Korelace Bitcoinu na horské dráze 2022 s akciovým trhem

Každý, kdo mě sleduje, ví, že mám rád makro pohled na Bitcoiny. Nyní je pevně zakořeněn jako třída aktiv na velké scéně, což znamená, že podléhá rozmarům širšího trhu – v dobrém i ve zlém.

Často říkám, že je to psí ocas, přičemž pes je burza. Ale chtěl jsem dát dohromady kus podrobně popisující, jak přesně pohyby Bitcoinu souvisely s akciovým trhem v tomto roce, abych otestoval tuto teorii.

Prvním krokem byla samozřejmě korelace. Korelaci mezi akciovým trhem a Bitcoinem od doby, kdy Rusko v únoru napadlo Ukrajinu, jsem vynesl do grafu níže (mým zvoleným ukazatelem bylo Pearsonovo 3měsíční rolování).

Je zřejmé, že kolem dubna se to zrychlilo. Mimochodem, to je, když jsme přešli do nového paradigmatu úrokových sazeb. Inflace se stala tak velkou, že ji již nebylo možné odstranit a Federální rezervní systém byl nucen začít zvyšovat sazby, čímž ukončila éru volných peněz. Dovolte mi navrstvit sazbu Fedu do stejného grafu:

Takže tento nárůst v korelaci kolem dubna dává smysl. Jak skočíme do nového prostředí, levné peníze a kvantitativní uvolňování jsou vymazány a riziková aktiva dostávají velký zásah. Platí staré přísloví – „korelace jdou v krizi k 1“. A s tímto masivně medvědím posunem úrokových sazeb se všechna riziková aktiva skutečně vyprodala, jako by neexistoval žádný zítřek, přičemž korelace odpovídajícím způsobem vzrostla – až k dokonalé 1, jak byste mohli očekávat.

Proč tedy pokles korelace z tohoto téměř dokonalého skóre 1 až 0,5 v srpnu?

Moje teorie je tato: nezapomínejme na naprosté násilí na kryptotrhu v létě, kdy trhy tály a kapitál prchal rychleji než britský premiér. Luna, top 10 coin, zmizela ve vzduchu a vzala si s sebou miliardy a miliardy dolarů.

Poté v srpnu, kdy se kryptoměny stále zmítaly, akciový trh odskočil. Ale s bolestí, kterou krypto právě prodělalo, investoři váhali s pumpováním cen zpět nahoru, protože se obávali systémových selhání a dalších událostí, které by mohly spustit další moře kaskádových likvidací. Nenechte se mýlit – nákaza v Terře byla pro kryptoměny výjimečnou událostí, která značně snížila důvěru v tuto oblast.

Dovolte mi navrstvit index S&P 500, abych ukázal jeho růst v srpnu, zatímco Bitcoin zdvořile odmítl následovat:

Poté, jak je vidět na grafu, od září akciový trh znovu klesá a Bitcoin se rozhodne jej znovu následovat. Strach na krypto trzích je letos téměř bezprecedentní – a výše uvedené grafy to ukazují více než kdy jindy.

Bitcoin držel akciový trh za ruku – dokud věci nezačaly vypadat růžověji v srpnu, kdy Bitcoin prostě nebyl připraven nechat se znovu rozvinout dobré časy.

V současnosti jsme tedy zpět u korelací kolem bodu 0,8 – ohromující číslo. Obávám se, že to zde bude znít jako zlomená deska, ale kdokoli, kdo extrapoluje informace z minulých kryptocyklů, zcela postrádá smysl a věřím, že tyto grafy ukazují proč.

Měli jsme strukturální zlom a toto je zcela nové paradigma. Je úžasné, že peníze nyní něco stojí, přičemž úrokové sazby již nejsou nulové. Jízda autem do obchodu je luxus, zatímco o víkendu jsem za půllitr zaplatil 8 liber. 8 liber! Inflace je tady a také vysoké úrokové sazby – a to je nepříjemný koktejl pro jakákoli riziková aktiva.

Ale Bitcoinu nic z toho ještě nikdy neviděl. Na medvědím trhu ještě nikdy neexistoval – byl uveden na trh v roce 2009, přesně v době, kdy akciový trh zahájil jeden z nejdelších a nejvýbušnějších býčích běhů v historii.

Ale už ne. Bitcoin je nyní v zákopech, přičemž inflace stoupá, úrokové sazby se zvyšují a geopolitické klima se každým dnem zhoršuje. Není vhodná doba pro cokoli, co žije daleko v rizikovém spektru – něco, co ukazuje letošní cenový vývoj Bitcoinu.

Takže když to shrneme, sledujte akciový trh. Pokud spadne, bude s sebou i nadále tahat Bitcoin.