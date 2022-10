Stanou se Sandbox a Metacade lídry na trhu Metaverse?

Krátce poté, co Facebook oznámil svůj vpád do metaverse a v říjnu 2021 změnil svůj název na Meta, tokeny metaverse raketově vzrostly. Jedním z takových tokenů byl The Sandbox, který se od té doby dostal do centra pozornosti. Do tohoto odvětví však vstupuje také spousta nových vzrušujících projektů a jedním z nejdiskutovanějších v poslední době na sociálních sítích je Metacade.

Dnes se podíváme na faktory, které by mohly vést k tomu, že se Sandbox a Metacade stanou vedoucími metaverzními tokeny na trhu a potenciálně další nejlepší investicí.

Co je to Sandbox?

Sandbox je decentralizovaný 3D virtuální svět, který běží na blockchainu Ethereum. Uživatelé kupují pozemky s nezaměnitelným tokenem LAND , aby si vytvořili zážitky, které mohou sdílet a zpeněžit pomocí tokenu SAND. To vedlo k vývoji plnohodnotných nezávislých her v rámci The Sandbox metaverse, se kterými hráči interagují pomocí přizpůsobitelných avatarů vyzdobených ve vzácných nositelných zařízeních.

Jeho blokový stavební design vypadá velmi podobně jako Minecraft, ale s digitálním vlastnictvím v mixu se možnosti zdesetinásobí.

Co dělá Sandbox lídrem na trhu?

Ekonomika založená na vlastníkovi

Hry, které kladou důraz na obsah vytvářený uživateli, jako je Roblox , tradičně ubírají velkou část odměn, které hráči získávají za svou tvrdou práci. Hra Sandbox byla spuštěna s vizí narušení tohoto modelu a místo toho umožňuje uživatelům skutečně vlastnit své předměty a zážitky. ASSET NFT jsou předměty jako vozidla, zvířata a stavby, které lze nakupovat a prodávat na trhu The Sandbox. Dokonce i celé hry jsou nezaměnitelné, reprezentované GAME tokeny.

Pixel-Based Creation

Hra Sandbox má nativního tvůrce položek s názvem VoxEdit . Každý blok/pixel je známý jako voxel, který do sebe zapadá a vytváří postavy, budovy, zvířata a prakticky jakýkoli jiný objekt, který vás napadne postavit. To dává hráčům naprostou svobodu stavět, co se jim líbí, a převádět své výtvory do ASSET NFT, které pak mohou být použity v zážitcích.

Game Maker

Jednou z nejlepších částí The Sandbox je Game Maker , který uživatelům umožňuje stavět na ZEMI, kterou vlastní, pomocí AKTIV, která si vybudovali nebo koupili na trhu. Umožňuje komukoli proměnit své nápady ve skutečnost, aniž by znal řádek kódu, a to vše zdarma.

Co je Metacade?

Metacade je virtuální arkáda, do které uživatelé chodí objevovat zcela nové hry založené na blockchainu, spojují se s ostatními nadšenci Play2Earn a mají svůj názor na budoucí vývoj metaverse hraní. Stejně jako The Sandbox chce Metacade skoncovat s herními studii financovanými rizikovým kapitálem, která opouštějí komunitu jako dodatečný nápad ve prospěch zisku. Místo toho chce tým za Metacade vrátit hodnotu zpět do rukou hráčů .

Zaměřují se na tři aspekty: Play2Earn, Create2Earn a Work2Earn, které pravděpodobně způsobí revoluci v prostředí GameFi, jak jej dnes známe. Pojďme to prozkoumat.

Co posune Metacade k postavení lídra na trhu?

Získejte výhodu v Play2Earn

Jak Play2Earn stoupá v popularitě, počet hráčů a her na trhu se také výrazně zvýší, což ztěžuje nalezení a) nejlepších her a b) her, které nabízejí nejvíce odměn. S Metacade můžete číst (a být placeni za psaní) recenze, prohlížet si žebříčky žebříčků a sdílet tipy v reálném čase, jak ze svého zážitku Play2Earn vytěžit maximum .

Komunitně řízené financování

Jedním z nejzajímavějších aspektů Metacade je spuštění Metagrants, díky kterému uživatelé hlasují pro financování svých oblíbených nadcházejících projektů. Vítěz nejenže získá finanční podporu na vývoj svého projektu, ale komunita Metacade může přímo komunikovat s vývojáři, testovat a poskytovat zpětnou vazbu, která pomáhá formovat úspěch hry. Vydání těchto her prostřednictvím arkády Metacade slouží k posílení platformy jako celku, protože do systému se zpětně připojují další projekty řízené komunitou.

Gig Economy pro GameFi

Součástí vize budoucnosti Metacade je vytvoření platformy, kde se uživatelé mohou přihlásit, chatovat s podobně smýšlejícími nadšenci, hrát některé ze svých oblíbených her a najít platební příležitosti dělat to, co je baví. Můžete najít cokoli od koncertu, který na pár hodin testuje hru, až po stáž u přední společnosti zabývající se vývojem blockchainu.

Využijte své oblíbené hry pomocí turnajů

Pomocí tokenu Metacade, MCADE, se hráči mohou zúčastnit turnajů a vyhrát velké ceny z her, které už rádi hrají. Hrajte v týmu se svými přáteli nebo se vydejte sólo v epických soutěžích, abyste předvedli své dovednosti a vydělali ještě více ze svých oblíbených her Play2Earn.

Mám si koupit Metacade nebo The Sandbox?

Pokud je The Sandbox hra, kterou hráči hrají, pak je Metacade místem, kde tyto hry najít. Metacade se při svém úspěchu spoléhá na růst blockchainového herního průmyslu, zatímco The Sandbox spoléhá pouze na rostoucí uživatelskou základnu, dalo by se tvrdit, že Metacade je nejméně riskantní.

Oba projekty by mohly znamenat skvělé nákupy pro budoucnost metavesmíru. Ale s předpokládaným desetinásobným růstem blockchainového hraní během příštích tří let by nebylo překvapivé, kdyby se Metacade dostal na vrchol.

The Sandbox si můžete koupit na eToro zde .