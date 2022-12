Jak se Metacade (MCADE) liší od jiných coinů, jako je TRON (TRX)

Metacade, nový herní projekt Web3, přitahuje velkou pozornost. V poslední době si někteří kladou otázku, jaký je rozdíl mezi Metacade a jinými projekty, jako je TRON. Tento článek vysvětlí rozdíly mezi těmito dvěma a proč byste měli zvážit investování do Metacade přes TRON.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitní centrum Web3, které se staví jako ultimátní platforma pro vše, co souvisí s hraním, za účelem získání výdělku. Je to místo, kde se můžete spojit s podobně smýšlejícími hráči a investory do kryptoměn, ponořit se do světa GameFi a prozkoumat mnoho příležitostí k výdělku při hraní svých oblíbených her.

Metacade je jedinečné řešení na jednom místě navržené pro budoucnost hraní. Tým stojící za Metacade se snaží vytěžit ze současné mezery na trhu herních platforem Web3 zaměřených na komunitu. Za tímto účelem nabízejí řadu cenných funkcí, které pravděpodobně přilákají tisíce hráčů, kteří hledají místo, které by se ve Web3 mohlo nazývat domovem.

Na platformě například najdete recenze, výsledkové tabulky, vyhrazená fóra, chat v reálném čase a nejžhavější verzi GameFi alpha sdílenou odborníky z oboru. Metacade bude také hostit časté turnaje, kde můžete vyhrát tokeny MCADE soutěží o exkluzivní a klasické tituly ve virtuální arkádě platformy.

Vize Metacade však tyto funkce daleko přesahuje. Jejím cílem je stát se první virtuální arkádou na světě vlastněnou hráčem, která je zodpovědná za produkci některých z nejlepších her, na které lze vydělávat na trhu – více o tom již brzy.

Čím je Metacade (MCADE) tak jedinečný?

Jádrem filozofie Metacade je maximalizace uživatelské hodnoty. Právě teď je herní průmysl diktován mnohamiliardovými herními studii, která staví zájmy akcionářů před zájmy hráčů. To vedlo k tomu, že většinu her, které lidé hrají, produkují společnosti jako EA, Epic Games a Activision Blizzard. A pokud jste v posledních několika letech byli hráči, pak budete vědět, že tyto hry jsou často plné chyb a přeplněné mechanismy pay-to-win a mikrotransakcemi.

Místo toho, aby brali hodnotu a nic nevraceli, Metacade se snaží vrátit hraní zpět do rukou hráčů. Například proto vyplácí tokeny MCADE každému, kdo zveřejňuje recenze, alfa nebo jiný užitečný obsah. V roce 2024 Metacade uvede svou pracovní a koncertní desku, kde budete moci objevovat příležitosti, jak spolupracovat a formovat herní průmysl k lepšímu. Nejvýznamnější je, že Metacade má ambiciózní cíl financovat další vlnu her za účelem získání výdělku prostřednictvím Metagrants.

Metagranty umožňují držitelům MCADE hrát přímou roli při uvádění her do provozu tím, že umožňují komunitě rozhodnout, které tituly obdrží finanční prostředky. V každé soutěži Metagrant přidají vývojáři své nápady do fondu, o kterém bude komunita hlasovat. Projekt, který získá nejvíce hlasů, získá finanční prostředky z pokladny Metacade. Vývojáři mohou dokonce použít nativní testovací prostředí Metacade k získání zpětné vazby o svých hrách v reálném čase! Jakmile je vývoj dokončen, je hotový titul přidán do virtuální arkády Metacade, aby si ho mohl užít každý.

Jak již bylo zmíněno, Metacade má za cíl stát se první virtuální arkádou na světě vlastněnou hráčem. K uskutečnění této vize Metacade plánuje stát se decentralizovanou autonomní organizací (DAO) , jakmile bude vývoj dokončen. V tomto okamžiku členové komunity převezmou vedoucí role a držitelé MCADE budou hlasovat o zásadních rozhodnutích, která mají tyto nové vůdce implementovat, jako jsou nové funkce, partnerství, tokenomika a další.

Co je TRON (TRX)?

TRON je open-source blockchain, jehož cílem je poskytnout kritickou infrastrukturu potřebnou pro decentralizovaný web. Byl založen v roce 2017 jako způsob, jak mohou fanoušci přímo odměňovat své oblíbené tvůrce obsahu, aniž by do toho byla zapojena centralizovaná společnost, jako je Google nebo Facebook. V současné době se kryptoměna TRON vyvinula v platformu inteligentních smluv, která soutěží s populárnějšími řešeními, jako je Ethereum nebo BNB Chain, aby hostila decentralizované aplikace (dApps) a projekty DeFi.

TRX je nativní token kryptoekosystému TRON a používá se v transakcích napříč sítí. Tvůrci obsahu například obdrží TRX od svých diváků, zatímco ti, kteří používají SunSwap, decentralizovanou burzu postavenou na TRON, budou vyžadovat určité TRX za gas fees. Používá se také jako token řízení pro TRON DAO, který umožňuje držitelům TRX hlasovat o změnách provedených v síti.

Zastánci TRONu poukazují na neuvěřitelně nízké transakční poplatky a vysokou rychlost sítě jako na důvod, proč by na ní vývojáři měli stavět své projekty. Ale TRON měl v průběhu let svůj spravedlivý podíl na kritice, od tvrzení o odcizeném kódu po obavy z centralizace tokenů.

Klíčové rozdíly mezi Metacade (MCADE) a TRON (TRX)

TRON je primárně platforma Smart Contract Platform

První klíčový rozdíl mezi Metacade a TRON je jejich funkce. TRON crypto je primárně chytrá smluvní platforma navržená pro vývojáře, na kterých mohou stavět decentralizované aplikace. Mezitím je Metacade komunitním centrem, které hráčům umožňuje ponořit se do kultury Web3, her a kryptoměn mezi podobně smýšlejícími kolegy.

Distribuce tokenů společnosti TRON je vysoce centralizovaná

Kritici kryptoměny TRON, stejně jako bývalý CTO společnosti Lucien Chen, poznamenali , že síť trpí vysokým stupněm centralizace a tvrdí, že většina „superreprezentativních“ uzlů je nějakým způsobem řízena společností TRON. To by TRONu umožnilo efektivně kontrolovat správu řetězce, ačkoli toto tvrzení zpochybňuje zakladatel TRONu Justin Sun.

Co je však nevyvratitelné, je to, že distribuce tokenů TRX trpí nedostatkem decentralizace. Něco málo přes 29 % tokenů TRX drží tři nevýměnné peněženky, přičemž 100 nejlepších držitelů TRX tvoří 44,06 % obíhající nabídky ( CoinCarp ).

Porovnejte to s Metacade, která bude spuštěna se 70 % tokenů dostupných v předprodeji. Neexistuje žádná alokace VC a žetony se prodávají v devíti fázích, aby byla umožněna rovnoměrná distribuce. Zbývajících 30 % se používá na rozvoj, decentralizovanou směnnou likviditu, marketing a soutěže.

TRON čelí velké konkurenci

TRON je jen jednou z desítek platforem inteligentních smluv, které soutěží o seskočení Etherea z první příčky, a existují pravděpodobně mnohem lepší projekty. Solana například nabízí mnohem vyšší rychlosti než TRON. Binance Coin pohání BNB Chain, což je mnohem populárnější možnost pro vývojáře, kteří chtějí vytvářet decentralizované aplikace.

Tento problém je ilustrován při pohledu na čísla DeFi společnosti TRON. Ze 49,43 miliardy dolarů uzamčených ve všech projektech DeFi v listopadu 2022 je 4,3 miliardy dolarů uzamčeno na TRON ( DeFiLlama ). Ethereum drží ohromných 28,49 miliardy dolarů, zatímco BNB Chain drží 6,46 miliardy dolarů. Je nepravděpodobné, že by TRON někdy dohnal Ethereum nebo Binance Coin, protože jsou v kryptoprostoru mnohem uznávanější. Jednoduše řečeno, TRON se zdá být smířen se statusem středního proudu.

Naproti tomu Metacade má velmi malou konkurenci. Vzhledem k tomu, že GameFi je jedním z nejnovějších trendů v kryptoprostoru, má Metacade výhodu prvního hráče jako jediné centrum herní komunity Web3. Zatímco napodobitelé by se mohli vynořit na řadě, Metacade si pravděpodobně už v tomto okamžiku vytvořila základnu věrných fanoušků.

Tvrzení o plagiátorství TRONu

Jednou z největších výtek je, že TRON čelí tvrzením, že velká část jeho whitepaperů a protokolů byla plagiována z jiných projektů. Juan Benet, generální ředitel Protocol Labs, tvrdil, že whitepaper byl „většinou zkopírovaný“, včetně velkých částí z whitepaperu jeho projektu. Ačkoli to nebylo zkopírováno slovo od slova, velká část obsahu, slovní zásoby a struktury byla zkopírována z dokumentů připravených Protocol Labs. Justin Sun řekl, že to byla chyba při překladu z původního čínského dokumentu do angličtiny, ale recenze čínské verze zjistily, že byla také plagiátem.

Kromě toho výzkumníci zjistili , že velká část kódu TRONu byla zkopírována z jiných projektů, jako je Ethereum, přičemž určité aspekty byly změněny tak, aby zakryly původ kódu a nebyly uvedeny žádné odkazy. Mezitím je whitepaper Metacade bez plagiátorství, s originálními nápady, obsahem a rozvržením.

Zakladatel TRONu je kontroverzní

Kromě toho, že byl Justin Sun obviněn z krádeže práce ostatních, čelil v posledních několika letech spoustě zkoumání. Od falešného oznámení partnerství s fotbalovým klubem Liverpool až po odchod z oběda s Warrenem Buffetem kvůli ledvinovým kamenům, aby byl o den později viděn smát se a vtipkovat při živém vysílání, Justin Sun je poněkud kontroverzní postavou v oblasti kryptoměn.

Začátkem roku 2022 The Verge vydal bombový článek , v němž tvrdil, že Sun byl osobně zapojen do obchodování zasvěcených osob a manipulace s cenou TRX, zjevně zvyšoval ceny v koordinaci s velrybami, aby pak prodával s masivním ziskem. Článek dále pojednává o útržkovitých jednáních s Poloniexem, možnostech daňových úniků a přímých krádežích, za tím vším stojí 15 současných i bývalých zaměstnanců Suna a „stovky stránek uniklých dokumentů“.

Tým Metacade má mnohem lepší výsledky. Klíčoví zaměstnanci neboli „Metaheads“, jak se o nich píše v dokumentu společnosti Metacade, mají čistou minulost a jsou plně chráněni doxx. Dokonce usilují o certifikaci od společností CoinSniper a Certik, aby prokázali svůj závazek k transparentnosti a poctivosti.

Metacade (MCADE) se zdá mnohem atraktivnější než TRON (TRX)

Jak je vidět, TRON a Metacade už nemohou být odlišnější. TRON se už roky zmítá v kontroverzích a upřímně řečeno, nemá moc co dělat. Problémy jako vysoká konkurence, centralizovaná distribuce tokenů a tvrzení o plagiátorství pravděpodobně odpudí mnoho potenciálních investorů od TRONu, protože prostě existují mnohem slibnější tokeny, které žádný z těchto problémů nemají.

Na tyto investory pravděpodobně udělá Metacade dojem. Díky silné hodnotové nabídce, malé konkurenci a komunitnímu přístupu je Metacade v nejlepší pozici, aby v nadcházejících letech překonala TRON. Když to zkombinujeme s tím, že jde o prvenství v rychle se rozvíjejícím odvětví a žeton je stále v předprodeji, Metacade se zdá jako vynikající investiční příležitost.

Myslíte si, že by se Metacade mohla rychle vyšvihnout a stát se lídrem v hraní P2E her? Pak se raději dříve než později budete chtít podívat na předprodej Metacade. Je to proto, že čím dříve koupíte, tím více MCADE získáte. Například ve fázi 1 předprodeje získáte 125 MCADE za 1 $. Ve fázi 9 získáte pouze 50 MCADE za 1 $.

To znamená, že byste mohli potenciálně více než zdvojnásobit své výnosy z MCADE jen tím, že budete jedním z prvních investorů do tohoto vzrušujícího nového projektu! Pokud jste zvažovali vyzvednutí nějakého TRONu, zamyslete se znovu; Metacade by mohl být mnohem lepší investice.