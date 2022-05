Trh s kryptoměnami byl v posledních 24 hodinách podprůměrný, ale Tron si během tohoto období vedl pozitivně.

Širší kryptotrh má nižší výkon již druhý den v řadě v tomto týdnu. Trh za posledních 24 hodin ztratil více než 3% své hodnoty a celková tržní kapitalizace kryptoměn je opět pod 1,3 bilionu dolarů.

Bitcoin zůstává lídrem trhu a dnes zatím ztratil 2,7% své hodnoty. BTC se nyní obchoduje kolem 29 100 USD za coin.

Ether se opět obchoduje pod úrovní odporu 2 000 USD poté, co za posledních 24 hodin ztratil více než 4% své hodnoty.

TRX, nativní token ekosystému Tron, je nejlepší mezi 100 nejlepšími kryptoměnami podle tržní kapitalizace za posledních 24 hodin. TRX je dnes zatím o 1,4% vyšší, čímž překonává širší trh s kryptoměnami v tomto procesu.

V době tisku se TRX obchoduje za 0,072636 USD. Za pozitivním výkonem TRX není žádný zjevný katalyzátor. USDD stablecoin sítě Tron v posledních dnech nabírá na síle navzdory nedávnému negativnímu sentimentu vůči stablecoinům.

Klíčové úrovně ke sledování

4hodinový graf TRX/USDT je aktuálně neutrální, protože Tron si za posledních 24 hodin vedl dobře. Technické ukazatele ukazují, že TRX se zotavuje ze svého nedávného propadu.

Linie MACD je v negativní zóně, ale mohla by brzy vstoupit do neutrálního území, pokud bude zachována pokračující výkonnost. 14denní index relativní síly 53 ukazuje, že TRX již není v přeprodané oblasti.

Pokud bude pozitivní výkon pokračovat, TRX by mohl do konce dne překročit první hlavní úroveň odporu na 0,07478 dolaru. K posunu za úroveň odporu 0,080 $ by však potřeboval podporu širšího krypto trhu.

Vzhledem k tomu, že širší trh je nyní medvědí, TRX by se mohl pohybovat podobným směrem a během několika příštích hodin klesnout pod první hlavní úroveň podpory na 0,06998 $. Druhá hlavní úroveň podpory na 0,06704 USD by měla v krátkodobém horizontu omezit další pohyb směrem dolů.