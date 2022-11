Už mě nějak nebaví slovo „nákaza“.

Nicméně se zdá, že to slovo na N znovu přichází pro prostor digitálních aktiv. Nyní jsme obeznámeni s kolapsem FTX, jedné z největších světových kryptoměnových burz.

Ale to ještě zdaleka není konec.

I když se zdejší krach nedá srovnávat s nechvalně známou spirálou smrti UST a LUNA (pro osvěžení mého PTSD), tento skandál ukazuje, jak dalekosáhlá chapadla mohou způsobit tak náhlou ztrátu kapitálu.

V předvečer květnového zhroucení Terra měla UST hodnotu 18,6 miliardy dolarů a LUNA 29,7 miliardy dolarů. Během několika dnů byla tato čísla nulová. Na druhou stranu FTX se údajně dívá na díru v rozvaze ve výši 8 miliard dolarů.

Čísla tedy nejsou tak srovnatelná, ale dominový efekt by mohl být. Mnoho firem se dostalo do krachu díky Terra tím, že držely UST ve svých rozvahách a byly nadměrně vystaveny dalším krypto aktivům, z nichž všechny padly v důsledku skandálu.

Viděli jsme, že Celsius vyhlásil bankrot a dluží 4,7 miliardy dolarů více než 100 000 věřitelům. Voyager Digital, další společnost zabývající se půjčováním kryptoměn, měla také na háku více než 100 000 věřitelů – i když za nižší částku 1,3 miliardy dolarů.

Pak tu byla společnost Three Arrows Capital, která dlužila 3,5 miliardy dolarů 27 různým společnostem. Mohl bych pokračovat, ale chápete, o co jde. Krypto průmysl byl až příliš incestní, společnosti držely části jiných společností, přestože všechny byly vystaveny stejnému systémovému riziku.

Zpětně se to všechno čte jako varovný příběh pro řízení rizik a diverzifikaci. Jak si kryptospolečnosti myslely, že je moudré obchodovat se svými vlastními státními dluhopisy, aktivy a jakoukoli další likviditou, kterou mají, ve stejné vysoce volatilní třídě aktiv, které již byly vystaveny jejich podnikání, je mimo mě.

Ale udělali to a následoval dominový efekt.

Otázka nyní zní takto: kdo je vystaven FTX?

Člověk doufá, že se průmysl od Terry poučil, a proto je tentokrát obezřetnější. Na druhou stranu, FTX vypadaly, jako by byly tak bezpečné, jak jen mohly být: finanční prostředky tam byly uloženy ve stablecoinech a fiat – nejen ve vysoce volatilních kryptoměnách.

Podobně jako si ti, kteří se stali obětí UST, mysleli, že se jedná o stabilní aktivum navázané na 1 dolar, existují i tací, kteří se nechali zaslepit FTX a jednoduše nechali své prostředky na burze denominované ve fiat měně.

Nyní víme, že Sam Bankman-Fried měl jiné nápady a poslal tyto prostředky své sesterské obchodní firmě Alameda Research po sérii špatných investic a půjček, které byly vyvolány. Je ironií, že tyto půjčky byly pravděpodobně svolány v důsledku krachu LUNA, když se vyděšení investoři přesunuli, aby získali své prostředky v kryptu všemi možnými prostředky.

Společnosti už začínají kolísat. BlockFi, další půjčovatel kryptoměn, pozastavil výběry a vydal prohlášení, ve kterém nastínil, že škoda byla vážná.

„Máme významnou expozici vůči FTX a přidruženým korporátním subjektům, které zahrnují závazky, které nám dluží Alameda, aktiva držená na FTX.com a nečerpané částky z naší úvěrové linky u FTX.US,“ řekl BlockFi.

V červenci podepsali smlouvu s FTX na revolvingový úvěr ve výši 400 milionů dolarů. Je těžké je vidět, jak se zotavují po přerušení stahování – což už víme, že je rozsudek smrti.

Peníze ve skutečnosti přesahují agresivní kryptofirmy. Sequoia Capital, SoftBank a Tiger Global, kteří jsou tak velcí a nudní jako tradiční investoři, byli všichni spáleni.

„Na základě našeho současného porozumění snižujeme naši investici na 0 $,“ řekl Sequoia v poznámce pro LP. Myslím, že se všichni shodneme, že je to fér.

SoftBank údajně ztratila 100 milionů dolarů, zatímco Tiger Global zjevně klesla o 38 milionů dolarů.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence

— Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022