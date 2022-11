Jsou vaše finanční prostředky v bezpečí? Platformy pro půjčování kryptoměn jsou nadále v úpadku

Klíčové info

Společnost Genesis Capital se stala nejnovější firmou, která se dostala do krachu kryptoměn a včera pozastavila výběry

Gemini brzy následovali a pozastavili výběry ze svého produktu Earn

To vše jsou však výnosové služby – velmi odlišné od FTX

Největším prohřeškem FTX bylo vydávat se za burzu, zatímco vystupovala jako hedgeový fond a hazardovala s aktivy klientů

Všechny výnosové produkty v současnosti nesou obrovské riziko, píše náš analytik

Domino nadále padá, spuštěno touto FTX ságou.

Hlavní poskytovatel kryptopůjček Genesis Capital včera pozastavil výběry ze svých úvěrových obchodů. Jestli už investoři do kryptoměn něco vědí, tak to, že jakmile padne osudové rozhodnutí o pozastavení výběrů, je po všem.

To je velká věc. Společnost Genesis měla ke 3. čtvrtletí roku 2022 aktivní půjčky ve výši 2,8 miliardy USD, zatímco v průběhu čtvrtletí to bylo 8,4 miliardy USD. To je pořádný kus změny.

Ve svém příspěvku minulý týden o tom, co bude s kryptoměnami dál, jsem mluvil o nevyhnutelné nákaze.

„Očekávejte, že se z toho zvlní nějaká nákaza, protože zatím nevíme, kdo byl komu vystaven – ale FTX, jako tak velký hráč v oboru, s sebou nepochybně stáhne pár těl.“

Abychom citovali chytlavou Drakeovu píseň, „bodies are to drop “. Není to jen otázka jestli; spíš je otázka koho.

Kdo zbankrotuje příště?

Společnost Genesis uvedla, že její rozhodnutí pozastavit úvěrové operace bylo způsobeno „abnormálními požadavky na výběr, které přesáhly naši současnou likviditu“. Jo, jasně.

Ekosystém je – a bude i nadále – testován na hranici svých možností. Podívejme se dál na Genesis, klíčovou postavu výpůjčního prostoru. Jedním z partnerů, který mají, je Gemini, pro kterého poskytují tuto výdělečnou službu. Gemini, burza, kterou provozují oblíbená jednovaječná dvojčata, Tyler a Cameron Winklevossovi (zajímalo by mě, jestli je Cameron naštvaný, že Tyler je vždy uveden jako první?), proto lidi znepokojovala.

Několik hodin po oznámení Genesis vydali Gemini prohlášení, že výběry z jejich programu Earn byly pozastaveny. Nevyhnutelné.

„Spolupracujeme s týmem Genesis, abychom pomohli zákazníkům vyplatit jejich prostředky z programu Earn co nejrychleji. Více informací poskytneme v nadcházejících dnech,“ řekli Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Firmy se připojily k BlockFi v pozastavení výběrů, což je další kryptopůjčovatel v režimu zoufalství po kolapsu FTX. Firma je údajně připravena propustit zaměstnance a vyhlásit bankrot.

Rozdíl mezi tímto a Samovými produkty

Mezi tím, co se děje ve všech těchto společnostech, a FTX je však velký rozdíl. Jistě, všechny firmy používají lehkomyslné řízení rizik, naprostý nedostatek diverzifikace a o všechny tyhle zmatky si koledují.

Jak řekl Sam v jednom ze svých tweetových vláken s proudem vědomí (které sloužily pouze k přilití oleje na celý ten oheň), „to riziko bylo ve vzájemném vztahu – s dalším zajištěním a s platformou. A pak přišel krach… a zároveň došlo k útěku na banku“.

K čemuž, jak víte, nemusíte být zrovna vědcem, abyste na to přišli. Kryptoměny jsou nesmírně korelované a mimořádně volatilní. Takže když investujete do 100 % krypta, nemělo by vás opravdu překvapit, když přijdou tyto červené dny.

Přesně to se stalo u BlockFi, Gemini Earn a všech těchto produktů. Víte – přesně jako to, co se stalo ve Voyager Digital, Celsius a všech ostatních kovbojských firmách, které zákazníkům slibovaly výnos výměnou za jejich aktiva.

Nyní už lidé vědí, že tyto platformy jsou rizikové. Vědí, že každý cent, který vloží, je náchylný k zmizení.

Ale FTX nebyla jednou z těchto platforem. FTX byla směna. A pověz mi, Same. Jak subjekt, který není bankou, trpí runem na banku? Pořád říkám, že FTX byla výměna, protože je životně důležitá. Zákazníci by měli vložit hotovost na burzy předtím, než ji tam nechají jako hotovost, nebo koupí kryptoaktiva. Potom, když se budou muset stáhnout, mělo by to být… tam.

Burza by měla vydělávat na poplatcích za obchodování, poplatcích za vklad, na čemkoli. Neměla by se chovat jako frakční rezervní banka, posílat vklady své sesterské obchodní firmě a následně s nimi hazardovat.

Zákazníci možná věděli, co se děje v BlockFi a gangu, ale s FTX ne. A proto jsou lidé tak naštvaní. To je také důvod, proč mi to připadá jako podvod (ačkoli nemám ponětí o spletitosti zákonů. Moje nitro mi říká, že Sam byl dost chytrý, aby se vyhnul přímému porušování, ale kdo ví).

Co se stane dál?

8 miliard dolarů v hotovosti nezmizí ve vzduchu bez několika problémů. Genesis je velká, ale bude jich víc. Proto mě překvapuje, že se Bitcoin udržel relativně dobře.

Bolest zde nepřestane, jak jsem uvedl v mém včerejším příspěvku – nejenže jde o masivní odčerpávání likvidity, ale Bankman-Fried měl v rukou mnoho společností.

Jakmile se Terra zhroutila, představovaly pro mě tyto platformy profil rizika a výnosu, který jsem už prostě nemohl ospravedlnit. Jistě, mohou říkat, že jsou dobré, ale to říkaly i manažerské týmy společností Celsius, BlockFi a všech ostatních. Nejdůležitější pro potlačení runu na banky je udržet paniku na minimu – to všichni vědí.

Stojí výnos – ať už jsou to 4 %, 5 %, 10 % – opravdu za to riskovat všechny své držby? Toto již není pouze up-only ekonomika. Toto je velmi reálný medvědí trh, zatímco v kryptoměnovém prostoru kapitál utíká ke dveřím rychleji než kdykoli předtím.

Tak se zeptám znovu. Opravdu ten výnos stojí za to?