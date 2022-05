Pokud jste v krypto stále nováčkem, je pravděpodobné, že jste oba zvědaví a trochu ohromeni. Ale mělo by vás to znepokojovat? Vůbec ne – cesta k pochopení kryptoměn začíná zde.

Níže vysvětlíme jednoduchým a srozumitelným způsobem, co přesně dělá kryptoměny tak vzrušujícími. Také vás informujeme o některých souvisejících rizicích, která musíte vzít v úvahu před potápěním.

Žádné zapojení banky: Více transparentnosti a kontroly – ale větší bezpečnostní riziko

Když se kryptoměny poprvé dostaly na trh, jedna z věcí, která mnohé fascinovala, byla jejich nezávislost na tradičních bankách.

Když si koupíte kryptoměnu, provedete transakci bez zapojení jakýchkoli zprostředkovatelů. To vytváří mnohem transparentnější obchodní systém, ve kterém nemusíte důvěřovat třetí straně. Tato svoboda však také znamená, že v případě, že byste se dostali do své kryptopeněženky , nelze najít žádnou nebo jen malou pomoc.

Pokud zapomenete heslo k bankovní službě, mohou vám pomoci obnovit nebo resetovat. Ale s kryptoměnami jste vydáni na milost a nemilost extrémně nízkému počtu hackerů, kteří jsou schopni proniknout do jejich „uvízlých“ kryptopeněženek – a dokonce i jejich úspěchů je málo.

Volatilita: Šance na velké výnosy – ale riziko velkých ztrát

Kryptoměny jsou nechvalně známé svou vysokou volatilitou. Jednoho dne může být měna na svém historickém minimu – a další den může velmi dobře vystřelit do výše, o které se dříve neslyšelo.

Samozřejmě, vždy můžete hádat a nakoupit, když měna dosáhne minima, je to, co by mnozí považovali za poněkud bezpečnou sázku. Ve skutečnosti však člověk nikdy neví. Pokud budete mít štěstí nebo jste předpověděli správně, můžete super zbohatnout super rychle – nebo, pokud se váš odhad ukáže jako nesprávný, můžete přijít o spoustu peněz.

Stále chcete být na trhu? Zde si můžete přečíst více o kryptoměnách, abyste měli aktuální informace o hodnotách měn a udělali si domácí úkol o povaze kryptoměn. Výzkum nikdy nikomu neublížil a s kryptoměnami budete potřebovat veškerou pomoc, kterou můžete získat.

Blockchain: Zabezpečení před hackery – je však z dlouhodobého hlediska škálovatelný?

Jak jsme již zmínili, nabourat se do kryptopeněženky je téměř nemožné – a totéž platí pro zbytek infrastruktury podporující obchodování s kryptoměnami.

Blockchain si pamatuje záznamy navždy. Jakmile provedete záznam, je uložen na několika počítačích v ultra bezpečném decentralizovaném systému. Tímto způsobem se žádný hacker nikdy nemůže dostat do celého řetězce a poškodit jej, takže obchodování s kryptoměnami je z hlediska kybernetické bezpečnosti extrémně bezpečný podnik.

Vzrušující nový typ měny – to vyžaduje hodně výzkumu

Dostat se do kryptoměny jako úplný začátečník není žádný oříšek, a to je odlehčení. Obrovský svět digitálních měn je stále velmi nový, existuje teprve od roku 2000 – na rozdíl například od tradičních akciových trhů, které existují stovky let.

Je téměř nemožné předpovědět, jak se budou kryptoměny vyvíjet v budoucnu a zda vůbec budou mít v tomto světě místo za řekněme 50 nebo dokonce 25 let. Investování do kryptoměn je již riskantní, takže budete muset věnovat spoustu času a úsilí jejich přečtení, abyste věděli, do čeho nakupujete.

Ale když už bylo řečeno, rozhodně vás čeká zajímavá jízda, pokud se rozhodnete investovat.