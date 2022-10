Proč kryptoměny následují akciový trh blíže než kdykoli předtím?

Zdá se, že na trzích právě teď nezáleží na ničem jiném než na slovech Jeroma Powella.

Při pohledu na data je to tak trochu pravda. Nakreslil jsem korelaci Bitcoinu vůči S&P 500 od začátku roku 2017 a výsledky ukazují, že korelace se v průběhu času obecně zvedla. To skutečně potlačuje řeči o narativu „zajištění inflace“, který se během pandemie ukázal jako tak populární.

Neměly by ale korelace časem klesat? No, ne tak úplně. Vzpomeňte si na rok 2017 a strukturu krypto krajiny. Stále to bylo specializované aktivum; v mainstreamu se to teprve začalo dostávat do povědomí – a rozhodně se neblížilo úrovni digitálního inkoustu, který se přes něj v dnešní době rozlévá.

Dnes jej drží veřejné společnosti. Letos v létě jsem navštívil El Salvador, kde jsem s ním zaplatil za zboží. Ve srovnání s obdobím před několika lety jde o pozoruhodný vývoj. Pointou je, že Bitcoin je nyní v hlavním proudu.

A vzhledem k tomu, že jde o tradiční finanční aktivum – a takové, které je podstatně dále ve spektru rizik – bude skutečně ovlivněno trhem.

2022

Tato korelace skutečně letos dosáhla historických maxim a pohybuje se v těsném závěsu s akciovým trhem. Čím byl posun nahoru způsoben? Prostředí úrokových sazeb se zcela změnilo.

Po deseti letech historicky nízkých úrokových sazeb inflace praskla ve švech v důsledku neustálého tisku peněz a stimulačních výdajů během pandemie. Aby to udržely na uzdě, byly centrální banky nuceny zvýšit tempo, přičemž v čele stojí Federální rezervní systém v USA.

Nic nevysává likviditu z trhu více než rostoucí úrokové sazby, a to platí zejména pro vysoce riziková aktiva, jako jsou technologické akcie, které diskontují peněžní toky zpět do současnosti – diskontní sazby, které jsou nyní měřitelně vyšší.

A tak – a to je něco, co je často přehlíženo – Bitcoin je nyní na medvědím trhu, zatímco širší trh také. Protože Bitcoin poprvé ve své existenci zažívá makroklima nezaplavené kvantitativním uvolňováním, úrokovými sazbami na úrovni suterénu a býčím sentimentem. A skřípe to u kolen – stejně jako každé jiné finanční aktivum.

Korelace rostou v krizích. Prodejci jsou nevybíraví, když dojde k úniku ke kvalitě; hledá se likvidita, zaujímají se obranné pozice a rostou hotovostní rezervy. Bitcoin poprvé ve své historii zažívá tuto těžkou cestu.

V této souvislosti není překvapením, že korelace vzrostla.