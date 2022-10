Obejměte investora Coinbase kolem ramen ještě dnes.

Generální ředitel a zakladatel Brian Armstrong oznámil, že prodává 2 % svého podílu, což představuje další ránu pro bitevní burzu kryptoměn.

Vstup Coinbase na burzu byl zásadním momentem pro kryptoměny

Pokusným králíkem pro kryptoměny byla Coinbase, která je druhou největší světovou kryptoměnovou burzou.

Společnost se vyhnula tradiční cestě – IPO – a místo toho pokračovala v přímé kotaci, když její akcie vstoupily na burzu Nasdaq v dubnu 2021. Nebyl to však pouze způsob kotování, který byl poněkud nový; byla to skutečnost, že se to dostalo na veřejnost.

Představovalo to krypto, které se usadilo u velkého stolu. Žádná krypto společnost předtím nevstoupila na burzu a přišlo to v době, kdy každá mince pod sluncem přinášela investorům pobuřující výnosy.

Zdá se, že je to už dávno. Bitcoin toho rána otevřel na 59 000 USD. Tiskárna Jeroma Powella byla rozžhavená. Boomeři se ptali svých dětí, jak koupit něco, co se nazývá Dogecoin.

Coinbase toho rána vstoupila na burzu a svůj první den obchodování uzavřela na 328 dolarech za akcii. To ohodnotilo kryptomonstrum na téměř 86 miliard dolarů. Dobré časy se valily.

Krypto dorazilo.

Výkon od IPO

A jakmile Coinbase dorazila, padla.

Mezitím co píšu, obchoduje se za 63 USD. To je 83% zhroucení z jejího seznamu, nyní v hodnotě 16,6 miliardy dolarů. Dokonce i zraněný Bitcoin ji od té doby překonal, jak jsem zakreslil níže.

Tak kam se to všechno podělo? No, předpokládám, že první věcí je volatilita. Neměli bychom být překvapeni, že akcie, jako je Coinbase, je schopna tak rychle utratit tolik hodnoty. Jeho výkon je – a vždy bude – symbiotický s kryptoměnami.

Pokud krypto poklesne, zájem o trhy prudce klesne. Každý chce vstoupit, když jejich přátelé tweetují o stonásobné návratnosti. To znamená menší objem, poplatky za obchodování a v konečném důsledku horší výkon pro Coinbase.

Vzhledem k jedinečné volatilitě kryptoměn by nemělo být překvapením, že Coinbase je tak volatilní. To bylo to, co jsem tehdy řekl: má smysl kupovat akcie Coinbase, pokud jste institucionální investor hledající kryptoměny a z jakýchkoli důvodů – regulačních, byrokracie atd. – nemůžete Bitcoiny koupit přímo.

Nebo jste možná starší investor, (pochopitelně) zastrašený nebo ne tak pohodlný, že přímo obchodujete na krypto trzích, pokud jde o vlastní správu / zřízení peněženky atd. Pro tuto demografickou skupinu, pokud se snažíte získat expozici kryptoměn, to znamená, že mělo (má) smysl nakupovat akcie Coinbase.

Nicméně, pro kohokoli jiného, proč rovnou nekoupit Bitcoiny? Proč jít cestou Coinbase; jakou to má výhodu?

Generální ředitel prodává 2% podílu

Zakladatel a generální ředitel Brian Armstrong drží ve společnosti 19% podíl v hodnotě asi 3,2 miliardy dolarů. Brzy to bude 17% podíl, po jeho oznámení některé prodává.

„Jsem nadšený z urychlení vědy a techniky, abych pomohl vyřešit některé z největších výzev na světě. Abych to podpořil, plánuji v průběhu příštího roku prodat asi 2 % svých podílů na Coinbase, abych mohl financovat vědecký výzkum a společnosti jako NewLimit + ResearchHub.

Jeho důvody se zdají rozumné, spravedlivé. Nicméně, bez ohledu na to, jakým směrem to uděláte, je to rána pro Coinbase, když nechá jejich generální ředitel vyhodit akcie – stejně jako je to rána, když prodává jakýkoli zasvěcený člověk.

Jistě, existují osobní důvody, proč někdo může chtít prodat – rozhodně bych nechtěl mít 19% akcií jako součást svého portfolia – ale Armstrongova úvaha, že chce peníze darovat, nic nemění na skutečnosti, že stále platí prodejní příkaz generálního ředitele Coinbase.

Existuje mnoho způsobů, jak zpeněžit držbu akcií, kterých vedoucí pracovníci neustále využívají. Nehledejte nic jiného než Elona Muska, který je proslulý neochotou prodávat akcie Tesly, místo toho je umísťuje jako zástavu do finančních balíčků nebo využívá jiné cesty k generování peněžních toků.

Armstrong zveřejnil svůj prodejní příkaz minulý pátek na Twitteru a připojil k němu komentář, který zní „sdílím to, protože chce, abyste to slyšeli jako první ode mě“, než trval na tom, že „mám v úmyslu být generálním ředitelem Coinbase po velmi dlouhou dobu a zůstat super býčí na krypto a Coinbase“.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

Budoucnost pro Coinbase

To je jen poslední rána pro Coinbase.

V červnu Armstrong oznámil, že společnost propustí 18 % své pracovní síly, přibližně 1 100 z 6 100 zaměstnanců, protože kryptotrhy nadále zaostávají, což poškozuje hospodářský výsledek Coinbase. Pro srovnání, jeho konkurent FTX, který v květnu poprvé předběhl Coinbase v objemu obchodů, má stále jen 300 zaměstnanců.

Snížení také přišlo jen čtyři měsíce po SuperBowlu, kdy Coinbase notoricky utratila 14 milionů dolarů za reklamu v poločase. V tomto čtvrtletí vykázala čistou ztrátu 430 milionů dolarů, přičemž akcie klesly o 36 % – a to bylo předtím, než v květnu vypukla obrovská nákaza, která skutečně vzala krypto trhy na frak.

Armstrong připustil, že společnost expandovala příliš rychle, ale ve skutečnosti šlo o extrémně špatné plánování. Kryptotrhy jsou skvěle temperamentní a s pandemickým boomem vedoucím ke stimulačním šekům, většímu disponibilnímu příjmu pro ty, kdo jsou zamčeni doma, a více času u počítače vzhledem k nedostatku socializace a účinkům karantény, byly trhy 2020 a 2021 perfektní koktejl pro rozběh na Coinbase.

Armstrong vsadil na pokračování, ale svět měl jiné nápady. Inflace se nakonec začala kousat, když se tisklo více peněz než kdykoli v historii. A s nekontrolovatelnou inflací přichází zvyšování úrokových sazeb, vysávání likvidity z trhů, nabubřelé zisky mizí z akcií a budoucí peněžní toky jsou diskontovány za přísnější sazby.

Nyní je to přesný opak té dokonalé makrosituace COVIDu. Coinbase se bude muset konsolidovat, lépe plánovat a doufat, že se ekonomika dá dohromady. Protože kryptoměna neodskočí, dokud se tak nestane. A pokud se krypto neodrazí, Coinbase určitě také ne.

Pes vrtí ocasem, víte?