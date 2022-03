Shiba inu se obchoduje směrem k bitcoinu a širšímu trhu. To je dobrý ukazatel, protože objemy nákupů na trhu rostou.

Shiba inu má také podporu svých rostoucích fundamentů, jako je jeho projekt metaverza.

Shiba inu již překonal 100denní MA rezistenci, což je ukazatel rostoucích objemů nákupů.

Shiba inu ( SHIB ) se zapsal do historie v roce 2021 poté, co zaznamenal zisk 48 000 000 % pouhý rok po uvedení na trh. Dnes je z každého, kdo na začátku roku 2021 vložil pouhých 100 dolarů do SHIB, multimilionář. Vzhledem k tomu, že trh je silně medvědí, je přirozené pochybovat, zda je SHIB v roce 2022 stále dobrou investicí? Odpověď je ano.

Stejně jako zbytek trhu byly ceny shiba inu v posledních několika měsících stlačeny, takže to není nic specifického pro shiba inu. Kromě toho se cena shiba inu pohybovala v tandemu se zbytkem trhu, takže můžete očekávat, že SHIB poroste, pokud širší trh získá vzestupné momentum.

Nejlepší na tom je, že se zdá, že býčí momentum je na širším trhu na vzestupu. Například bitcoin v posledních dnech nabírá na vzestupu. Zatímco objemy nákupů jsou stále relativně nízké, bitcoinu se podařilo udržet nad supportem 40 000 USD. Díky tomu také SHIB a řada dalších altcoinů získaly vzestupné momentum. Pokud bitcoin vzlétne ze své současné ceny, SHIB by se také mohl vzchopit.

Kromě toho tým shiba inu tvrdě pracuje na tom, aby přidal na vnitřní hodnotě projektu. Například tým v současné době buduje metaverzum, což je faktor, který významně přispěje k vnitřní hodnotě SHIB do budoucna.

SHIB prolomí 100denní MA rezistenci

Zdroj: TradingView

V posledních 24 hodinách byl SHIB v býčím zvratu a protlačil 100denní MA rezistenci na 0,00002284 USD. Pokud býci udrží momentum a prosadí 50denní MA na 0,00002348 USD, shiba inu snadno krátkodobě dosáhne ceny nad 0,00002700 USD.

Souhrn

S rostoucími objemy nákupů na širším trhu má shiba inu dobré vyhlídky na oživení v krátkodobém horizontu. Kromě cenové akce tým shiba inu pracuje na metaverzu, které by mohlo pomoci zvýšit hodnotu SHIB dlouhodobě.