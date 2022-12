I když vědět, kam vložit své peníze na současném medvědím trhu, může být složité, mnozí považují několik projektů za nejlepší kryptoměny, které lze nyní koupit. Vzhledem k tomu, že trendy kryptotrhu klesají, může se zdát neintuitivní začít s růstem svého portfolia hned. Tyto poklesy však obsahují některé úžasné investiční příležitosti. Tento článek prozkoumá sedm slibných projektů a vysvětlí, proč by rok 2023 mohl být jejich dosud nejlepším rokem.

1. Metacade (MCADE) – Nejlepší krypto pro rok 2023

Metacade je vzrušující nový projekt, jehož cílem je převrat ve světě hraní her typu play-to-earn (P2E). Je to komunitní centrum, kde se hráči mohou spojit s podobně smýšlejícími nadšenci, prozkoumat nejnovější P2E tituly a vyjádřit svůj názor na budoucnost her na Web3. Na platformě najdete vše, co potřebujete, abyste se dostali v P2E dopředu, jako jsou vyhrazená fóra, živé chaty, recenze, žebříčky a nejžhavější GameFi alpha sdílená zkušenými hráči.

Jednou z nejvýznamnějších ambicí Metacade je přilákat na platformu ty nejchytřejší myslitele v GameFi a sdílet své znalosti s ostatními. To je důvod, proč nabízí token MCADE každému, kdo sdílí recenze, tipy nebo jiný hodnotný obsah s komunitou. Takže ať už jste ostřílený profík nebo P2E noob, můžete vydělávat tím, že pomůžete udělat z Metacade dokonalé místo pro poznávání a vydělávání více z GameFi.

Sdílení obsahu je však jen jedním z mnoha způsobů, jak můžete prostřednictvím Metacade vydělávat. Často se konají losování o ceny, turnaje a příležitosti k navýšení příjmu P2E náhodným testováním her pomocí nativního testovacího prostředí Metacade. Kromě toho pracovní deska Metacade, očekávaná v roce 2024, bude hostit desítky nabídek zveřejněných titány z Web3 a herního průmyslu, což uživatelům poskytne příležitost utvářet svou kariéru a zároveň pracovat na své vášni.

Koncem roku 2023 bude Metacade rozdávat svůj první Metagrant, finanční nástroj, který komunitě umožňuje vybrat si, které hry postaví. Proces je jednoduchý: vývojáři mohou předložit své nápady skupině konkurenčních projektů a ten, který získá nejvíce hlasů, získá finanční prostředky z pokladny Metacade. Nejen, že to podporuje pocit zapojení a vlastnictví komunity, ale vytváří to základní fanouškovskou základnu pro vývojáře a dává jim příležitost získat život měnící financování, které pro ně dříve mohlo být nedostupné.

Cílem Metacade je stát se první virtuální arkádou na světě vlastněnou hráčem. K dosažení této vize má v plánu stát se decentralizovanou autonomní organizací (DAO) , jakmile bude plně rozvinut. DAO umožní uživatelům Metacade navrhovat a hlasovat o změnách provedených na platformě, které zavedou vůdci vybraní komunitou. Navíc, aby byla zajištěna důvěra a integrita mezi komunitou, bude Metacade vyžadovat, aby všechny transakce provedené z pokladny potřebovaly před zpracováním více podpisů.

Vzhledem k tomu, že se očekává, že se odvětví GameFi do roku 2025 zrychlí na 100% roční tempo růstu ( Crypto.com ), Metacade se zdá být připraven na skvělý rok 2023. Jeho filozofie „community first“ a plány být komplexním centrem pro vše, co se týká P2E, jej odlišují od ostatních a tisíce investorů se shodují, že Metacade by mohl být špičkou mezi kryptoměnami v roce 2023. Metacade je stále ve fázi 1 předprodeje a od svého spuštění prodal tokeny v hodnotě 1,25 milionu dolarů!

Část této záplavy investic je pravděpodobně způsobena skutečností, že MCADE pravděpodobně ve stejném období překoná mnoho špičkových projektů. S ohledem na všechny tyto faktory je Metacade momentálně nejlepší kryptoměnou, kterou lze koupit.

>>> Předprodeje Metacade se můžete zúčastnit zde <<<

2. Binance Coin (BNB) – Roste vedle největší světové kryptoburzy

Binance Coin je nativní token burzy Binance, největší a nejoblíbenější krypto burzy na světě. Jedná se o víceúčelový nástrojový token používaný pro přístup k exkluzivním funkcím a výhodám na Binance, jako jsou zlevněné poplatky za obchodování, nakupování na Binance Marketplace a prodej tokenů prostřednictvím Launchpadu.

Od svého založení v roce 2017 BNB trvale zůstává jednou z nejvýkonnějších kryptoměn. Od svého minima 0,50 dolaru v listopadu 2017 po maximum 691,80 dolaru v květnu 2021 BNB se zhodnotila téměř o 140 000 %! Na dnešním medvědím trhu má však BNB před sebou dlouhou cestu, aby dosáhla své býčí ceny před rokem 2021.

Pokračující popularita BNB je způsobena především pokračujícím úspěchem a popularitou burzy Binance. S rostoucím počtem lidí využívajících Binance roste i poptávka po BNB. Navíc, jako jeden z nejdůvěryhodnějších a nejetablovanějších hráčů ve hře (nedávno podpořeným důkazem o rezervách Binance), bude Binance pravděpodobně i nadále dominovat. Z tohoto důvodu je BNB vynikající volbou jako jedna z nejlepších kryptoměn, které lze nyní koupit.

3. Ethereum (ETH) – Sharding vydláždí cestu pro 100 000 TPS

Ethereum je celosvětově nejoblíbenější platforma pro chytré smlouvy, která umožňuje vytváření tisíců decentralizovaných aplikací (dApps), projektů NFT a kryptotokenů. Ethereum, někdy označované jako „královna kryptoměn“, využilo svou výhodu prvního tahu k ovládnutí prostoru inteligentních smluv. A i když se mnoho konkurentů pokoušelo srazit ho z první příčky, ještě se jim nepodařilo získat reputaci Etherea.

Nedávný článek z Bankless Times nabízí některé působivé statistiky o Ethereu. Například přibližně 24,4 % vlastníků kryptoměn globálně drží ETH, zatímco průměrný denní objem transakcí je zhruba 16 miliard dolarů! Povědomí o Ethereu je navíc celosvětově 19,49 % a 2,38 % celosvětové populace vlastní Ethereum.

Zatímco Ethereum bylo kritizováno za vysoké transakční poplatky, nízkou rychlost a nehospodárnou spotřebu energie, jeho nedávný přechod na proof-of-stake by měl tyto problémy vyřešit. Jedním z nejvýznamnějších vylepšení Etherea, které se očekává koncem roku 2023, bude sharding. Sharding umožní významně škálovat síť Ethereum a zvýšit rychlost transakcí z přibližně 15 transakcí za sekundu (TPS) na více než 100 000 TPS. Tento krok by mohl výrazně rozšířit možnosti využití Etherea a mohl by být katalyzátorem nové vlny přijetí kryptoměn. Díky tomu je Ethereum třetí volbou mezi nejlepšími kryptoměnami, které je nyní vhodné koupit.

4. Ripple (XRP) – SEC vs. datum ukončení Ripple v nedohlednu?

Ripple je platební síť a digitální měna navržená tak, aby umožňovala rychlé a levné mezinárodní transakce, zejména pro finanční instituce. Namísto tradičního bankovního systému SWIFT, který je pomalý a nákladný, mohou banky využít Ripple k realizaci téměř okamžitých plateb, které stojí zlomek centu.

Tato inovace je jistě revoluční, ale dlouholetý případ Ripple s SEC její pokrok zastínil. Koncem roku 2020 SEC podala žalobu proti Ripple Labs, tvůrcům Ripple, s tvrzením, že její prodej XRP představoval neregistrovanou nabídku cenných papírů. Od té doby se tisíce investorů Ripple zapojily do boje proti SEC.

Podle právníka a příznivce Ripple Johna Deatona by případ měl dosáhnout vyrovnání v březnu, dubnu nebo květnu. S mnoha polehčujícími faktory pro Ripple a zdánlivě nepřesvědčivým případem od SEC, XRP pravděpodobně vyjde jako vítěz. Navíc, pokud rozhodnutí padne ve prospěch Ripple, očekává se, že XRP přes noc raketově poroste, čímž se Ripple stane jedním z nejlepších kryptoměn, které lze nakupovat pro masivní růst v roce 2023.

5. Chainlink (LINK) – životně důležitý projekt téměř bez konkurence

Chainlink je decentralizovaná síť Oracle, jejímž cílem je poskytovat bezpečná a spolehlivá data pro chytré kontrakty. Oracle jsou služby třetích stran, které umožňují přístup k externím datům, jako jsou události, transakce a rozhraní API, prostřednictvím inteligentních smluv, což výrazně zlepšuje případy použití technologie blockchain.

Například Chainlink může umožnit finančním službám přístup k údajům o cenách v reálném čase, což umožňuje, aby se komplexní finanční produkty zcela automatizovaly. Tento přístup byl případem několika projektů DeFi, které vyžadují fungování Chainlink, jako jsou MakerDAO, Aave a Synthetix. Alternativně může Chainlink přistupovat k datům generovaným inteligentními senzory a měřiči pro použití v inteligentních smlouvách.

Tato služba je zásadní pro masové přijetí kryptoměn, ale Chainlink čelí velmi malé konkurenci. Jeho nejbližším konkurentem je BAND Protocol, projekt s méně než desetinou tržní kapitalizace Chainlink ( CoinGecko ). Vedle mnoha velkých partnerství se společnostmi jako Google, Amazon Web Services a SWIFT se status Chainlink jako předního poskytovatele decentralizovaných věštců zdá neotřesitelný. To je důvod, proč je to pátá nejlepší kryptoměna, kterou lze nyní koupit.

6. Polkadot (DOT) – Mohla by se DOT rozšířit na 1 milion TPS?

Polkadot je rival Etherea, jehož cílem je vyřešit problém interoperability napříč sítěmi podporujícími blockchain. Vývojáři vytvořili Polkadot tak, aby byl škálovatelný, flexibilní a schopný usnadnit komunikaci mezi samostatnými aplikacemi a blockchainy, jako jsou Bitcoiny a Ethereum. Nejprve si představte puntíkovaný vzor; nyní si představte spojující čáry mezi všemi tečkami. Pokud je každá tečka samostatným blockchainem, pak Polkadot je ten, který tečky spojuje.

Na rozdíl od jiných řešení vrstvy 1 byl Polkadot vytvořen s ohledem na decentralizaci, rychlost a bezpečnost. Zatímco jiné blockchainy mohou vynikat v té či oné oblasti, jen málo z nich nedokázalo vyniknout ve všech třech, na rozdíl od Polkadot. Velká část tohoto úspěchu je způsobena tím, že Polkadot používá parachainy, které účinně umožňují, aby transakce probíhaly současně, nikoli po sobě.

V prvním čtvrtletí roku 2023 spustí Polkadot parathreads, což výrazně zvýší jeho škálovatelnost. Nejenže se časy blokování zkrátí na polovinu, z 12 sekund na 6 sekund, ale rychlost transakcí by se měla zvýšit 100 až 1 000krát. Toto zvýšení rychlosti posune Polkadot z 1 000 TPS na více než 100 000 TPS a potenciálně dokonce na 1 milion TPS, díky čemuž se projekt stane silným soupeřem proti Ethereu. Tato slibná čísla dělají z DOT jednu z nejlepších kryptoměn, které lze nyní koupit.

7. Filecoin (FIL) – Pohání budoucnost umělé inteligence?

Poslední volbou jako jedna z top kryptoměn pro rok 2023 je Filecoin . Filecoin je decentralizovaná úložná síť, která uživatelům umožňuje pronajmout si nevyužité místo na pevném disku k získání tokenů FIL. Zpočátku byl Filecoin vytvořen jako řešení pro průmysl centralizovaných úložišť, který je plný cenzury, podvodů, hacků a cenzury. Filecoin je však ve skutečnosti pravý opak: trh určuje ceny a decentralizovaná povaha jeho protokolu znamená, že neautorizovaný přístup a cenzura jsou prakticky nemožné.

Vzhledem k tomu, že potřeba ukládání dat v nadcházejících letech podle předpovědi poroste, je Filecoin dokonalým řešením. Ukládání dat pomocí Filecoinu stojí zlomek ve srovnání s poskytovateli, jako jsou Amazon Web Services nebo Microsoft Azure, a nevyžaduje budování dalších datových center. Filecoin by mohl brzy dominovat především díky vzestupu umělé inteligence.

Umělá inteligence vyžaduje ke svému fungování obrovské množství dat. Podle generálního ředitele OpenAI, Sama Altmana , jsou náklady na jednu odpověď z ChatGPT „pravděpodobně jednociferné centy“ nebo mezi 10x až 100x náklady na běžné vyhledávání na webu. Tyto náklady odrážejí skutečnost, že výpočetní výkon (a počet serverů) potřebný k generování odpovědí umělé inteligence je enormní. Filecoin by proto mohly být používán společnostmi jako OpenAI ke škálování svých produktů, aniž by museli čelit přemrštěným nákladům.

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence se vyvíjí rychleji, než se dříve myslelo, by tato nutnost levného velkokapacitního úložiště mohla přijít spíše dříve než později, možná dokonce do konce roku 2023. Výsledkem je, že Filecoin bude pravděpodobně pokračovat ve své vládě nad trhem decentralizovaných úložišť a je jedním z nejlepších kryptoměn k nákupu nyní.

Metacade (MCADE) je nejlepší kryptoměnou, kterou lze nyní koupit

Jak si povede rok 2023 pro svět kryptoměn, se ještě musí určit. Vzhledem k tomu, že se očekává, že Federální rezervní systém zruší zvýšení úrokových sazeb v roce 2023, mohlo by to znamenat konec trhu s krypto medvědy. Když se to stane, sedm kryptoměn na tomto seznamu pravděpodobně raketově poroste, zejména s ohledem na více zmíněných katalyzátorů. Metacade však vyniká jako nejlepší krypto pro rok 2023.

Díky potenciálu pro explozivní růst v odvětví GameFi, mnoha komunitním funkcím, které si hráči jistě zamilují, a prokazatelným zkušenostem s přilákáním investic má Metacade v roce 2023 našlápnuto k úspěchu. Pokud se tedy chcete dostat do prvního patra něčeho, co by se mohlo stát lídrem P2E her, přestaňte hledat. Místo toho se podívejte na předprodej Metacade a zjistěte, o co byste mohli přijít!

Coiny zmíněné v tomto článku si můžete zakoupit na eToro zde .