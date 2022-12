Mám si koupit Metacade (MCADE) během krachu kryptotrhu v roce 2022?

Krachy trhu s kryptoměnami jsou plné hlavních nákupních příležitostí. Často se říká, že skvělé projekty jsou na prodej, protože 90% snížení cen během medvědího trhu znamená, že si můžete koupit mnohem větší balík tokenů za stejné počáteční investiční náklady.

Skvělé projekty se nikdy nepřestanou budovat, a to ani během krachu kryptotrhu. Projekt, který se zdá být připraven dělat velké věci v prostoru, je Metacade a je teprve na začátku. Pokud je pro vás stále neznámý, pak určitě pokračujte ve čtení!

Co je Metacade?

Metacade je herní platforma nové generace, která je postavena na blockchainu Ethereum. Díky využití pokročilé funkce inteligentní smlouvy Ethereum může Metacade vytvořit bezpečnější a efektivnější zážitek pro hráče z celého světa a také se zabezpečit během krachu krypto trhu se stabilním publikem.

MCADE je nativní token platformy. Používá se k napájení všech blockchainových transakcí a také se používá k poskytování krypto odměn hráčům, zatímco si užívají širokou škálu her ve stylu arkád. Projekt pokládá pevné základy během krachu kryptotrhu v roce 2022, protože si klade za cíl stát se největší arkádou, kterou můžete na blockchainu najít, a hráčům poskytne rozsáhlé příležitosti k získání odměn za tokeny MCADE.

Platforma je odhodlána poskytovat všem hráčům zábavný a férový zážitek a ve svém jádru je řízena komunitou. Prostřednictvím budování pokročilého herního centra na blockchainu pomáhá Metacade vytvořit novou éru hraní, kde mají hráči plnou kontrolu nad svými vlastními daty a mohou získávat odměny při hraní svých oblíbených her.

Více her, více odměn

Vybudováním největší arkády na blockchainu dostanou hráči více možností než kdykoli předtím. Metacade bude domovem zdánlivě nekonečného seznamu titulů arkádového stylu s některými z nejžhavějších jmen v prostoru, který si členové komunity Metacade mohou užít.

S tolika nabídkami budou mít hráči Metacade k dispozici nebývalé možnosti výdělku poté, co se trh zotaví z nedávného krachu kryptotrhu. Díky jedinečné funkcionalitě, kterou poskytují hry založené na blockchainu, mohou všichni hráči vydělávat hraním úžasných nových titulů. Metacade přináší tento potenciál výdělku významným způsobem.

Přispějte k výdělku

Kromě všech arkádových her, které Metacade nabízí, je cílem platformy stát se centrem pro krypto komunitu. Hráči mají přístup k nejnovějším informacím o nejlepších hrách typu Play-to-Earn ve vesmíru a mohou se spojit s ostatními hráči blockchainu a sdílet nejnovější poznatky.

Metacade spojuje hráče s nejlepšími příležitostmi a nejcennější alfou. Uživatelé navíc získají odměny ve formě tokenů MCADE za přispění postřehů do komunity, což komunitě poskytuje přímé pobídky k růstu a sdílení zábavy na cestě světem her typu Play-to-Earn.

Komunitně řízené

Metacade je odhodlána klást potřeby svých hráčů na první místo a zajistit, aby jejich hlasy byly vyslyšeny, což je zásadní pro nalezení stability během krachu kryptotrhu. Komunita Metacade bude mít přímé slovo v tom, jak bude projekt řízen, a postupem času se projekt stane decentralizovanou autonomní organizací ( DAO ). Toto DAO umožní držitelům MCADE ovlivnit směr, kterým se projekt ubírá.

Voliči DAO budou také moci ovlivnit růst širšího odvětví GameFi. Nastupující projekty budou předkládat návrhy komunitě, která pak dostane šanci hlasovat o tom, který je podle nich nejlepší. Poté, co se rozhodne, bude komunita schopna poskytnout finanční prostředky prostřednictvím programu Metagrants a podpořit vývojové týmy v jejich raných fázích.

GameFi bude růst

V průběhu času se všeobecně očekává, že hry založené na blockchainu mohou způsobit revoluci v širším herním průmyslu . Nabízejí některé unikátní funkce, kterým se tradiční tituly nevyrovnají, přičemž v první řadě jsou integrované možnosti výdělku pro hráče. To je důležité také pro investory, kteří v současné době hledají investice, které mohou nabídnout větší robustnost, a to i během těžkého krachu krypto trhu.

Hernímu průmyslu v současnosti dominuje hrstka velkých společností, jako jsou Electronic Arts (EA) a Activision Blizzard (ATVI). Tyto společnosti kontrolují vývoj a distribuci her, což jim dává velkou moc nad hráči.

Blockchainové hry jsou důležité, protože poskytují decentralizovanou alternativu k tomuto současnému systému bez ohledu na cenovou akci během krachu kryptotrhu. Tím, že vrátí sílu hráčům, mají projekty jako Metacade potenciál převrátit herní průmysl v hodnotě 100 miliard dolarů na hlavu a přesunout velkou část operací na blockchain.

Uživatelská zkušenost pro decentralizované aplikace (dApps) se rok od roku zlepšuje, protože samotné blockchainy jsou stále rychlejší, levnější a bezpečnější. Metacade, postavená na Ethereu, získává všechny výhody z neustále se rozšiřujícího ekosystému a své komunitě nabízí dlouhý seznam výhod. Výsledkem může být masivní růst.

Měli byste si koupit Metacade?

Projekty, které byly spuštěny v době tržního krachu v letech 2018-2020, zaznamenaly šílené procentuální nárůsty, přičemž některé z nich vzrostly o 40 000 % nebo dokonce více. Nyní, během medvědího trhu v roce 2022, MCADE právě zahájila předprodejní akci, která je nejranější dostupnou investiční příležitostí v oblasti kryptoměn a fantasticky nízkou bariérou pro ty, kteří chtějí po nedávném krachu kryptotrhu vrátit kůži zpět do hry.

U projektu s tak vysokým potenciálem jsou tyto příležitosti vzácné. Projekty s vysokým potenciálem jsou často drženy pod pokličkou a nabízeny pouze malému počtu institucionálních investorů. Metacade dělá věci jinak a spouští svůj token přímo kryptokomunitě.

Takové příležitosti se nenaskytují příliš často. Zatímco při investování do digitálních aktiv vždy existuje riziko a žádný token není zaručen proti krachu kryptotrhu, předprodej MCADE nabízí obrovský růstový potenciál s omezeným poklesem. V tuto chvíli si můžete koupit MCADE za pouhých 0,008 $ za token, přičemž toto číslo se během předprodeje zvýší na 0,02 $. Určitě by to mohlo stát za to zahrnout do svého portfolia v následujících měsících.