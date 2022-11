Kryptoměnová burza OKX zalistuje MRST, nativní token projektu The Mars metaverse.

OKX, jedna z předních krypto burz na světě, se chystá zalistovat MRST, nativní token The Mars metaverse.

Mars je platforma metaverse vyvinutá společností Mars Lab. Na platformě metaverse s tématikou Marsu má Mars Labs malé území zvané „Colony“, podle vývojářského týmu.

Jeho uživatelé mohou vlastnit Colony typu NFT, což jim umožňuje stavět domy nebo komerční budovy. Mohou také získat pronájem pomocí inteligentní smlouvy založené na blockchainu.

Mars Labs vysvětlili, že přispěním do Mars: metaverse mohou uživatelé získat odměny s Mars Token (MRST). Ekosystém je navržen tak, aby zajistil, že všichni uživatelé platformy mohou získat MRST prostřednictvím systému Play-and-Earn (PAE).

Očekává se, že jako nativní token Mars Metaverse bude mít MRST v rámci ekosystému mnoho užitečných funkcí. Většinu budov v Colony lze zakoupit s MRST a jsou obchodovatelné mezi uživateli.

Kromě toho si uživatelé mohou také přizpůsobit prostor, jako je nákupní centrum, galerie, párty sál, učebna a tak dále. Činnosti, jako je hostování událostí v metaverse, umožňují uživatelům získat další příjem, který bude vyplácen prostřednictvím tokenu MRST.

Jak se platforma rozšiřuje, vývojáři her třetích stran nebo nezávislých her by mohli vyvíjet a vydávat hry pomocí softwaru „The Mars Game Creator“. Uživatelé Mars metaverse mohou také sami pořádat sportovní ligy. V závislosti na počtu aktivních uživatelů bude MRST použita jako odměna pro hráče hry.

Kromě uvedení tokenu MRST na svou platformu společnost OKX odhalila, že otevřela obchodní loterii nabízející výhercům až 20 000 USD v hodnotě MRST.

Kryptoburza odhalila, že MRST v hodnotě 18 000 $ bude během příštích 10 dnů rozděleno mezi 20 nejlepších denních obchodníků DEX (1 800 $ denně). OKX předá zbývající tokeny MRST v hodnotě 2 000 $ 20 šťastným uživatelům, kteří provedou transakce v hodnotě 10 tokenů MRST nebo více pomocí OKX Web3 Wallet.

OKX je jednou z předních kryptoměnových burz na světě. Uvedení tokenu MRST na její platformu by zajistilo dostatečnou likviditu pro uživatele metaverse Mars a držitele tokenu.

Seznam OKX MRST přichází zhruba dva měsíce poté, co burza oznámila spuštění OKX Lite . OKX Lite usnadňuje nákup, prodej a výměnu kryptoměn.

Podle týmu má zjednodušená verze obchodní aplikace OKX přímočařejší pocit a vzhled než druhá verze, která je ideální pro zkušenější obchodníky.