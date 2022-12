Kolaps FTX vážně poškodil důvěru mezi kryptokomunitou

Projekty, které se zaměřují na komunitu, decentralizaci a transparentnost, budou pravděpodobně přínosem

Metacade, nové komunitní centrum zaměřené na hraní, je ukázkovým příkladem projektů s dlouhou životností a stabilitou.

Během posledních několika týdnů otřásl kryptoprostorem ohromující multimiliardový kolaps jedné z celosvětově nejuznávanějších kryptoburz, FTX. Ale nemusí to být všechno špatné. Potřeba transparentnosti a decentralizace se nedávno vrátila do centra pozornosti – dvě věci, které jsou zásadní pro obnovení důvěry v kryptokomunitu.

Tento článek vysvětlí, proč by kolaps FTX mohl být ve skutečnosti pozitivní pro nové tokeny, jako je MCADE a platformu Metacade jako celek.

Co se stalo s FTX?

FTX byla jednou z největších světových centralizovaných kryptoburz, která obsluhuje více než pět milionů zákazníků a v roce 2021 umožnila objem obchodů přes 700 miliard USD. Burzu založil Sam Bankman-Fried, který také vedl Alameda Research, kvantitativní obchodní firmu s úzkými vazbami na FTX.

2. listopadu článek od Coindesk uvedl, že Alameda drží kolem 5 miliard dolarů v FTT, nativním tokenu FTX, ve svých aktivech v hodnotě téměř 15 miliard dolarů. Protože tyto tokeny byly efektivně vytvořeny ze vzduchu, objevily se obavy ohledně schopnosti Alamedy, a tedy FTX, zůstat solventní, pokud by cena FTT klesla.

První domino padlo, když Changpeng „CZ“ Zhao řekl, že 6. listopadu prodá držby FTT společnosti Binance. To odstartovalo smrtící spirálu negativních spekulací, která způsobila pokles ceny FTT. To vedlo ke krizi likvidity, protože investoři spěchali stáhnout svá aktiva z burzy FTX. A 8. listopadu FTX pozastavila všechny výběry.

V důsledku toho cena FTT klesla z 21,8 dolaru na minimum 3,26 dolaru, což decimovalo aktiva FTX. Mezitím Binance oznámila plán na nákup FTX, ale následující den se stáhla. To znamenalo, že FTX byla bez prostředků na splacení investorů a nakonec to vedlo k tomu, že burza podala 11. listopadu žádost o ochranu před bankrotem. Prostřednictvím konkurzního řízení bylo zjištěno, že FTX dluží svým 50 největším věřitelům přes 3 miliardy dolarů. Soudem jmenovaní likvidátoři uvedli závažné podvody a špatné postupy řízení rizik jako důvody krachu FTX.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitní centrum, které si klade za cíl stát se destinací číslo jedna pro hraní her za účelem výdělku. Je to prostor, kam se mohou hráči, investoři do kryptoměn, vývojáři a podnikatelé připojit a bavit se při prozkoumávání začínajícího odvětví GameFi. Na této platformě budete moci vidět nejnovější populární hry, číst recenze a přistupovat k nejpokročilejšímu GameFi alpha, který vám pomůže vytěžit z vašeho dobrodružství, za které budete hrát, co nejvíce.

Metacade nedávno přitáhl určitou pozornost díky své filozofii na prvním místě v komunitě, která klade uživatele na první místo. Cílem Metacade je maximalizovat uživatelskou hodnotu na každém kroku a vrátit hraní zpět do rukou hráčů. Metacade například odměňuje každého, kdo zveřejní recenze, tipy nebo jiný hodnotný obsah, pomocí tokenu MCADE. Spouští také schéma Metagrants, které uživatelům umožňuje nasměrovat finance na hry, které chtějí hrát v soutěžní aréně mezi herními vývojáři, přičemž hotový titul bude přidán do virtuální arkády Metacade.

Konečným plánem Metacade je stát se první virtuální arkádou na světě vlastněnou hráčem, která změní způsob, jakým se v tomto procesu vytvářejí tradiční komunitní centra. K naplnění této vize se Metacade plánuje stát se decentralizovanou autonomní organizací (DAO), jakmile bude vývoj dokončen. To znamená, že každé rozhodnutí ovlivňující komunitu bude předloženo k hlasování pro držitele MCADE, aby určili směr platformy.

Proč by mohl být kolaps FTX pozitivní pro Metacade (MCADE)?

Když poskládáme kousky dohromady, je nyní možné pochopit, proč by kolaps FTX mohl otevřít dveře novým tokenům, jako je Metacade. Někteří přirovnávají zhroucení k dotcom bublině, která vážně narušila důvěru, ale povzbudila internetové podniky, aby přijaly udržitelnější obchodní modely. Totéž se pravděpodobně stane na trhu s kryptoměnami, protože nízká důvěra znamená, že více investorů do kryptoměn bude hledat transparentní projekty s pevnými základy, jako je Metacade.

Například společnost Metacade dala jasně najevo, že 70 % jejích tokenů bude k dispozici v předprodeji bez alokace zakladatele nebo rizikového kapitálu. Implementuje také peněženky s více podpisy, které vyžadují více držitelů klíčů k podpisu transakcí provedených z pokladny Metacade. Jak tým uvádí v Whitepaper Metacade, „dosáhnout maximálního zabezpečení pro $MCADE a jeho držitele je naší nejvyšší prioritou“, a proto procházejí úplným auditem od společnosti Certik, jednoho z lídrů v auditování blockchainu.

Je také pravděpodobné, že dojde k většímu posunu směrem k decentralizovaným projektům, které nemají ústřední bod selhání. Jakmile se Metacade stane DAO, pravděpodobnost, že se stane obětí nevýhod centralizace, se výrazně sníží, protože rozhodnutí činí komunita, nikoli hrstka lidí s postranními úmysly.

Především projekty, které se zaměřují na své uživatele, nikoli na zisky, se pravděpodobně stanou mnohem atraktivnějšími pro investory. FTX je ukázkovým příkladem toho, co se stane, když centralizovaná skupina upřednostňuje zisk a nikoli své uživatele, a projekty jako Metacade by mohly být protilékem na tuto toxickou filozofii.

Metacade (MCADE) se může stát vítězem po fiasku FTX

Zbývá vidět, jak dopad kolapsu FTX ovlivní budoucnost kryptoměn. Existuje velká šance, že přichází větší regulační dohled, což nemusí být špatné pro projekty jako Metacade. Důvěra je nyní nízká a tyto druhy transparentních projektů budou pravděpodobně velmi vyhledávané kryptoinvestory po celém světě.

Vzhledem k rychlému tempu, kterým roste počet hraní za účelem získání výdělku, v kombinaci s řadou inovativních funkcí a transparentním přístupem zaměřeným na komunitu, se Metacade po kolapsu FTX jeví jako vynikající investiční příležitost. A právě teď není lepší čas zapojit se do tokenu MCADE, který je stále v předprodeji. Pokud hledáte nový token, který klade na první místo investory, nikoli zisk, bylo by moudré podívat se na předprodej Metacade ještě dnes.