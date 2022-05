DeFi otřesy po zhroucení Terry, když se DAI vrátilo na výsluní

Nyní, když se usadil prach z velkolepého kolapsu Terra, myslel jsem, že by bylo zajímavé ponořit se do prostoru DeFi a zjistit, jak otřesy ovlivnily další protokoly. DeFi se vyšplhala na výsluní v roce 2020, nebo chcete-li se sprostit z žargonu, během období známého jako „DeFi Summer“.

Od té doby se trochu ochladilo – výnosy v celém prostoru klesly, protože trh se stal trochu efektivnějším, což dává smysl. No, na protokolu Anchor byl stále k dispozici docela šťavnatý výtěžek – ve skutečnosti slintající 20% – ale na vinné révě jsem slyšel, že to neskončilo tak dobře.

Jak ukazuje výše uvedený graf z DefiLllama, Anchor total value locked (TVL) klesla z 18 miliard USD na zaokrouhlovací chybu nuly. Pokud stisknete „Play Timeline“ v levém horním rohu níže uvedeného grafu, uvidíte TVL pro celý blockchain Terra, který měl ještě před pár týdny pohodlnou pozici na druhém místě, na druhém místě za Ethereem. Jak mocní padli.

Hádej kdo je zpět, zpět a zase zpátky

Jak se tedy žebříček otřásl? Abych odpověděl na Eminemovu otázku, je to náhle poněkud samolibě vyhlížející stablecoin DAI, který je zpátky, zpátky, zpátky, zase zpátky. MakerDAO je opět King of the Hill, s 9,5 miliardami dolarů v TVL, které jej umístilo jako protokol číslo 1, po kuriózním případu mizení 18 miliard dolarů společnosti Anchor.

Je to samozřejmě krutý, ale logický zvrat ironie, protože MakerDAO uvedl na trh první decentralizovaný stablecoin, který dosáhl skutečného významu – DAI. Zatímco můj redaktor Joe KB minulý týden v našem nově spuštěném podcastu CoinJournal naznačil, že Američané nevedou ironii, jsem si jistý, že to nikomu neuniklo.

Pro nezasvěcené DAI sdílí tuto svůdnou kvalitu decentralizace s padlým TerraUSD. Zastánci DAI budou křičet tak hlasitě, jak jen mohou, nicméně existuje také jeden velmi důležitý rozdíl – DAI je zajištěno.

Abychom to vysvětlili, DAI se vytváří, když si uživatelé půjčují proti uzamčenému zajištění. Naopak je zničen při splacení úvěru, kdy uživatel současně získá přístup k uzamčenému zajištění. Je to skoro nechutné, jak velký smysl to dává ve srovnání s TerraUSD, ale přesto to ztrácelo významný podíl na trhu se všemi věcmi Terra, přičemž zakladatel Do Kwon ve své válce proti tomuto logickému stablecoinu neudělal žádné údery.

By my hand $DAI will die. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

Curve a Aave jsou dva protokoly za MakerDAO v této nové trojici. Podobně se také prezentují jako zastaralé, možná „méně sexy“ protokoly, než byl nepochybně oslnivý, i když ve své podstatě chybný protokol Anchor. TVL u obou je podobná na 8,9 miliardy dolarů a 8,5 miliardy dolarů. Myslel jsem, že generální ředitel a zakladatel Yield App, Tim Frost, měl zajímavé myšlenky, když řekl níže:

„Je povzbudivé vidět Maker DAO, původní decentralizovaný projekt stablecoinů, tento týden se vrátit na první místo, pokud jde o celkovou hodnotu uzamčenou (TVL). Podle údajů od Defi Llama, Maker DAO – domov stabilních coinů DAI v amerických dolarech – od středy vykazuje TVL ve výši téměř 10 miliard dolarů. Zatímco o 30 % méně než minulý měsíc, znamená to velký úspěch pro jeden z nejstarších projektů DeFi a povzbudivý signál pro celé odvětví.

Pokračoval tím, že „tito tři nejlepší přeživší DeFi (MakerDAO, Curve a Aave) skutečně reprezentují smetánku a poskytují přehled o vývoji tohoto odvětví od jeho prvních dnů v roce 2014 až po dnešek. Ukazuje také, jak důležitý je v tomto odvětví solidní rozvoj, dosavadní výsledky a pověst. Tyto projekty byly vyvinuty během medvědích trhů v roce 2018.

Závěrečné myšlenky

Frost má se svými komentáři pravdu. A i když celkově DeFi TVL klesla v souladu s nedávným poklesem trhu, vždy tomu tak bylo. Zůstává vysoce experimentální oblastí na trhu, který se náhle stal agresivně rizikovým. Ale tito tři velcí psi, pokud mohu použít vědecký jazyk, se mohou pochlubit tím, co se nejvíce blíží renomovaným záznamům, které lze najít v odvětví DeFi, které existuje teprve od roku 2018.

Je zde skutečně podobenství, které je vidět znovu a znovu napříč všemi třídami aktiv a trhů. Prošli jsme obdobím opojné expanze, kdy každý i jeho babička dokázali vydělat peníze. Jsem si docela jistý, že opice mé babičky dokáže dokonce 3x své krypto portfolio navýšit během býčího běhu.

Ale se zpomalením tiskárny peněz, zvýšením sazeb a seznamem dalších býčích faktorů, na jejichž psaní teď prostě nemám energii, byla poptávka z ekonomiky vysáta. Přirozené spláchnutí veškeré pěny bylo nezbytně nutné a my jsme plácli a prásk uprostřed korekce přes prostor.

Flash v pánvích jako Anchor se právě stal nejnovějším příběhem bublinové hysterie, která se pokazila. Pokud jde o prasknutí bubliny dot-com, zavedená jména jako MakerDAO, Curve a Aave mají nejlepší pozici, aby se stali Amazonkami a povstali z popela, kdykoli se vrátíme na správnou cestu. Někdy je méně sexy dobrá věc. Alespoň to říkám svému zrcadlu ráno po pozdní noci strávené zíráním na červené svíčky na obrazovce počítače.