Praní špinavých peněz je problém, který je v mainstreamových médiích často označován za nevýhodu kryptoměny. Skrytá povaha, nedostatečná regulace a schopnost vyhýbat se postupům, jako je KYC, je několik důvodů, které kritici uvádějí, když obviňují kryptoměnu ze snazšího praní špinavých peněz.

Na druhou stranu někteří tvrdí, že open source povaha blockchainové technologie, kde kdokoli může sledovat peněženky online, může ve skutečnosti v některých případech ztížit praní špinavých peněz.

Je to docela zajímavé téma, a abychom se o tom dozvěděli více, vyzpovídali jsme někoho, kdo o tom ví mnohem víc než my – Charlese Delingpolea, generálního ředitele a zakladatele ComplyAdvantage, firmy, která poskytuje technologie proti praní špinavých peněz a pomáhá organizacím řídit rizika a bojovat s finanční kriminalitou.

CoinJournal (CJ): Jak velký problém je praní špinavých peněz v kryptoměnách?



Charles Delingpole, generální ředitel a zakladatel ComplyAdvantage (CD): Vzhledem k tomu, že 98 % firem říká, že jsou buď krypto-nativní, přijímají/pracují s krypto nebo plánují v budoucnu nabízet služby založené na kryptoměnách, kryptoměny se rychle stávají mainstreamem. To znamená, že regulační rizika a rizika finanční kriminality, která kryptoměny představují, by měla být předmětem zájmu všech firem.

Je však důležité si uvědomit, že nezákonná činnost stále představuje velmi malý podíl kryptotransakcí. Zpráva z platformy pro analýzu dat blockchainu Chainalysis v lednu 2022 ukázala, že nezákonné krypto transakce dosáhly v roce 2021 celkem 14 miliard dolarů, což je o 79 % více než 7,8 miliard dolarů v roce 2020. Vzhledem k rychlému růstu celkových krypto transakcí to však stále představuje pouze 0,15 % kryptoměnových transakcí dokončených v roce 2021.

CJ: O kolik snazší je prát peníze prostřednictvím kryptoměn ve srovnání s trad-fi / skutečným světem?



CD: Mnohá z hlavních rizik finanční kriminality jsou podobná u trad-fi a krypto firem. Peněžní muly, podvodné účty, krádeže identity a podvody s převzetím účtu jsou mimo jiné problémy sdílené napříč všemi oblastmi.

Jedním z primárních dodatečných rizik nad rámec trad-fi je anonymita některých forem nabídky kryptoměn. Jedním z příkladů jsou transakce, které probíhají prostřednictvím decentralizovaných sítí mimo řetězec. Ochrany proti praní špinavých peněz v těchto sítích jsou obvykle omezené nebo žádné. Protože jsou tyto platformy mimo řetězec, transakce se nezaznamenávají ani do veřejné knihy blockchainu, což značně ztěžuje dohledání nezákonného chování.

CJ: Mohl byste pro ty, kteří nejsou příliš zběhlí v tomto tématu, rychle popsat, jak by někdo pral peníze prostřednictvím kryptoměn? (Ne že bychom hledali tipy, jen abychom lépe porozuměli problému!)

CD: Ať už se zločinec pokouší prát peníze prostřednictvím tradičního finančního systému nebo kryptoměn, základní principy zůstávají stejné. Nejprve jsou peníze získané z nezákonné činnosti umístěny do finančního systému, poté jsou vrstveny, aby bylo ztíženo vysledování jejich původu, a nakonec jsou extrahovány, aby je mohli použít zločinci, aniž by vzbudili podezření ze strany orgánů činných v trestním řízení.

U kryptoměn přitáhla velká pozornost druhá fáze – vrstvení –, protože zločinci mohou používat kryptoměny a burzy vedle tradičního finančního systému, aby zamaskovali původ svých finančních prostředků. Například :

Chain-hopping — Zahrnuje konverzi jedné kryptoměny na druhou a přechod z jednoho blockchainu do druhého.

Míchání nebo omílání – Zahrnuje prolínání různých transakcí na několika burzách, takže je obtížnější dohledat transakce zpět ke konkrétní burze, účtu nebo vlastníkovi.

Cycling — Zahrnuje provádění vkladů fiat měny z jedné banky, nákup a prodej kryptoměny a následné uložení výtěžku do jiné banky nebo účtu.

CJ: Co si myslíte o narativu, že Bitcoin mohl být použit Ruskem k vyhnutí se sankcím?



CD: Zveřejnili jsme celý článek zkoumající přesně tuto otázku! Existuje precedens pro země vyloučené z globálního finančního systému, které používají kryptoměny, aby se vyhnuly sankcím. Studie ukázaly, že to Írán dělá. Zatímco zprávy naznačují, že Rusko má třetí největší průmysl těžby kryptoměn na světě, odborníci poukázali na to, že na trhu s kryptoměnami prostě není dostatek likvidity ke zpracování velikosti a hodnoty transakcí potřebných k podpoře ruské vlády.

Existuje mnohem vyšší pravděpodobnost, že se běžní ruští občané obrátí na kryptoměny, aby se pokusili ochránit své bohatství tváří v tvář masivní inflaci, extrémním výkyvům měn a neschopnosti získat přístup k hotovosti, provádět platby nebo přesouvat finanční prostředky do a z Ruska. V současné době platí v Rusku zákaz používání kryptoměn k platbám a začátkem tohoto roku navrhla Centrální banka Ruska úplný zákaz kryptoměn a těžby. To však nezabránilo ruským občanům v držení kryptoaktiv.

CJ: Mohl byste trochu vysvětlit, jak by se dalo využít financování terorismu?



CD: Aktiva v kryptoměnách a DeFi jsou prominentní součástí úsilí o financování terorismu. Tyto měny a technologie umožňují přeshraniční transakce s relativní anonymitou, které nezahrnují zprostředkovatele, vypořádají se během několika minut a často je velmi obtížné je zastavit nebo zrušit, jakmile jsou zahájeny. Roztříštěné regulační prostředí také zvyšuje pravděpodobnost, že podezřelé transakce zůstanou neodhaleny, zejména v kapsách světa s laxním dohledem proti praní špinavých peněz a boji proti financování terorismu (AML/CFT).

Tam, kde kryptoměny používají teroristé a násilní extrémisté, často vystupuje bitcoin. Nicméně, Monero a další coiny s lepší ochranou soukromí jsou stále více považovány za žádanější alternativy. V létě 2020 velký zpravodajský web pro-ISIS oznámil, že již nebude přijímat dary v bitcoinech a místo toho upřednostní Monero. V dubnu 2021 pak skupina pro kyberbezpečnost ISIS, Electronic Horizons Foundation, vydala varování, že transakce provedené s bitcoiny by mohly být snadněji sledovány.

CJ: Tyto problémy – financování terorismu, praní špinavých peněz atd. – mají velmi vážné důsledky. Ale myslíte si, že celkově pozitiva kryptoměn převažují nad negativy?



CD: Díky jasné, transparentní globální regulaci a dohledu nabízejí kryptoměny mnoho výhod. V mnoha velkých finančních centrech, včetně Spojených států , Spojeného království a Austrálie , jsme svědky posunů směrem ke komplexním regulačním rámcům kolem kryptoměn. Tyto kroky naznačují, že zákonodárci vidí inovativní potenciál, který mnoho kryptofirem nabízí.

Některá z největších rizik se týkají regulační arbitráže – kde se pravidla a požadavky, které musí kryptofirmy dodržovat, v jednotlivých zemích liší. S tím je spojeno riziko, že některé země ve snaze o maximalizaci výnosů, které generují od kryptofirem, umožní kryptofirmám fungovat s malým nebo žádným regulačním dohledem, čímž vytvoří prostředí „divokého západu“, kde bude nezákonné chování pravděpodobněji neodhaleno.

CJ: Jakou roli hrají decentralizované burzy (DEX) při vyhýbání se sankcím a praní špinavých peněz a existuje nějaký způsob, jak tomu zabránit?



CD: Vzhledem k tomu, že decentralizované burzy (DEX) nejsou v současné době regulovány pro boj proti praní špinavých peněz nebo financování boje proti terorismu (AML/CFT), neprovádí se žádná hloubková kontrola klienta, prověřování sankcí, monitorování transakcí ani žádná další související opatření. V důsledku toho jsou vystaveny většímu riziku, že je zneužijí – například – sankcionované ruské osoby a subjekty k obcházení sankcí. Tato rizika jsou zvláště vysoká, když se používají ve spojení s anonymními mincemi na ochranu soukromí, které lze následně použít k nákupům na dark webu.

Existuje mnoho potenciálně inovativních a vzrušujících aplikací pro DeFi v širším měřítku – jsme svědky vzniku nové sady finančních produktů a služeb. Jak se však vesmír vyvíjí, platformy DeFi a další poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) budou muset věnovat zvláštní pozornost rizikům svých protistran a rizikům, která představují jejich zákazníci. Transakce zahrnující nelicencované nebo neregistrované VASP a nehostované peněženky jsou obzvláště náročné vzhledem k tomu, jak těžké je ověřit, kdo tyto transakce provádí. Kromě toho by se tyto firmy měly ujistit, že zavedly robustní opatření pro hloubkovou kontrolu zákazníka, aby vyřadily špatné subjekty dříve, než dojde k transakcím.

CJ: Myslíte si, že by kolaps stablecoinu UST mohl urychlit regulaci ve všech oblastech kryptoměn, včetně přísnějšího pohledu na praní špinavých peněz?



CD: Regulátoři a tvůrci politik na celém světě se již zabývali – a zabývají – regulací kolem kryptoměn obecně, a zejména stablecoinů. Americká ministryně financí Janet Yellenová vyzvala Kongres, aby zavedl regulační rámec kolem stablecoinů v létě 2021, rok před kolapsem UST. Nedávno skupina G7 vyzvala k akci, která by „monitorovala a řešila rizika finanční stability vyplývající ze všech forem kryptoaktiv“. Zánik UST jistě činí tato prohlášení viditelnějšími a vede k většímu povědomí. V zásadě však již nějakou dobu probíhají kroky k větší regulaci kolem kryptoměn.