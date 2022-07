42 % neúspěšných krypto burz úplně zmizelo a uživatelé zůstali ve štychu

Klíčové info

Selhání kryptoburzy vzrostlo o 252 % v roce 2019 a o 17 % v roce 2020

K 42 % selhání burzy došlo bez jakéhokoli vysvětlení spotřebitelům, zatímco 9 % bylo způsobeno podvody

Pouze 22 % neúspěšných výměn proběhlo z obchodních důvodů

S otřesy trhu uprostřed velkých turbulencí však může do budoucna z obchodních důvodů selhat více burz

Předpovídá se, že počet neúspěšných krypto burz letos klesne o 55 %.

Kryptoměny letos zatím čelily turbulentnímu trhu, přičemž trhy prudce klesaly, když se Fed obrátil k jestřábím obavám z inflace, geopolitické klima se zhoršuje a investoři prchají za hotovostí v bezpečí.

Někdy se projekty úplně zhroutí. To je povaha start-upu v jakémkoli podnikání, ale platí to zejména v odvětví tak riskantním a neotřelém, jako je kryptoměna. Když jsem se zaměřil na centralizované burzy, byl jsem zvědavý, kolik a proč kryptoměnových burz k dnešnímu dni zaniklo.

Počet neúspěšných výměn

Po 23 burzách, které v roce 2018 zanikly, toto číslo v roce 2019 explodovalo o 252 %, než se v roce 2020 zvýšilo o dalších 17 %. V roce 2021 zůstalo na stejné úrovni, letos konečně došlo ke zlepšení s 55% snížením poruch pokud zbytek roku následuje po prvních šesti měsících.

Ale počkejte, až uvidíte důvody, proč padly…

Důvody neúspěšných výměn

Důvody jsou však mnohem zajímavější. Překvapivě 42 % směn, které selhaly, jednoduše zmizelo beze stopy. To představuje 134 burz, což ukazuje, jak neprůhledný může být průmysl kryptoměn. Jedním z nejznámějších z těchto mizejících činů byl například čin singapurské burzy CoinBene. Loni v listopadu uživatelé obdrželi oznámení z ničeho nic:

„Vzhledem k údržbě globálního serveru CoinBene nastal problém s (ne)schopností přihlásit se na stránku www.coinbene.com. Velmi nás to mrzí.“

Docela ukazuje, jak náhle se tyto entity mohou dostat do tvaru hrušky a jak daleko je regulace. (Bývalá) burza byla také zahrnuta do zprávy pro SEC o burzách a falešných objemech.

Kromě toho, že zmizely beze stopy, 9 % neúspěšných směn byly přímé podvody – nejnovější z nich byl Crex24 v únoru tohoto roku, kdy se náhle objevily příspěvky o peněženkách, které byly vyčerpány tokeny a likviditou.

Dalších 5 % burz bylo napadeno hackery, zatímco pouze 22 % selhalo z legitimních obchodních důvodů, zatímco dalších 8 % zavřelo dveře v důsledku regulace.

Zatímco výše uvedený graf ukazuje, že životnost centralizovaných burz se zlepšuje, což lze očekávat s tím, jak odvětví dospívá, zde uvedená čísla ukazují, že je to nutnost. Pokud má být kryptoměna brána vážně a plně se prosadit, musí i nadále čistit svou image a nechat za sebou usvědčující statistiky, jako jsou níže uvedené.

Jít vpřed

Zatímco kryptoměna dříve obstála na medvědích trzích, nyní je prostředí jiné. Bylo by to poprvé, kdy by došlo k medvědímu trhu, zatímco širší trh také čelí medvědímu trhu, protože makro sentiment je stejně špatný jako od Velkého finančního krachu, ke kterému došlo ve stejném roce, kdy byl zveřejněn whitepaper bitcoinu. Satoshi Nakamoto.

V kontextu současného prostředí bych proto očekával, že výše uvedených 22 % pro neúspěšné burzy z obchodních důvodů poroste, jak by bylo přirozené v období ekonomického zpomalení. To by také zbrzdilo předpokládaný 55% pokles celkového počtu poruch v tomto roce.

Pokud jde o množství jednoduše mizející do vzduchu, dalo by se očekávat, že se toto sníží – regulace je stále hodně pozadu, ale alespoň udělala pokrok a měla by ztížit, aby burzy zmizely beze stopy.

Stejná logika platí pro podvody, přičemž bude obzvláště zajímavé sledovat, kolik burz se v budoucnu uzavře z regulačních důvodů. Regulace by měla inovaci povzbuzovat, ne ji dusit, takže člověk doufá, že pokud se burzy zavírají kvůli změnám zákona, je to z dobrého důvodu.

Stejně jako u všeho v kryptoměnách je však obtížné s jistotou předvídat, zda se tato turbulence změní v prodloužený makro medvědí trh – neexistuje žádný precedens.

Zdroje