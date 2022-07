Přivedení sociálních médií do světa Web3 – rozhovor, CEO CyberConnect

Jednou zajímavou vrstvou vznikajícího prostoru Web3 jsou sociální média. Zatím neexistuje žádná společnost, která by v tomto prostoru udělala výrazný dojem a získala dominantní podíl na trhu, přestože mnozí tvrdí, že sociální média jsou zralá na to, aby byla narušena technologií, kterou Web3 může nabídnout.

To se stává ještě naléhavější oblastí v současné době, kdy platformy sociálních médií čelí sporům o tom, co představuje svobodu projevu a jakou moc mají takové centralizované společnosti. Nemluvě o miliardářích, kteří zahajují nabídky na to, aby prominentní webové stránky sociálních sítí byly soukromé.

Po uvedení jeho inauguračního produktu Link3 jsem udělal rozhovor se spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti CyberConnect, Wilsonem Wei, abych získal nějaké vhledy do této oblasti.

Jako sociální síť ověřitelných identit bude Link3 využívat k poskytování ověřitelných informací data v řetězci i mimo něj. Profilová stránka Link3 slouží také jako holistická identita, o které CyberConnect tvrdí, že umožní důvěryhodnější vytváření sítí a smysluplné spojení mezi uživateli a organizacemi. Je to nový koncept a přichází v tak palčivé době s ohledem na širší trh a pohled společnosti na sociální média, představuje zajímavý rozhovor.

CoinJournal (CJ): Jak škodlivý je podle vás medvědí trh, pokud jde o přesvědčování normálních lidí, aby emigrovali z konvenčních sociálních médií na tuto novou verzi s domicilem blockchainu? Psychologicky, myslíte, že teď bude těžší získat trakci?

Wilson Wei (WW): Zájem uživatelů Web2 se kvůli trhu rozhodně snížil. Vizí Web3 Social a Link3/CyberConnect je však vybudovat lepší internet s ověřitelnými a holistickými identitami, které podporují důvěru, smysluplnější spojení a lepší uživatelskou kontrolu nad svými daty.

Je to vylepšení toho, co jsme měli v konvenčních sociálních médiích, a oprava toho, kde se ztratilo v předchozích modelech Web2. Blockchain a krypto, mimo jiné, jsou to, co tuto vizi nyní umožňuje a jsou kritickými nástroji, ale samy o sobě nejsou cílem.

Každý si zaslouží lepší digitální sociální zážitky a uživatelé budou svým časem a volbou hlasovat pro lepší služby.

CJ: Myslíte si, že je třeba ovládnout moc centralizovaných společností sociálních médií, jako je Meta?

WW: Ano, věříme v model zaměřený na uživatele pro celý web. Nejde o to, že by centralizované společnosti sociálních médií byly nevyhnutelně zlé, ale o to, že uživatelé by měli mít konečnou kontrolu a volbu nad tím, jaké služby chtějí používat a jak lze využít jejich digitální identity.

CJ: V tomto prostoru je několik konkurentů – čím se odlišuje Link3?

WW:

Více dimenzí identity; ověřitelnost; vztahová identita.

Ve Web2 udržujeme naši veřejnou osobnost tím, že sledujeme lidi, zveřejňujeme obsah a sebepotvrzujeme nejrůznější atributy a preference. Kromě toho Link3 přináší novou řadu dimenzí, které vyprávějí autentičtější a úplnější příběh o tom, kdo jste: spojení , která máte s jinými lidmi a organizacemi, bez ohledu na platformy; majetek , který vlastníte a který reprezentuje váš status a vkus; pověření vydaná třetími stranami, jako jsou DAO a projekty, o vašich klíčových úspěších a rolích; a, všechny ostatní záznamy o aktivitě v řetězci , jako jsou hlasy a dary, které potvrzují vaši účast v komunitách.

Ze všech těchto přidaných dimenzí kontextů a významů poroste endogenní vrstva důvěry, protože jsou ověřitelné.

Vztahové identity, jako jsou tyto, složené ze všech těchto spojení a záznamů, jsou organické a vyvíjející se, autentické a důvěryhodné, bohaté na kontext a smysluplné, stejně jako to, jací jsme jako sociální bytosti a chtěli bychom, aby každý byl ve vitálních vztazích.

CJ: Jaká je podle vás budoucnost pro sociální sítě Web3, ale také pro běžné společnosti, jako je TikTok a Facebook?

WW:

Zaměřená na uživatele a suverénní:

Jak jsme uvedli ve výše uvedené odpovědi. Uživatelé by měli být základním spojením webu a uživatelé by měli být jedním z těch, kteří mají konečnou kontrolu a volbu nad tím, jaké služby chtějí používat a jak lze používat jejich digitální identitu.

Ověřitelná a důvěryhodná:

Jako klíčová hodnotová nabídka Link3 by měla mít budoucnost sociálních sítí zabudovanou strukturu důvěry. To je nezbytné pro plné uvolnění pozitivního potenciálu propojení v lidských společnostech a umožnění lepší spolupráce. A věříme, že klíčem k tomu je ověřitelnost některých klíčových a různorodých dimenzí digitálních identit.

Otevřená, přenosná a složitelná:

Podobně jako v případě user-centric by nová vize lepších sociálních sítí neměla zamykat uživatele ani uživatelská data mezi zdi jednotlivých platforem. Uživatelé by měli mít možnost přenést svá spojení, zájmy a všechna další smysluplná data, která tvoří součást jejich identity, na jakoukoli platformu nebo služby, které preferují. To také znamená, že vývojáři a poskytovatelé služeb budou moci na datech stavět a poskytovat plynulejší a kontextově bohatší zážitky.

CJ: Nedávno jste v květnu uzavřeli úspěšné kolo získávání finančních prostředků série A. Ulevilo se vám, že jste to uzavřeli dříve, než vstoupil do hry plný rozsah nákazy a poklesu?

WW:

Byli jsme připraveni a vždy jsme se zavázali budovat i v době poklesu

Jako sériový podnikatelský tým s více než 7 lety v sociálních sítích, Web3 a blockchainu nás předchozí zkušenosti naučily, že je zásadní pokračovat v budování i během poklesu. Navzdory výzvám jsou medvědí trhy skvělou dobou, kdy se můžeme soustředit na budování, přepravu a vytváření hodnot. Pro skutečně vizionářské a hodnototvorné projekty bude také snazší, aby byly náležitě uznány, protože hluk utichne spolu s humbukem na trhu.

Opravdu si vážíme všech našich úžasných podporovatelů za jejich důvěru a podporu. Jedná se o velmi vybranou skupinu partnerů, kteří jsou dlouhodobě přesvědčeni o Web3, sdílejí s námi poslání, vložili do našeho týmu obrovskou důvěru a poskytují veškerou podporu, kterou potřebujeme, nejen finanční. Jsme jimi na této cestě požehnáni a dobře vybaveni.

„Sociální sítě“ budou nejdůležitější součástí Web3. „Propojení všech na Web3“ je ambiciózní a náročná mise. Vybudovali jsme skvělý tým s vynikajícími odbornými znalostmi a zkušenostmi. S podporou našich úžasných investorů jsme dobře připraveni stavět a vytvářet dlouhodobou hodnotu i během potenciální zimy.

CJ: Jaký je nejlepší způsob, jak zde prosadit adopci? Uvažovali byste někdy o tom, že byste se pokusili přilákat současné ovlivňovače sociálních médií na Web3, aby propagovali platformu?

WW: