohou být často výraznější než většina ostatních.

To je důvod, proč se obávám, že Bitcoin je jedna špatná zpráva od katastrofického dne a ostrá červená svíčka. Největší světová kryptoměna se na těchto úrovních pohybuje již téměř čtyři měsíce. Čím déle to dělá, tím důležitější se tato úroveň stává.

Kromě toho skutečnost, že k tomuto krabímu pohybu dochází kolem psychologicky důležitého čísla 20 000 $, dodává trochu symboliky a dojemnosti. A konečně, vzhledem k tomu, že vrchol předchozího býka byl vymazán, skutečně to přináší do hry všechny faktory.

Makro stále vyvolává záběry

Makro je samozřejmě stále velkým lídrem. A se stavem světa, který je právě teď tak nejistý – rostoucí zájem, spirálovité životní náklady, válka v Evropě, energetická krize – jsou špatné zprávy všude, kam se podíváte. Není těžké si představit, že se v dohledné době objeví nějaká špatná zpráva.

Pokud se tato událost zhmotní, pak se bojím o Bitcoiny. Nepřekvapilo by mě, kdyby se oranžová mince propadla na úroveň, o níž si mnoho lidí nemyslelo, že je to možné – alespoň ne, když se během pandemické vlny hovořilo o „supercyklech“.

Je důležité si uvědomit, že ekonomika je právě teď jiná bestie než cokoli, co kdy Bitcoin zažil. Lidé zapomínají, že Bitcoin byl spuštěn teprve v roce 2009. To znamená, že nikdy předtím neexistoval v prostředí s vysokými úrokovými sazbami, ani ve světě, kde akciový trh nevytvářel pobuřující zisky (S&P 500 6X’d z nejnižší úrovně v GFC na své historické maximum před méně než rokem).

Takže v této souvislosti, k čemu je slepě kázat, že Bitcoin již dříve čerpal podobné částky, jen aby to hučelo zpět?

Dnes jsme přímo uprostřed širšího medvědího trhu, poprvé v historii kryptoměn. Index S&P 500 letos klesl o téměř 25 %. Dluhopisy jsou na smetišti. Dokonce i král bezpečných přístavů, zlato, zaostává.

Bitcoin je také úplně jiné aktivum než předchozí cykly. Na trzích je silná likvidita a institucionální přijetí. Stručně řečeno, jde o běžné finanční aktivum. V několika zemích je dokonce zákonným platidlem. Nikdo ve finančních kruzích v tuto chvíli o Bitcoinu neslyšel.

Takže znovu, co nám mohou říci předchozí cykly?

Kdy přijde červená svíčka?

Aby bylo jasno. Netuším, kdy to přijde, takže to není moc dobré. Kdybych to věděl, nepsal bych na notebooku, ležel bych někde na pláži a usrkával bych z kokosu, který jsem natrhal holýma rukama.

Jen artikuluji tušení, že bych se v tuto chvíli Bitcoinu velmi bál. Na této hranici šlape už nějakou dobu – a tato známka je významná, jak z hlediska kulatých 20 000 $, tak ve srovnání s předchozími cykly.

Volatilita není nikdy daleko od Bitcoinu. Takže pro obchodníky, kteří lamentují nad akcemi z boku – možná se brzy budete ohlížet na tyto dny se závistí. Ani trochu by mě nepřekvapilo, kdybych viděl událost s negativními zprávami a násilný knot jižně od 15 000 dolarů.

Ale nakonec – na internetu jsem jen kluk, co já vím?