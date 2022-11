Nejlepší kryptoměny Metaverse k investování v roce 2023

Když se Facebook, jediná nejpopulárnější platforma sociálních médií, přejmenoval na Meta a vstoupil do sféry metaverse, signalizovalo to velký posun směrem k budoucnosti zaměřené na metaverse.

Od té doby se popularita metaverse neustále staví do příležitosti s úžasným potenciálem. S rozvojem Web3 se prostředí internetu dramaticky mění a metaverse nepochybně roste.

Očekává se, že do roku 2025 překročí 50 milionů uživatelů, přičemž transakce NFT v rámci metaverse vzrostou z 600 000 v roce 2022 na více než 9 milionů v roce 2027, metaverse se jasně ukázala jako jedna z nejlepších investičních příležitostí na světě s řadou špičkových metaverse projektů šplhajících nahoru.

Nejlepší krypto projekty Metaverse pro rok 2023

Rok 2023 slibuje, že bude nezapomenutelným v rozvoji metaverse s mnoha projekty, vylepšeními a nápady, které se zformují do toho, co bude stavebními kameny budoucnosti internetu.

Některé z nejlepších metaverse krypto projektů pro rok 2023 a dále zahrnují:

Metacade (MCADE) – komunitou organizovaný GameFi Hub Decentraland (MANA) – stavitel virtuální půdy SandBox (SAND) – virtuální herní svět Pavia (PAVIA) – tvůrce herního světa Ertha (ERTHA) – hraní her se zápletkou Solice (SLC) – VR herní systém Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Axie Infinity (AXS) – Blockchain Powered Game založená na NFT

Nejlepší recenze krypto projektů Metaverse

Projekty Metaverse Play to Earn sdílejí podobnosti v tom, že se jedná o virtuální světy založené na blockchainu a všechny používají tokeny, které si jejich hráčská základna může koupit nebo případně vydělat jako digitální aktiva. Tato digitální aktiva mají hodnotu založenou na velikosti, užitečnosti a popularitě projektu, přičemž oblíbenější mají vyšší hodnotu. Zde probereme rozdíly mezi těmito projekty a projekty, které mají nejlepší příležitosti k získání největší hodnoty v rámci metaverse GameFi.

1. Metacade (MCADE) – na prvním místě tohoto seznamu, komunitně organizovaný GameFi Hub

Jedním z nejlepších metaverse krypto projektů, do kterých se v současnosti investuje, je virtuální komunitní centrum Metacade . Metacade, jak název napovídá, bude zcela decentralizovaná metaverse arkáda s řadou her Play to Earn vyvinutých a vybraných komunitou.

Platforma se snaží být prostorem, kde se mohou hráči naučit vše GameFi, chatovat v reálném čase o nejlepších hrách, psát recenze a hlasovat o tom, kteří herní vývojáři dostanou granty, aby proměnili své nápady ve skutečnost, a proto se platforma připravuje tak, aby zaujala své místo jako nejlepší. Cíl GameFi v metaverse.

Metacade je jedním z nejnovějších metaverse krypto projektů, ale přesto se zdá, že má nějakou skutečnou užitečnost podporující koncept platformy. Tím, že se Metacade soustředí na zničení bariéry mezi hráči a vývojáři, a také na publikování výsledků ve své arkádové knihovně, se Metacade snaží ovládnout budoucnost tohoto odvětví.

Vzhledem k tomu, že jeho předprodej je stále v beta verzi – a stále probíhá, díváme se na potenciální jackpot, který se právě teď připravuje, jako na jednu z nejlepších příležitostí, jak se do toho dostat. Jiné krypto projekty metaverse se již rozběhly, ale pokud chcete být v přízemí dalšího velkého projektu, který vstoupí do metaverse, nehledejte nic jiného než Metacade.

2. Decrentraland (MANA) – Virtual Land Builders Unite

Decentraland , který byl otevřen pro veřejnost v roce 2020, pokud jste to z názvu neodvodili, prodává decentralizované pozemky ve sdíleném virtuálním světě. Uživatelé mohou prozkoumávat, hrát hry, komunikovat s ostatními uživateli a nakupovat a prodávat digitální nemovitosti v rámci prostředí Decentraland. Uživatelé si musí zakoupit token MANA, který se používá jako měna ve hře k nákupu pozemků a dalšího virtuálního zboží a služeb.

Jako přizpůsobitelný virtuální prostor je hlavním lákadlem Dencentralandu schopnost uživatelů vytvořit si vlastní přizpůsobitelné prostředí v rámci zakoupeného pozemku. To zahrnuje jedinečná jména a nositelná zařízení pro avatary uživatelů, které lze také mezi uživateli vyměňovat nebo je kupovat a prodávat s tokenem MANA. Decentraland se od svého vzniku stal jedním z nejlepších metaverse krypto projektů, ačkoli denní hodnocení uživatelů prudce kleslo , což zpochybňuje hodnotu jeho poměrně drahých pozemků.

3. SandBox (SAND) – Virtuální herní svět s prvky VR

Dalším špičkovým krypto projektem metaverse je Sandbox , virtuální herní svět postavený na blockchainu Ethereum, kde uživatelé mohou vlastnit, tvořit, ovládat, hrát a vydělávat svými herními dovednostmi. Stejně jako v případě Decentralandu mohou uživatelé Sandboxu nakupovat pozemky virtuálních pozemků s tokenem platformy, SAND. Poté mohou pomocí jednoho ze tří integrovaných produktů vytvářet a animovat 3D objekty, nahrávat a prodávat své výtvory na virtuálním trhu nebo vytvářet své vlastní 3D hry.

Sandbox se stejně jako Metacade snažil dát kontrolu nad svými hrami přímo do rukou svých uživatelů, namísto velkých produkčních společností. Úspěch tohoto přenosu moci bude stavebním kamenem pro nové metaverse prostory, jako je Metacade, které se mohou vyhnout vzestupům a pádům, kterými Sandbox prošel.

Protože se mnoho kryptoměn snaží odrazit od kryptokrachu v roce 2022, tokeny související s virtuálními hrami, jako je Sandbox, se výrazně stáhly ze svých maxim, protože uživatelé se snaží ospravedlnit ceny, kterých Sandbox a další dosahovali před krachem.

4. Pavia (PAVIA) – tvůrce herního světa nové generace

Pavia je další tvůrce virtuálního světa, tento na blockchainu Cardano, který se může pochlubit ekologičtější kryptoměnou než ty, jako je Ethereum. Stejně jako v případě Decentraland a Sandbox si uživatelé kupují virtuální pozemky, na kterých pak mohou stavět. Uživatelé vytvářejí jedinečné avatary, které mohou interagovat s jinými uživatelskými avatary a kupovat a prodávat jejich virtuální výtvory nebo pronajímat své pozemky za token PAVIA.

Jako relativní nováček v metaverse jsou pozemky v Pavii levnější než pozemky Decentraland nebo Sandbox a mnoho aspektů hry je stále ve vývoji. Pavia, která byla vydána v lednu 2022, nezaznamenala tak prudký pokles hodnoty jejích tokenů jako ostatní, i když stále klesly ze svého maxima téměř 0,09 USD na přibližně 0,01 USD.

Načasování vydání Pavie, těsně před krachem kryptoměny, ukazuje, jak mohou být nové metaverse krypto projekty jako Metacade úspěšné tím, že začnou po krachu. Zatímco mnoho žetonů ztratilo až 99 % své hodnoty kvůli havárii, ty, které po ní začínají, mohou využít atmosféru k neustálému růstu hodnoty.

5. Ertha (ERTHA) – Herní svět založený na spiknutí

Stejně jako tvůrci virtuálního světa Decentraland a Sandbox, Ertha je metaverse krypto projekt, kde uživatelé mohou stavět a tvořit na svém vlastním virtuálním pozemku. Na rozdíl od jiných stavitelů světa má však Ertha ve hře zápletku. V něm je lidstvo na pokraji vyhynutí po klimatické apokalypse s uživateli, kteří potřebují znovu vybudovat svět od základů. Tato jedinečná směs virtuální tvorby a zápletky dělá z Erthy jeden z nejlepších krypto metaverse projektů pro rok 2023.

Sdílí podobnosti s jinými decentralizovanými virtuálními platformami, jako je jeho vlastní měnový token (ERTHA), schopnost prozkoumávat, vytvářet a kupovat a prodávat tyto výtvory za tokeny ERTHA. Děj drží hru více na uzdě než ty, kde žádná zápletka neexistuje a tvoření není z jiného důvodu, než aby se to dělalo. Bohužel se Ertha také stala obětí špatného načasování a byla zveřejněna těsně před krachem kryptoměny, což zdecimovalo hodnotu jejího tokenu. Je to stále příklad toho, jak se nové metaverse projekty, které mají zaměření, mohou stát úspěšnějšími než ty, které nejsou.

6. Solice (SLC) – VR herní systém postavený na blockchainu

Solice , běžící na blockchainu Solana, je první multiplatformní herní metaverse pro virtuální realitu . Jako takový nabízí uživatelům jedinečnou příležitost hrát a vydělávat v rámci kompletního světa VR. Pointa se příliš neliší od jiných stavitelů decentralizovaných světů v otevřeném světě, jako jsou Decrentraland a Sandbox. Stále nakupujete pozemky za jejich měnový token (SLC), poté stavíte, hrajete a stýkáte se s ostatními uživateli, přičemž máte možnost nakupovat a prodávat virtuální zboží. Rozdíl je v tom, že to vše se děje ve světě VR.

Výhodou je, že v tomto špičkovém metaverse krypto projektu můžete získat více pohlcující pocit, prozkoumávat zcela virtuální svět mnoha způsoby, než kdyby jen ten fyzický. Nevýhodou je, že budete potřebovat VR headset, který může stát stovky, ne-li tisíce dolarů. Díky tomu je Solice unikátní, ale nákladnou cestou do virtuálního metaverse.

7. Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Fantasy and Magic

Wizardia je hra k vydělávání RPG (hra na hraní rolí), kde uživatelé sbírají NFT v metaverse krypto projektu založeném na zápletce. Cílem je vytvořit si postavu, vylepšit ji na vyšší úroveň a vylepšit si výbavu ve snaze stát se dokonalým čarodějem. Hra nenabízí jen krásný vizuální styl, ale také nelítostné PvP a PvE bitvy, kde uživatelé musí používat strategii i sílu, aby se vyšplhali na žebříčky nejlepších herních kouzelníků.

Jako dějové RPG nabízí Wizardia virtuální svět založený na cíli, který může být atraktivnější než jednoduší stavitelé metaverse světa. Její měnový token (WZRD), stejně jako ostatní, lze použít k nákupu, prodeji a upgradu vašeho avatara i vašeho vybavení, což vám umožní vydělávat během hraní. Bohužel, stejně jako některé další na tomto seznamu, i žetony Wizardia ztratily od pádu kryptoměn obrovské množství hodnoty a s úpravou cen ve hře se ani zdaleka neodrazily ode dna.

8. Axie Infinity (AXS) – Blockchain Powered Game založená na NFT

Pokud znáte Pokémony, určitě rozumíte dalšímu z nejlepších metaverse projektů, Axie Infinity. Axie Infinity, online videohra poháněná blockchainem vyvinutá společností Sky Studios, kombinuje hraní Pokémonů s hraním a získávání schopností z jiných metaverse her. Pomocí žetonu měny AXS uživatelé nakupují a sbírají tvory inspirované axolotly , kteří jsou láskyplně označovaní jako Axies. Hráči poté postaví své Axies a bojují s nimi proti Axies ostatních uživatelů. Hráči je také mohou kupovat, prodávat nebo obchodovat s jinými uživateli za transakční poplatek účtovaný studiem.

Axie Infinity spojuje jedinečnost světa zaměřeného na tvory s hraním a získáváním příležitostí, ačkoli extrémní popularita hry dramaticky poklesla, stejně jako hodnota jejich tokenů, od krachu v roce 2022. Zbývající hodnota jejich tokenů však ukazuje, jak může cílený, komunitně založený metaverse krypto projekt uspět v kryptosvětě přebudovaném po havárii.

Pro rok 2023 je mnoho investičních příležitostí

S pokrokem Web3 by měly špičkové krypto projekty metaverse i nadále zaznamenat nárůst popularity a úspěchu, když vstoupíme do roku 2023. Některé si již vydobyly své místo v metaverse, některé teprve začínají poskytovat skvělé investiční příležitosti.

Vzhledem k tomu, že nové metaverse kryptoprojekty, jako je Metacade, přijdou na své po tom, co se vyhnuly krachu kryptoměny, nejsou připraveny vidět nic jiného než zisky, protože průmysl GameFi se má stát dalším Applem nebo Amazonem , pokud jde o rozsah. Metacade staví na úspěchu minulých projektů metaverse a zdá se, že se snaží vytáhnout za hranice jiných, omezenějších projektů, aby se stal jednou z nejlepších investic roku 2023 a takovou, kterou si rozhodně nechcete nechat ujít.

