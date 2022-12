Predikce ceny Ethereum Classic: ETC se zdá být stabilní, zatímco Metacade (MCADE) nepřestává růst

Web3 je neustále se rozvíjející odvětví a cenová akce kryptoměn má tendenci upřednostňovat projekty, které se mohou přizpůsobit jeho rychle se měnícímu prostředí. ETC je klasickým příkladem projektu, který zůstal pozadu kvůli své neschopnosti škálovat se zbytkem odvětví, což mělo za následek některé pesimistické předpovědi ceny tokenu Ethereum Classic.

Naproti tomu nejnovější Ethereum blockchain (ETH) nadále roste. Mezi těmito dvěma řetězci Ethereum jsou některé klíčové rozdíly, včetně ETH, které je domovem rychle rostoucích projektů, jako je Metacade.

Co je Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) je kryptoměna, která byla vytvořena jako výsledek forku v blockchainu Ethereum. Na rozdíl od Etherea (ETH), Ethereum Classic nepodporuje používání smart kontraktů. Vzhledem k tomu, že ETC není Turing Complete, vývojáři nemohou vytvářet decentralizované aplikace (dApps) na blockchainu Ethereum Classic a to vždy vytvářelo negativní tlak na předpověď ceny Ethereum Classic.

Ethereum Classic je často označováno jako „původní řetězec Etherea“, protože si zachovává původní blockchain Etherea. Po hard forku Etherea v říjnu 2016 bylo Ethereum Classic udržováno online uzly po celém světě. To znamená, že uživatelé kryptoměn mohou stále provádět transakce v síti Ethereum Classic, přestože se Ethereum Mainnet za posledních 6 let ubíral jiným směrem.

V nedávné době společnost Ethereum Mainnet přešla z mechanismu konsenzu Proof of Work na Proof of Stake. To snížilo náklady na podporu síťové infrastruktury. Zatímco ETH je nyní Proof of Stake, ETC zůstává blockchainem Proof of Work. Výsledkem je, že provoz Ethereum Classic je pomalejší a dražší s dobou bloku 14 sekund a vysokými transakčními poplatky díky jeho energeticky náročnému systému těžby.

V ETC chybí cenová akce

Aktuální cena ETC je 25,19 $. Vzhledem k tomu, že Ethereum Classic je nejstarším řetězcem Etherea a je omezen neschopností podporovat dApps, má mnohem nižší transakční aktivitu než Ethereum Mainnet. Vzhledem k tomu, že si token kupuje méně lidí, cena ETC je nyní o zlomek vyšší než ETH, se špatnými odhady cenových predikcí Ethereum Classic pocházejícími od analytiků, kteří sledují jeho střednědobé až dlouhodobé vyhlídky.

Navzdory tomu je tržní kapitalizace Ethereum Classic přes 3 miliardy dolarů. Nedostatečná funkčnost řetězce ve světě Web3 však znamená, že má z dlouhodobého hlediska nižší potenciál růstu. Při pokusu o výběr správné predikce ceny Ethereum Classic bude důležité přemýšlet o situaci z pohledu vývoje. Pro vývojáře, kteří chtějí budovat vzrušující digitální služby pomocí technologie blockchain, není Ethereum Classic možností.

Očekávaným výsledkem je, že nové projekty založené na ETH budou i nadále získávat hodnotu, zatímco predikce ceny Ethereum Classic ukazuje, že ETC bude v budoucnu ještě dále klesat. To vše se scvrkává na užitečnost.

Nový projekt v ekosystému ETH přináší velké zisky

Zatímco cenová akce ETC ponechává mnoho přání kvůli nedostatku funkčnosti, jedním tokenem, který nadále zapůsobí, je Metacade . Tento projekt, vytvořený pomocí nejnovějšího blockchainu Etherea, nabízí široké využití pro držitele kryptoměn, kteří chtějí vytěžit maximum z uživatelské zkušenosti Web3.

Metacade si klade za cíl podpořit expanzi GameFi jako klíčového sektoru technologie blockchain. Je to komunitně řízená iniciativa, která odměňuje krypto rodáky za poskytování hodnoty ekosystému, mezi řadou dalších zajímavých funkcí, které přitahují široký zájem.

Co je Metacade?

Metacade je široká herní platforma, která si klade za cíl podporovat expanzi GameFi. Projekty Play-to-Earn znamenají revoluci v herním průmyslu, protože hráči získávají finanční odměny za čas strávený ve hře. To je hlavní důvod, proč tolik lidí předpovídá vysoký růstový potenciál pro sektor GameFi v nadcházejících letech a Metacade se staví jako klíčový hráč.

Očekává se, že miliony se připojí k Metaverse

Vyvíjí se mnoho vzrušujících nových P2E projektů a rozsah toho, co je v metaverse možné, se neustále rozšiřuje. Vzhledem k tomu, že technologie blockchainu je stále pokročilejší a svět se stává stále digitálnějším, očekává se, že miliony lidí skočí do metaverse, aby si užili nejžhavější nové hry Play-to-Earn.

Podpora vývojářů GameFi

Metacade podporuje toto rozšíření přímo prostřednictvím svého programu Metagrants. Komunita bude muset rozhodnout, které nové projekty GameFi zní nejslibněji, a bude hlasovat pro použití pokladnice Metacade k přímému financování vývojových týmů. Cílem Metacade je podpořit růst v hraní her typu Play-to-Earn. Pro inovativní vývojáře, kteří mají vzrušující nové nápady, je to mimořádně cenná služba. Ekosystém Metacade by se v důsledku toho mohl stát centrem technologického pokroku, posouvat limity a zajišťovat novou zásobu úžasných titulů.

Odměňování hráčů, kteří si vydělávají

Kromě podpory pokračujícího rozvoje hraní založeného na blockchainu nabízí Metacade hráčům P2E ve svém vlastním metaverse rozsahu některé jedinečné funkce. Aktivní členové komunity Metacade mohou za své příspěvky získat odměny MCADE. To zahrnuje sdílení tipů, triků a užitečných znalostí o tom, jak optimalizovat herní zážitek ze hry GameFi.

Herní komunita je středem plánů Metacade do budoucna. Cílem projektu je propojit zapálené hráče s nejlepšími příležitostmi Play-to-Earn a vytvořit virtuální arkádu, kde mohou uživatelé spolupracovat a sdílet své poznatky. Síla je vrácena komunitě, protože hráči mohou sdílet své návrhy přímo s vývojáři her a získávat tokeny MCADE.

MCADE vs ETC: Který token byste si měli koupit?

Zatímco Ethereum Classic nadále drží svou cenu nad hranicí 20 USD, investoři upřednostňují projekty, které podporují ekosystém Web3, což dává relativně negativní výhled pro predikci ceny Ethereum Classic.

Ethereum Mainnet na druhé straně zůstává nejpoužívanější sítí decentralizovaných aplikací a lidé jsou optimističtí ohledně dlouhodobé budoucnosti samotných dApps. ETH si vede mnohem lépe než jakákoli aktuálně dostupná předpověď ceny Ethereum Classic, a to z dobrých důvodů: jeho nadcházejícím projektům.

Ukázkovým příkladem projektu s vysokým potenciálem budovaného na Ethereu je Metacade. Díky podpoře expanze GameFi a nabízení exkluzivních výhod P2E hráčům v pohlcujícím digitálním světě je Metacade atraktivní možností pro dlouhodobé investory do kryptoměn.

Předprodej MCADE začíná na 0,008 $ za token. Má vysoký dlouhodobý potenciál a cena každého tokenu se bude zvyšovat, jak postupuje předprodejními fázemi. Naproti tomu ETC nadále zažívá pomalý růst, protože nejnovější blockchain Ethereum nabízí výrazně lepší uživatelský zážitek.

ETC můžete zakoupit na eToro zde .